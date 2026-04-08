ٹرمپ نے جنگ بندی کے بعد بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ایران معاہدے کو امریکہ کی فتح قرار دیا
Published : April 8, 2026 at 10:32 AM IST
واشنگٹن: مشرق وسطیٰ سے اہم ریلیف کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ نے عالمی سیاسی اور سیکورٹی خدشات کو جنم دیا تھا۔ اب ایک طویل اور شدید تنازع کے بعد بالآخر امریکہ اور ایران جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کا اعلان بدھ کی صبح (بھارتی وقت کے مطابق) کیا گیا، جس سے عالمی سیاست میں ہنگامہ آرائی میں بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے حوالے سے بڑا بیان جاری کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران معاہدے کو امریکہ کی مکمل اور حتمی فتح قرار دیا ہے۔
امریکہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا: ٹرمپ
امریکی صدر نے کہا کہ اس معاہدے سے امریکہ نے اپنے سٹریٹجک اہداف حاصل کر لیے ہیں اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ کی سو فیصد فتح ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر کنٹرول کر لے گا، جو اس پورے تنازع میں سب سے اہم مسئلہ رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یورینیم کے ساتھ اصل میں کیا کیا جائے گا۔
ڈیل ٹوٹنے کی صورت میں امریکہ سخت موقف پر واپس آجائے گا
ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو امریکہ اپنے سابقہ سخت موقف پر واپس آسکتا ہے جس میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کی دھمکی بھی شامل تھی۔ یہ بیان بین الاقوامی سطح پر نئی بحث کو جنم دے رہا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام طویل عرصے سے عالمی تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہ کرے۔ اس لیے جنگ بندی کا یہ معاہدہ صرف فوجی تناؤ کو کم کرنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا براہ راست تعلق جوہری کنٹرول سے بھی ہے۔
ایران کو مذاکرات کے لیے تیار کرنے میں کس کا زیادہ اثر؟
پاکستان کی ثالثی کے درمیان تہران اور واشنگٹن دونوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ختم کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے بمشکل ایک گھنٹہ قبل دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان جس نے ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں اور پڑوسی ملک ایران میں ہونے والی پیش رفت کے لیے حساس ہے، حالیہ ہفتوں میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لیے ایک چینل کے طور پر ابھرا ہے۔
ٹرمپ کے مطابق اگر یورینیم کی صورتحال تسلی بخش نہ ہوتی تو وہ اس معاہدے کو قبول نہیں کرتے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے سے عارضی ریلیف تو مل سکتا ہے لیکن مستقل حل کے لیے مزید ٹھوس اقدامات ضروری ہوں گے۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ چین نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ بیجنگ نے اس عمل میں تعاون کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ ٹرمپ جلد ہی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بات چیت کا کلیدی حصہ بن سکتا ہے۔