ٹرمپ کیوں چاہتے ہیں فلسطینی لیڈر مروان برغوتی کی رہائی؟ یہاں جانیں کون ہیں برغوتی جن کی ٹرمپ کو ضرورت ہے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر فلسطینی لیڈر مروان برغوتی کی رہائی کا دباؤ بنا سکتے ہیں۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : October 24, 2025 at 10:40 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی جیل میں قید الفتح کے رہنما مروان برغوتی کو رہا کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مروان برغوتی سب سے زیادہ مقبول اور ممکنہ طور پر متحد فلسطینی رہنما ہیں۔
جمعرات کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے معاونین کے ساتھ برغوتی کی رہائی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
ٹرمپ نے ٹائم میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ "آپ کے فون کرنے سے تقریباً 15 منٹ پہلے مجھے لفظی طور پر اس سوال کا سامنا کرنا پڑا۔" "تو میں فیصلہ کروں گا۔"
حالانکہ وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر ٹرمپ کی بات چیت کے بارے میں تبصرہ کرنے نہیں کیا۔ لیکن امریکی صدر کی جانب سے داخلی بات چیت کا اعتراف جنگ کے بعد غزہ میں قیادت کے خلا کو پر کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ تجویز غزہ میں حکمرانی کے لیے حماس کو روکنے اور حکمرانی کی نگرانی کے لیے معتبر سیاسی شخصیات کو تلاش کرنے کے مشکل کام کی نشاندہی کرتی ہے۔
برغوتی ان قیدیوں میں شامل نہیں تھے جو اسرائیل نے اس ماہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کے بدلے رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، حالانکہ حماس کے حکام نے مبینہ طور پر ان کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔
اسرائیل برغوتی کو دہشت گرد رہنما کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ سنہ 2004 میں اسرائیل میں پانچ افراد کی ہلاکت کے حملوں کے سلسلے میں مجرم ٹھہرائے جانے کے بعد متعدد عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک اور وجہ سے برغوتی سے خوفزدہ ہے۔ برغوتی دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ انھوں نے قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت کی حمایت کی تھی، برغوتی فلسطینیوں کے لیے ایک طاقتور ریلی کرنے والی شخصیت ہو سکتی ہے۔ کچھ فلسطینی انہیں اپنے نیلسن منڈیلا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے نسل پرستی کے خلاف سرگرم کارکن تھے جو اپنے ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بنے۔
فلسطینی سیاست میں چند متفقہ شخصیات میں سے ایک، 66 سالہ برغوتی کو وسیع پیمانے پر محمود عباس کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
رائے شماری مسلسل ظاہر کرتی ہے کہ برغوتی سب سے زیادہ مقبول فلسطینی رہنما ہیں۔
برغوتی نے مغربی کنارے میں فتح کی سربراہی اس وقت کی جب اسرائیل کے خلاف فلسطینی بغاوت شروع ہوئی۔ اسرائیل نے برغوتی پر الزام لگایا کہ وہ الاقصیٰ شہداء بریگیڈز کے رہنما ہیں، جو کہ فتح سے منسلک مسلح گروپوں کی شاخ ہے۔
برغوتی نے الاقصیٰ شہداء بریگیڈز سے اپنے روابط پر کبھی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے امن میں فلسطینی ریاست اور اسرائیل کے شانہ بشانہ ہونے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بستیوں اور فلسطینیوں کے خلاف فوج کے تشدد کے خلاف لڑنے کا حق حاصل ہے۔
اس کے فوراً بعد انہیں اسرائیل نے گرفتار کر لیا۔ مقدمے کی سماعت میں انھوں نے اپنا دفاع نہ کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ انھوں نے عدالت کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا۔ انھیں بریگیڈز کے کئی حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور پانچ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ دیگر حملوں سے بری کر دیا گیا تھا۔
اس ماہ جنگ بندی کے تحت اسرائیل کی طرف سے رہا کیے جانے والوں میں سے زیادہ تر حماس اور الفتح دھڑے کے ارکان ہیں جنہیں سن 2000 کی دہائی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو فائرنگ، بم دھماکوں یا دیگر حملوں میں ملوث ہونے کا مجرم قرار دیا گیا تھا جس میں اسرائیلی شہریوں، آباد کاروں اور فوجیوں کو ہلاک یا مارنے کی کوشش شامل تھی۔ ان کی رہائی کے بعد، آدھے سے زیادہ کو غزہ یا فلسطینی علاقوں سے باہر جلاوطن کر دیا گیا۔
2000 کی دہائی میں امن مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بغاوت خونی ہو گئی، فلسطینی مسلح گروہوں نے حملے کیے جن میں سینکڑوں اسرائیلی مارے گئے۔ جواب میں اسرائیلی فوج نے کئی ہزار فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔
دریں اثنا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل کا تین روزہ دورہ ختم کرتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ حماس سے آزاد علاقوں میں غزہ کی تعمیر نو جلد شروع ہو سکتی ہے۔
وینس نے کہا کہ "ہم ان علاقوں کی تعمیر نو کا کام بہت جلد شروع کر سکتے ہیں جو حماس سے آزاد ہیں۔ وینس نے مزید کہا کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح کی تعمیر نو میں دو سے تین سال لگیں گے۔
