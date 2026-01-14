ٹرمپ گرین لینڈ کے وزیر اعظم کے تبصروں پر بھڑک گئے، جانیں انہوں نے ایسا کیا کہا
گرین لینڈ کے وزیر اعظم کے تبصروں پر بھڑکے ٹرمپ نے خبردار کیا کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔
Published : January 14, 2026 at 8:58 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینز فریڈرک نیلسن کے اس بیان پر برہمی کا اظہار کیا کہ انہوں نے امریکہ کے بجائے ڈنمارک کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ٹرمپ نے اس بیان کو خارج کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔
الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کے تبصرے گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینز فریڈرک نیلسن کے اس بیان کے بعد سامنے آئے ہیں کہ یہ خود مختار آرکٹک علاقہ امریکہ میں شامل ہونے کے بجائے ڈنمارک کا حصہ بنے رہنا چاہتا ہے جب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جزیرے پر قبضہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ وزیراعظم کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ انہیں نہیں جانتے۔ امریکی صدر نے کہا، "خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔" میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔'
ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کے ساتھ کوپن ہیگن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیلسن نے کہا کہ آرکٹک کا یہ خود مختار علاقہ ڈنمارک کا حصہ رہنے کو ترجیح دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت جغرافیائی سیاسی بحران کا سامنا ہے اور اگر ہمیں امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان انتخاب کرنا پڑا تو ہم ڈنمارک کا انتخاب کریں گے۔
جزیرے کی اتحادی حکومت نے کہا کہ "امریکہ نے ایک بار پھر گرین لینڈ کو ضم کرنے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے گرین لینڈ میں حکمران اتحاد کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔" الجزیرہ کے مطابق، انہوں نے مزید کہا، "گرین لینڈ، ڈنمارک کی دولت مشترکہ کے حصے کے طور پر نیٹو کا رکن ہے، اور اس لیے نیٹو کو گرین لینڈ کو دفاع فراہم کرنا چاہیے۔"
گرین لینڈ، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ، ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے اور امریکہ کا نیٹو پارٹنر ہے۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ دونوں کے رہنماؤں نے بار بار ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے کہ جزیرے کو بیچا جا سکتا ہے یا اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ اس کے اپنے لوگ کریں گے۔
اس سے قبل ہفتے کے روز ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں کچھ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ آسان طریقے سے یا مشکل طریقے سے امریکہ گرین لینڈ کو اپنے قبضے میں لے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ کارروائی نہیں کرتا تو روس اور چین اس میں کود پڑیں گے، اور واشنگٹن انہیں اپنے پڑوسی کے طور پر نہیں چاہتا۔
"ہم گرین لینڈ کے بارے میں کچھ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو روس یا چین گرین لینڈ کو ضم کر لیں گے — اور ہم روس یا چین کو اپنا ہمسایہ نہیں بننے دیں گے۔ میں آسان ڈیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ہم اسے آسان طریقے سے نہیں کرتے تو ہم مشکل طریقے سے کریں گے۔" ٹرمپ نے جزیرے کے بارے میں پوچھے جانے پر یہ بیان دیا۔
مزید پڑھیں: کیسا نظر آتا ہے گرین لینڈ جس پر امریکہ اپنا قبضہ چاہتا ہے، تصویریں دیکھیں
ٹرمپ کے گرین لینڈ منصوبے نے یوروپ میں ہلچل مچا دی، امریکہ کی علاقائی توسیع پر ایک نظر
کیا ڈنمارک گرین لینڈ کا دفاع کر سکتا ہے؟ امریکہ اور ڈنمارک کی فوجی طاقت ایک نظر میں