بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے پر ٹرمپ کا بیان، کہا ایک اچھی ڈیل ہونے والی ہے
بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کے تحت دوطرفہ تجارت کو موجودہ 191 بلین ڈالر سے بڑھا کر 2030 تک 500 بلین ڈالر تک پہنچانے کا ہدف ہے۔
Published : January 22, 2026 at 7:28 AM IST
ڈیووس: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز بھارت-امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے (بی ٹی اے) کے تئین امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اچھا معاہدہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی تعریف کی اور انہیں اپنا قریبی دوست اور قابل احترام لیڈر قرار دیا۔
ٹرمپ نے یہ بیان ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں اپنی تقریر کے بعد 'منی کنٹرول' سے بات کرتے ہوئے دیا۔ جب منی کنٹرول سے انڈیا-امریکہ تجارتی معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے کہا کہ "میں آپ کے وزیر اعظم کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ ایک شاندار آدمی اور میرے دوست ہیں اور ہم ایک اچھا سودا کرنے جا رہے ہیں۔"
قبل ازیں، بھارت کے کامرس سکریٹری راجیش اگروال نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے باہمی تجارتی معاہدے کا پہلا مرحلہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، بہت قریب ہے، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی۔ دونوں ممالک کی قیادت کی ہدایات کے بعد فروری میں باضابطہ طور پر تجویز کیا گیا دو طرفہ تجارت کو 2030 تک موجودہ 191 بلین ڈالر کے حجم سے بڑھا کر 500 بلین ڈالر تک کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کی تجارت کو بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔
اس سے قبل فروری میں باضابطہ طور پر تجویز کیا گیا بھارت-امریکہ دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے کی کوشش کریں گے اور سنہ 2030 تک 500 بلین ڈالر تک پہنچنا ہے۔ بات چیت کا سب سے پہلے اعلان فروری 2025 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ واشنگٹن کے دوران کیا گیا تھا۔
9 جنوری کو، وزارت خارجہ نے کہا کہ "بھارت اور امریکہ گزشتہ سال 13 فروری سے دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کے لیے پابند عہد ہیں۔" تب سے دونوں فریقوں نے ایک متوازن اور باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے کئی دور منعقد کیے ہیں۔' وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ 'کئی مواقع پر ہم ایک معاہدے کے قریب رہے ہیں۔'
