ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دی دھمکی، کہا وینزویلا کی طرز پر ہوگا کام، کھرگ جزیرہ پرکریں گے قبضہ
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ آج رات ایران پر بہت سخت حملہ کرے گا-
Published : June 11, 2026 at 8:51 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایران پر بڑا حملہ کرنے اور اس کی تیل اور گیس کی صنعتوں پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں مکمل جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ آج رات ایران پر بہت سخت حملہ کرے گا اور بہت جلد ایران کی تیل اور گیس کی صنعتوں پر مکمل قبضہ کر لے گا جس میں جزیرہ کھرگ آئل ٹرمینل بھی شامل ہے۔
ٹرمپ نے ایران کے بارے میں اپنے منصوبوں کا موازنہ اس واقعے سے کیا جب جنوری میں امریکہ نے وینزویلا کے اس وقت کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے بعد تیل کے شعبے پر قبضہ کر لیا۔ یہ پوسٹ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل دوسرے دن حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔
ایران میں امریکی حملے، جو جمعرات کی صبح تک جاری رہے، گزشتہ روز کے حملوں کے مقابلے زیادہ شدید اور وسیع تھے۔ ایران نے نقصان کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم کیں اور کہا کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن کی طرف جوابی حملے شروع کیے ہیں۔
جمعرات کو ٹرمپ کی دھمکیاں سخت تھیں، لیکن وہ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں اپنی بیان بازی کے ذریعے تناؤ کو بڑھانے کی تازہ ترین کوشش تھیں۔ اپریل میں، جنگ بندی میں توسیع کرنے سے پہلے، انہوں نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے اپنی شرائط پر عمل نہیں کیا، تو "ایک پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی اور کبھی بحال نہیں ہو سکے گی۔"
کویت اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں سے خلیج فارس کے دوسری طرف واقع جزیرہ خرگ ایران کی تیل کی صنعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ اس کی برآمدات کا 90 فیصد حصہ ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ ایران کی زیادہ تر ساحلی پٹی اتنی کم ہے کہ وہاں ٹینکر جہازوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ کھرگ جزیرے پر امریکی فوجیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایرانی سرزمین سے بہت قریب ہے، تقریباً 33 کلومیٹر (21 میل)، جہاں سے میزائل، ڈرون اور توپ خانے سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔
اس ہفتے مشرق وسطیٰ میں تیسری مرتبہ حملے ہوئے ہیں۔ پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان حملے ہوئے اور پھر امریکہ اور ایران کے درمیان فائرنگ کے دو تبادلے ہوئے جس سے خطے کے وہ ممالک بھی متاثر ہوئے جہاں امریکی اڈے موجود ہیں۔
نئی فائرنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کو مذاکرات روکنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ امریکی حملوں نے جنگ بندی کو عملی طور پر بے معنی بنا دیا ہے۔
تاہم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسے ترک کر رہے ہیں۔ بحث کا بنیادی مسئلہ آبنائے ہرمز پر ایران کا قبضہ ہے، جس نے عالمی توانائی کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور خوراک اور دیگر ضروری اشیاء خطے سے باہر مہنگی کر دی ہیں۔ ایران نے جمعرات کو اعلان کیا کہ آبنائے کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، یہ واضح نہیں تھا، کیونکہ جنگ کے آغاز کے بعد سے آبنائے کے ذریعے آمدورفت پر سخت پابندیاں عائد ہیں، اور بہت کم بحری جہاز وہاں سے گزر سکے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس دعوے کی تردید کی اور ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں آبنائے سے جہازوں کو خفیہ طور پر نکالنے کے لیے ایک خفیہ مشن کیا تھا۔