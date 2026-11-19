عالمی بساط پر بڑی چال: چین میں ٹرمپ، شی اور پوتن ایک میز پر، ایٹمی ہتھیار اور دو جنگیں زیرِ بحث
چین میں ٹرمپ، شی اور پوتن کی ایک ملاقات متوقع ہے۔ کیا اس ملاقات میں دو بڑی جنگوں پر کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟
Published : November 19, 2026 at 10:48 AM IST
شینزین (چین): جب جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے، تو یہ عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر یہ محض ایک ایسی ’فوٹو آپرچونٹی‘ تصویر بنوانے کا موقع بن کر رہ سکتا ہے جسے جلد ہی بھلا دیا جائےگا۔
اس سہ فریقی ملاقات کے دوران ٹرمپ، ’معاہدے کروانے کے ماہرڈیل میکر کے طور پر اپنی ساکھ کو آزما رہے ہوں گے۔ انہوں نے امریکہ کے دو بڑے حریفوں، شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتن کے ساتھ اپنی اس ملاقات کو جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق ضوابط پر بات چیت کرنے، اور یوکرین و ایران میں جاری تنازعات کے حل تلاش کرنے کے ایک موقع کے طور پر پیش کیا ہے۔ تاہم، ماہرین کو اس سے کسی بڑی پیش رفت کی زیادہ توقع نہیں ہے۔
ٹرمپ نے سہ فریقی ملاقات سے عین قبل شی جن پنگ کے ساتھ ایک علیحدہ، ’ون آن ون‘ (دو طرفہ) ملاقات کا منصوبہ بھی بنایا ہے، جو اس سال ان کی تیسری اہم ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شیڈول میں پوتن کے ساتھ بھی ایک علیحدہ ملاقات شامل کی ہے۔ یہ گزشتہ سال الاسکا میں ہونے والی ان کی بات چیت کے بعد پہلی ایسی ملاقات ہے، یاد رہے کہ الاسکا میں ہونے والے اس مذاکرات کے نتیجے میں یوکرین میں روس کی جنگ کی شدت کم کرنے کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا تھا۔
🇺🇸🇨🇳🇷🇺 Historic handshake Putin, Trump, and Xi Jinping shook hands and briefly chatted https://t.co/9dyC3yQdft— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ٹرمپ نے اکثر پوتن کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کی ہیں، حالانکہ حال ہی میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان تعلقات میں کشیدگی نظر آئی ہے۔ ٹرمپ نے روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے خیال کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ یوکرین جو اس وقت جنگ لڑرہا ہے اپنے ڈرونز کے لیے درکار سیٹلائٹ سپورٹ میں خلل کے باعث کمزور پڑ گیا ہے۔
ایلون مسک بھی اس دورے میں شامل ہیں، اگرچہ انہوں نے اب تک خود کو منظرِ عام سے دور رکھا ہے۔ ان کی کمپنی ’اسپیس ایکس‘نے بعض اوقات ’اسٹار شیلڈ‘ نامی فوجی معیار کے سیٹلائٹ سسٹم کی سروس کو محدود کر دیا ہے؛ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس پر یوکرین اپنے ڈرونز اڑانے اور روس کے حملوں کا جواب دینے کے لیے انحصار کرتا ہے۔
🇺🇸🇨🇳🇷🇺 President Trump, Putin and Xi Jinping take center stage for APEC family photo in China China's First Lady Peng Liyuan stands in the middle https://t.co/CAirU7xLvf— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
یہ سہ فریقی ملاقات جمعرات کی صبح طے پائی ہے، جو ’ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سربراہی اجلاس میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے ایک سیشن کے بعد ہوگی۔ توقع ہے کہ یہ ٹرمپ کے ایشیائی دورے کا آخری مرحلہ ہوگا، جس کا آغاز منگل کو فلپائن سے ہوا تھا۔ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ان رہنماؤں کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے ذخائر کے بارے میں بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
روس اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں کا سابقہ معاہدہ، جسے 'نیو اسٹارٹ کہا جاتا ہے، فروری میں ختم ہو گیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک 'نیا، بہتر اور جدید' معاہدہ چاہتے ہیں جس میں چین بھی شامل ہو۔ تاہم چین کے پاس ان حدود کو قبول کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس موجود 600 سے زائد جوہری وار ہیڈز کی تعداد، امریکہ اور روس کے پاس موجود 5,000 سے زائد وار ہیڈز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔
'آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن' کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈیرل کمبال نے تبصرہ کیا کہ ٹرمپ کا یہ رویہ زیادہ سے زیادہ ایک ایسے عمل کا آغاز کر سکتا ہے جو بالآخر جوہری ہتھیاروں میں کمی لانے کے لیے مستقل مذاکرات کی راہ ہموار کر سکے۔
کمبال نے کہا، ہمیں (ایپک) میں شی، پوتن اور ٹرمپ کے درمیان محض سفارتی ڈرامے اور تصویر کشی کے مواقع سے بڑھ کر کچھ چاہیے۔ اور اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ محض ایک ملاقات سے کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو سکے
پوتن کے خارجہ پالیسی مشیر، یوری اوشاکوف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پوتن، ٹرمپ اور شی کے درمیان یوکرین کی جنگ پر بات چیت ہو سکتی ہے، اگرچہ ایجنڈے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ کے ساتھ ساتھ ایران سے متعلق تنازعے پر بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔
🇷🇺🇺🇸 President Trump and Putin will hold separate talks at APEC The White House and the Kremlin have both confirmed that Putin and Trump will hold a one-on-one meeting on the sidelines of the APEC summit in Shenzhen. Kremlin aide Yuri Ushakov says it will take place after the summit's plenary session, with a few officials from each side joining. A White House spokesperson also confirmed the meeting to The New York Times.— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ان کے عزائم 'عظیم طاقتوں کی سیاست' کے اس دور کی یاد دلاتے ہیں، جب امیر اور طاقتور اقوام خود کو ان ممالک کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حقدار سمجھتی تھیں جنہیں وہ اپنے سے کمتر تصور کرتی تھیں۔ ٹرمپ چین اور روس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اس عمل میں یوکرین، جرمنی، فرانس، برطانیہ، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک کو نظر انداز کر رہے ہیں حالانکہ ان ممالک پر بھی ایسی بات چیت کے نتائج کا اثر پڑے گا۔
وینزویلا اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے باوجود، امریکی صدر ٹرمپ نے نوبل امن انعام کے لیے کھلے عام دعویٰ کیا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں، انہوں نے ڈنمارک سے گرین لینڈ کو زبردستی حاصل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، یہ ایک ایسی کوشش تھی جس کا مقصد وہاں امریکی فوجی اڈہ قائم کرنے کے لیے معاہدہ حاصل کرنا تھا۔
ٹرمپ کا طویل عرصے سے یہ ماننا ہے کہ ذاتی تعلقات استوار کرنے کی ان کی صلاحیت انہیں سفارتی برتری فراہم کرتی ہے۔ بدھ کے روز شی جن پنگ نے 'ایئر فورس ون سے اترتے ہوئے ٹرمپ کا ہوائی اڈے کے رن وے پر استقبال کر کے ان کی انا کی تسکین کی، دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور پھر گلے ملے۔
تاہم ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتن جیسے رہنماؤں کے ساتھ ہمیشہ گہرے اور مفادات پر مبنی تعلقات رہے ہوں۔ اگرچہ ٹرمپ نے ان دونوں آمرانہ حکمرانوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، لیکن ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہے ہیں۔ بدھ کے روز 'ایپک سربراہی اجلاس میں شی جن پنگ نے پوتن کا استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنا پرانا دوست قرار دیا۔
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اس کے جواب میں روسی رہنما نے شی جن پنگ کو اپنا پیارا دوست کہہ کر مخاطب کیا۔ 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے، چین نے روس کو معاشی مدد فراہم کی ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے نئی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد پوتن کے لیے ایک طرح کی مالیاتی لائف لائن (بقا کا ذریعہ) ثابت ہوا ہے۔ شی جن پنگ نے پوتن سے کہا، "طویل مدتی تناظر میں دیکھا جائے تو، چین اور روس کے تعلقات چیلنجوں کے باوجود مضبوط رہے ہیں۔