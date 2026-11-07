امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب میں شرکت
وائٹ ہاؤس میں دیوالی منانے کی روایت کا آغاز 2003 میں صدر جارج ڈبلیو بش نے کیا تھا۔
By PTI
Published : November 7, 2026 at 9:13 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں اپنی انتظامیہ کے نامور بھارتی نژاد امریکی ارکان، صنعت کاروں اور مائیکرون ٹیکنالوجی سے وابسہ سنجے مہروترا سمیت اعلیٰ چیف ایگزیکٹو افسران کی موجودگی میں دیوالی منائی۔
جمعہ کے روز ہونے والی اس تقریب میں امریکہ کے لیے بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا، معروف شیف وکاس کھنہ، کاروباری شخصیت وشال گوندل، آئی بی ایم کے سی ای او اروند کرشنا، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل اور امریکی نیشنل انسٹی ٹیوٹس آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر جے بھٹاچاریہ شریک تھے۔
تقریب کا آغاز ایک نجی نشست کے دوران صدر ٹرمپ کی جانب سے اوول آفس میں دیا جلانے سے ہوا، جس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی کمشنر ارجن مودی بھی موجود تھے۔
دیگر شرکاء میں دھلا گروپ آف کمپنیز کی صدر اور سی ای او روبی دھلا، نیک سسٹمز کے بانی اور سی ای او راجیو شرما، کیشوم ڈی سی کے صدر وشواجیت مالمپاٹی اور صدر ٹرمپ کے مہمان ہیتل کمار پٹیل شامل تھے۔ وائٹ ہاؤس ایونٹس کے انتظامی معاون اروند چڈھا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
گوکی ٹیکنالوجیز کے بانی اور سی ای او وشال گوندل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "اوول آفس میں روشنی کے اشتراک کا ایک لمحہ۔"
انہوں نے کہا کہ "صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دیوالی منانے کا اعزاز حاصل ہوا اور مجھے انہیں ہنومان چالیسا کی ایک کاپی تحفے میں دیتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جو کہ بھگوان ہنومان کے لیے تلسی داس کا ایک بھجن ہے جسے ہم میں سے لاکھوں لوگ ہمت، عقیدت اور طاقت کے لیے پڑھتے ہیں۔"
دیوالی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے گوندل نے کہا کہ دیے روشن ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی اور اندھیرے پر روشنی کی فتح کے لیے دعا کی۔
واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب منعقد کرنے کی روایت کا آغاز سال 2003 میں صدر جارج ڈبلیو بش نے کیا تھا۔ پہلے یہ تقاریب زیادہ تر آئزن ہاور ایگزیکٹو آفس بلڈنگ میں بھارتی نژاد امریکی کمیونٹی کے ارکان اور بھارتی سفارت کاروں کی موجودگی میں منعقد کی جاتی تھیں۔
سنہ 2009 میں صدر براک اوباما پہلے ایسے امریکی صدر بنے جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں ایک تقریب کے دوران خود دیا روشن کیا۔ تب سے وائٹ ہاؤس کے مختلف مقامات بشمول اوول آفس اور روزویلٹ روم میں دیا روشن کرنے کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔
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