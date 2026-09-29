اگر ایران جوہری مسائل پر آفر کی پیشکش کرتا ہے تو ٹرمپ پابندیوں سے راحت کے لیے تیار ہیں: امریکی حکام
ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے ایران کو کوئی چھوٹ 'آفر' کی اور کہا کہ وہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔
Published : September 29, 2026 at 1:41 PM IST
واشنگٹن ڈی سی، امریکہ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو پابندیوں سے راحت دینے اور فائنل ڈیل (حتمی معاہدے) کے حصے کے طور پر روکے ہوئے فنڈز جاری کرنے کو تیار ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب تہران جوہری مسئلے پر کوئی ٹھوس آفر (پیشکش) پیش کرے۔ ایک امریکی عہدیدار نے پیر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) سی این این کو یہ معلومات دی، کیونکہ ثالث (میڈیٹرز) دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ ثالثوں کے ذریعے مثبت اور تعمیری بات چیت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک جوہری مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کو دوبارہ کھولنے کی نئی تجاویز کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ قابلِ قبول نہیں ہے۔
ایران کو کسی قسم کی چھوٹ کی 'آفر' سے انکار
اتوار کے روز ٹرمپ نے 'ایکسیاس' (Axios) کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اس ہفتے ایران کے ساتھ مزید بات چیت ہوگی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔
تاہم، ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو کسی قسم کی چھوٹ کی 'آفر' کی ہے۔ پیر کے روز ٹرتھ سوشل (Truth Social) پر انہوں نے کہا کہ "انہوں نے (ٹرمپ نے) انہیں کچھ بھی آفر نہیں کیا!" ٹرمپ نے اتوار کو کہا، "وہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈیل نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ڈیل ہے جس پر ہم شاید ایک سال پہلے متفق ہو گئے ہوتے۔ انہوں نے ضرورت سے زیادہ بڑا داؤ کھیل دیا ہے۔"
قطر کی ثالثی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ بات چیت
عہدیدار کے مطابق، ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ نیوکلیئر (جوہری) مسائل پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، لیکن دونوں فریقین ابھی تک وعدوں کے وقت (Commitment Timing) کے حوالے سے کسی معاہدے پر نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس دوران، ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے پیر کے روز کہا کہ تہران نے نیویارک میں قطر کے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مزید بالواسطہ (ان ڈائریکٹ) بات چیت کی ہے، جیسا کہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران واشنگٹن سے باقاعدہ (آفیشل) جواب کا انتظار کر رہا ہے اور امید ہے کہ منگل تک جواب مل جائے گا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ گزشتہ ہفتے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ان کے دورے کا بنیادی مقصد علاقائی تناؤ اور آبنائے ہرمز (Hormuz Strait) میں سکیورٹی کی سنگین صورتحال پر ایران کا موقف پیش کرنا تھا۔
اختلافات کم کرنے تہران کی تجاویز پر عمل درآمد
الجزیرہ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ نے اس بات کو دہرایا کہ تہران نے بحران کو حل کرنے اور اہم ترین تجارتی بحری راستوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک درست اور منطقی منصوبہ پیش کیا ہے، بشرطیکہ کچھ مخصوص شرائط پوری کی جائیں۔ عراقچی نے کہا، 'ہمارا مشن ان شرائط کے بارے میں امریکی فریق کے ساتھ ساتھ دیگر تمام ممالک کو آگاہ کرنا تھا، تاکہ عالمی برادری (انٹرنیشنل کمیونٹی) کو معلوم ہو سکے کہ ایران کے پاس اس حوالے سے ایک واضح منصوبہ موجود ہے۔'
عراقچی نے مزید کہا کہ موجودہ اختلافات کو کم کرنے اور تہران کی تجاویز پر عمل درآمد کو ممکن بنانے کے مقصد سے قطری ثالثوں (Mediators) نے حالیہ ملاقاتوں کے دوران نئی تجاویز پیش کی تھیں، اور اب یہ خیالات واشنگٹن کو واپس بھیجے جا رہے ہیں۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا، 'قطر اور پاکستانی ثالثوں کے درمیان اس قسم کے رابطوں اور پیغامات کا تبادلہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، لیکن اب، ایران نے جو تجویز پیش کی ہے، اسے مدِ نظر رکھتے ہوئے یہ عمل اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔'
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، پیر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی کہ امریکی حکام نے ایران کے حوالے سے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اوول آفس (Oval Office) میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ان مذاکرات کی تصدیق تو کی لیکن اس گفتگو کے بارے میں مزید تفصیلات شیئر کرنے سے گریز کیا۔
الجزیرہ کی طرف سے نقل کردہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق، عباس عراقچی تہران اور واشنگٹن کے درمیان موجودہ صورتحال کی تازہ ترین تجاویز اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے نیویارک میں ثالثوں سے ملاقات کرنے والے تھے۔ یہ ملاقات گزشتہ ہفتے قطر کے ایک وفد کے امریکہ جانے اور اقتصادی ریلیف (مالیاتی پابندیوں میں نرمی) کے بدلے آبنائے ہرمز (Hormuz Strait) کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے امریکی حکام کے سامنے ایرانی تجویز پیش کرنے کے بعد طے پائی تھی۔
گزشتہ ہفتے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر، عراقچی نے ایک 7 روزہ تجارتی منصوبے کا ذکر کیا تھا جس کے تحت اگر واشنگٹن کچھ شرائط پوری کرتا ہے، تو ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ تجویز ثالثوں کے ذریعے دی گئی تھی اور اس بحری راستے کو دوبارہ کھولنے کی شرط کو امریکی فوجی دباؤ کم کرنے جیسے اقدامات سے جوڑا گیا تھا۔
تاہم، اتوار کے روز اقوامِ متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والٹز نے کہا کہ واشنگٹن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی پابندیوں میں ریلیف اور اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں (Frozen Assets) تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا۔
والٹز نے مزید کہا کہ امریکہ کو بالآخر ایران کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا معاہدہ کرنا ہی ہوگا، لیکن فی الحال صدر ٹرمپ تمام آپشنز کھلے رکھیں گے۔ ایک امریکی عہدیدار نے والٹز کی بات دہراتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ایران کے وعدوں پر شک ہے، کیونکہ ایران نے جولائی میں تجارتی جہازوں پر فائرنگ کر کے امریکہ-ایران مفاہمت کی یادداشت (MoU) کی خلاف ورزی کی تھی۔
دوسری طرف، عراقچی نے والٹز کے بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر نے ابھی تک اس منصوبے کے اصل متن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تہران نئی دشمنی یا کشیدگی کے امکان کے لیے پوری طرح تیار رہتے ہوئے بھی سفارت کاری (Diplomacy) کے لیے تیار ہے۔ اس پورے ٹکراؤ میں آبنائے ہرمز تنازع کا بنیادی مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت اس سمندری راستے کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ نے تہران کی نئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے نیویارک میں پیر کو ہونے والی ملاقات میں ثالثوں کے ذریعے پیش کی جانے والی نئی تجاویز اور پوزیشنز پر ہی توجہ مرکوز رہنے کی امید تھی، اور ان طے شدہ مذاکرات میں امریکہ کی کوئی براہِ راست شمولیت نہیں تھی۔