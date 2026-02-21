'بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں؛ یہ جاری ہے،' امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ٹرمپ کا بیان
ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک پر بھاری اور صوابدیدی امریکی ٹیرف کو ختم کرنے کے فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ پر تنقید کی۔
Published : February 21, 2026 at 9:41 AM IST
نئی دہلی: امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے بھاری اور صوابدیدی ٹیرف کو ختم کرنے کے باوجود، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
فیصلے کے چند گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا، "ہندوستان کے ساتھ معاہدہ جاری ہے"۔
#WATCH | Responding to ANI's question about US-India trade deal, US President Trump says, " nothing changes. they'll be paying tariffs and we will not be paying tariffs... pm modi is a great man. he was much smarter than the people he was against in terms of the us... he was… pic.twitter.com/FvKwe8prP7— ANI (@ANI) February 20, 2026
ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "میرے خیال میں بھارت کے ساتھ میرے تعلقات شاندار ہیں اور ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ بھارت نے روس سے ہاتھ کھینچ لیا، بھارت روس سے تیل حاصل کر رہا تھا۔ اور وہ میری درخواست پر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ہم اس خوفناک جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہر ماہ 25,000 لوگ مر رہے ہیں۔"
امریکی صدر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات "بہت اچھے" ہیں۔ ٹرمپ نے پھر اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے گزشتہ موسم گرما میں ٹیرف کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روک دی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ " جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کو بھی روکا، وہاں 10 طیارے مار گرائے گئے، وہ جنگ جاری تھی اور شاید جوہری جنگ میں تبدیل ہو جاتی اور ابھی کل ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں (بھارت اور پاکستان) روک کر 35 ملین جانیں بچائیں"۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " my relationship with india is fantastic, and we are doing trade with india. india pulled out of russia. india was getting its oil from russia, and they pulled way back on my request because we want to settle a horrible war where 25,000… pic.twitter.com/7QmCFIEvMO— ANI (@ANI) February 20, 2026
ٹرمپ نے کہا کہ انھوں نے ٹیرف کو فائدہ کے طور پر استعمال کیا۔ ٹرمپ نے کہا، "میں نے یہ زیادہ تر محصولات کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا، 'دیکھو، آپ لڑنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ امریکہ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو ہر ملک کو 200 فیصد ٹیرف ادا کرنا پڑے گا'۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پھر انہوں (بھارت اور پاکستان) نے فون کیا اور کہا، 'ہم نے صلح کر لی ہے'۔"
اس ماہ کے شروع میں، جیسا کہ امریکہ اور بھارت نے اعلان کیا کہ وہ تجارت کے ایک عبوری معاہدے کے لیے ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں، ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں روسی تیل کی خریداری کے لیے ہندوستان پر عائد 25 فیصد تعزیری ٹیرف کو ہٹا دیا گیا، امریکی صدر نے نئی دہلی کی طرف سے ماسکو سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر توانائی کی درآمد روکنے اور امریکی توانائی کی مصنوعات خریدنے کے "عزم" کو نوٹ کیا۔
تجارتی معاہدے کے تحت، واشنگٹن نئی دہلی پر کم باہمی ٹیرف وصول کرے گا، اسے 25 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دے گا۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہندوستان کے ساتھ معاہدے پر اثر پڑے گا، ٹرمپ نے کہا "کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا"۔
ٹرمپ نے کہا، "کچھ بھی نہیں بدلا، وہ ٹیرف ادا کریں گے، اور ہم ٹیرف ادا نہیں کریں گے۔ تو بھارت کے ساتھ ڈیل ہے وہ ٹیرف ادا کریں گے۔"
ٹرمپ نے مزید کہا، "میں سمجھتا ہوں درحقیقت وزیر اعظم مودی ایک عظیم شریف آدمی ہیں، ایک عظیم آدمی ہیں۔ بھارت اب ایک منصفانہ ڈیل ہے، اور ہم ان کو ٹیرف ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا پلٹ دیا،" ٹرمپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "بھارت کی ڈیل جاری ہے، ہم اسے کرنے جا رہے ہیں"۔
ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک پر عائد اپنے بھاری اور صوابدیدی ٹیرف کو ختم کرنے کے فیصلے پر سپریم کورٹ پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے چند گھنٹے بعد کہا کہ "ٹیرف اسی طرح آٹھ جنگوں میں سے پانچ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو میں نے رکوا دیں۔ چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، بشمول بھارت، پاکستان، بڑی جنگیں، جو جوہری ہو سکتی تھیں۔"
