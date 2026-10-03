ٹرمپ کو ایران کے ساتھ تعطل جلد ختم ہونے کی امید، کہا۔۔ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے
ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے جلد ختم ہونے کی امید کا اظہار کیا ہے۔
By ANI
Published : October 3, 2026 at 2:41 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے اپنے آئندہ اقدامات کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہ تعطل زیادہ طویل نہیں ہوگا۔
ٹرمپ نے یہ باتیں 'میرین ون' ہیلی کاپٹر کے ذریعے وائٹ ہاؤس سے روانہ ہونے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ جب ان سے ایران سے متعلق مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا گیا تو امریکی رہنما نے ابتدا میں اشارہ دیا کہ اگر انہوں نے اپنے منصوبے ظاہر کیے تو یہ بڑی خبر (ہیڈ لائن) بن جائے گی۔
ٹرمپ نے کہا، "یہ بہت۔۔۔ اوہ، یہ۔۔۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاس ایک بڑی خبر ہوگی، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھ لیں گے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ ایران کی حالت اچھی نہیں ہے۔"
امریکی صدر نے ممکنہ انتظامی اقدامات یا مخصوص ٹائم لائنز کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ گفتگو کے دوران، ٹرمپ نے عالمی توانائی کی سپلائی بڑھانے اور یورپ سے مارکیٹ میں ڈیزل کی دستیابی میں اضافے کے لیے اپنی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران کا معاملہ حل ہونے کے بعد خام تیل کی قیمتیں اپنی سابقہ سطح پر واپس آجائیں گی۔
ٹرمپ نے کہا، "ہمارے پاس بہت جلد وافر مقدار میں تیل دستیاب ہوگا، جیسے ہی ایران کی صورتحال ختم ہوگی، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔" انہوں نے مزید کہا، "اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور تیل کی قیمتیں وہیں واپس چلی جائیں گی جہاں وہ تھیں، شاید اس سے بھی کم سطح پر جو میں نے شروع میں دیکھی تھیں۔"
امریکی صدر نے یہ تبصرے ڈیزل کی سپلائی اور امریکی برآمدات پر انتظامیہ کی ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب میں کیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے اضافی ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی خاطر یورپ سے رابطہ کیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "یورپ کے پاس بہت زیادہ ڈیزل موجود ہے، اور وہ دنیا کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اور ہم برآمدات پر کوئی پابندی نہیں لگانے جا رہے۔ ہم وہی کریں گے جو ضروری ہے۔" امریکی ڈیزل کی برآمدات پر ممکنہ پابندی کے حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ اس طرح کے اقدام پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا، "نہیں، نہیں۔ ہم ایسا کبھی کرنے والے نہیں تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اس بارے میں سوچا بھی تھا۔۔۔ لیکن درحقیقت، یورپ نے بہت اچھا کام کیا کیونکہ وہ مارکیٹ میں بڑی مقدار میں ڈیزل بھیج رہے ہیں۔ ان کے پاس ڈیزل موجود ہے۔" ٹرمپ نے نشاندہی کی کہ یورپی ممالک اپنے ہاں ڈیزل کی زیادہ کھپت کی بدولت اضافی ایندھن کی سپلائی جاری کرنے کے قابل ہوئے۔
انہوں نے کہا، "وہ زیادہ تر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ڈیزل استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔"
امریکی صدر نے یورپ کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات پر بھی زور دیا اور کہا کہ یورپی حکومتوں نے ڈیزل کی سپلائی بڑھانے کی ان کی اپیل پر مثبت ردعمل دیا۔
ٹرمپ نے کہا، "دیکھیں، یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور وہ ایسا کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں ڈیزل موجود ہے۔" اپنی ہدایت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "میں نے کہا تھا کہ 'اگر آپ اسے مارکیٹ میں جاری کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔'"
ٹرمپ نے ایران کو درپیش مشکلات کے حوالے سے مزید کوئی وضاحت نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے تیل کی قیمتوں کو معمول پر لانے کے لیے ضروری شرائط پر تفصیل سے بات کی۔
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