ظہران ممدانی کی جلد ہوگی ٹرمپ سے ملاقات! شہر کی ترقی کا فارمولا کیا جائے گا تیار
نیویارک سٹی کے میئر ظہران ممدانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان الیکشن کے دوران زبردست زبانی جنگ ہوتی رہی۔
Published : November 17, 2025 at 6:44 PM IST
ویسٹ پام بیچ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ نیویارک شہر کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ "کچھ کام کریں گے۔ ٹرمپ کے اس بیان نے اس سے ریپبلکن صدر اور ڈیموکریٹک کے سیاسی ستارے کے درمیان سمجھوتہ کی ایک امید پیدا کی ہے۔ نیویارک کے میئر الیکشن میں ٹرمپ اور ممدانی نے ایک دوسرے کو سیاسی حریف کے طور پر پیش کیا تھا۔
ٹرمپ گزشتہ کئی مہینوں سے ظہران ممدانی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ٹرمپ ممدانی کو "کمیونسٹ" قرار دیا تھا اور یہ پیش گوئی کی تھی کہ اگر ڈیموکریٹک سوشلسٹ منتخب ہوئے تو ان کا آبائی شہر نیویارک تباہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے یوگنڈا میں پیدا ہونے والے امریکی شہری ممدانی کو ملک بدر کرنے اور شہر سے وفاقی فنڈ واپس لینے کی دھمکی بھی دی تھی۔
ممدانی اپنی میئر کی مہم کے دوران ایک سوشل میڈیا اسٹار اور ٹرمپ کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئے۔ انہوں نے متعدد ترقی پسند پالیسیوں اور ایک پیغام پر مہم چلائی جو ٹرمپ کے صدر کے طور پر دوسری مدت میں شروع کیے گئے جارحانہ، تارکین وطن مخالف ایجنڈے کے بالکل برعکس تھا۔
34 سالہ ممدانی نے نیویارک کے ایک وسیع حلقے کا دل جیت لیا اور ایک سیاسی ہیوی ویٹ، سابق گورنر اینڈریو کوومو کو تقریباً 9 فیصد پوائنٹس سے شکست دے دی۔ الیکشن کی رات اپنی جیت کی تقریر میں، ممدانی نے کہا کہ نیویارک کے عوام ملک کو دکھا دیں کے صدر کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔
لیکن اس کے اگلے ہی دن انھوں نے کہا کہ جنوری میں میئر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ صدر سمیت کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں، اگر اس میں نیویارک والوں کی بھلائی ہو۔
ممدانی کے ترجمان نے اتوار کی رات صدر ٹرمپ کے ریمارکس پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک ترجمان نے گزشتہ ہفتے منتخب میئر کے تبصروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ، انہوں نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کرنے کا ارادہ کیا ہے "کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شہر کی کامیابی کے لیے اہم ہوگا۔"
ٹرمپ نے اتوار کو اسی طرح کے جذبات کی بازگشت کی۔ فلوریڈا میں ویک اینڈ گزارنے کے بعد واپس واشنگٹن جانے کی تیاری کرتے ہوئے ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا، "میں کہوں گا کہ نیویارک کے میئر ہم سے ملنا چاہیں گے۔ ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔"
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے کچھ دیر بعد واضح کیا کہ ٹرمپ ممدانی کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہا کہ ایسی ملاقات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیویارک کے لیے سب کچھ اچھا ہو۔
ٹرمپ کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی امریکی ملک کے قریب فوجی تعیناتی کے بعد امریکہ جلد ہی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "میں کسی سے بھی بات کروں گا،"
