زیلنسکی سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا، 'یوکرین اور روس جہاں ہیں وہیں رک جائیں اور جنگ ختم کریں'
زیلنسکی روس کے اندر گہرائی تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ سے ٹام ہاک میزائل مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : October 18, 2025 at 7:41 AM IST
واشنگٹن: یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں طویل ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو کیف اور ماسکو پر زور دیا کہ وہ "جہاں ہیں وہیں رک جائیں اور اپنی وحشیانہ جنگ ختم کریں۔
جب سے ٹرمپ نے دوسری میعاد کے لیے صدارتی دفتر سنبھالا ہے ، تب سے وہ ان 9 مہینوں کے دوران تنازع کے بارے میں کئی بار مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اپنے تازہ ترین تبصروں کے ساتھ وہ یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی سمت میں واپس آ گئے کہ وہ روس سے ہاری ہوئی زمین کو واپس لینے کے لیے دستبردار ہو جائے۔
ٹرمپ نے زیلنسکی اور ان کی ٹیم کی دو گھنٹے سے زیادہ بات چیت کی میزبانی کرنے کے کچھ دیر بعد 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کافی خون بہایا جا چکا ہے۔ وہ جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ دونوں فتح کا دعویٰ کریں۔ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں!
بعد ازاں فلوریڈا پہنچنے کے فوراً بعد ٹرمپ نے دونوں فریق پر زور دیا کہ وہ "فوری طور پر جنگ بند کر دیں" اور یہ اشارہ دیا کہ ماسکو اس علاقے کو اپنے پاس رکھے جو اس نے کیف سے جنگ میں جیتا ہے۔
ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "جنگ کی موجودہ لکیروں پر متفق ہونا پرے گا، ورنہ یہ (مسئلہ سلجھانا) بہت پیچیدہ ہوگا۔" "جنگ کی موجودہ لکیر پر ٹھہر جائیں اور دونوں فریق کو اپنے اپنے گھر لوٹنا چاہیے۔ قتل کو روکنا چاہیے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔"
یہ تبصرے ٹرمپ کی جنگ پر پوزیشن میں ایک اور تبدیلی کے مترادف ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا اور یوکرین جنگ ختم میں مدد کرنے کے لیے زیادہ کھلے پن کا اظہار کیا۔
گذشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سالانہ جنرل اسمبلی کے موقعے پر نیو یارک میں زیلنسکی سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یوکرین کا وہ تمام علاقہ واپس جیت سکتے ہیں جو انہوں نے روس سے کھوئے ہیں۔ ٹرمپ کے لیے یہ ایک ڈرامائی تبدیلی تھی، جو پہلے اصرار کر رہے تھے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کیف کو روس سے کھوئی ہوئی زمین کو تسلیم کرنا پڑے گا۔
زیلنسکی نے جمعے کی ملاقات کے بعد کہا کہ یہ جنگ بندی اور مذاکرات کا وقت ہے۔ وہ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو زمین ترک کرنے پر مجبور کرنے کے بارے میں ایک سوال کا براہ راست جواب دینے سے کتراتے نظر آئے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں صحافیوں کی جانب سے پوچھے جانے پر زیلنسکی نے کہا کہ "صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہیں رکنا ہے جہاں ہم ہیں، اور پھر مذاکرات کرنا ہے۔"
جمعرات کے روز پوٹن کے ساتھ طویل فون کال کے بعد ٹرمپ کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اعلان کیا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ میں روسی رہنما سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
صدر نے جمعے کے روز زیلنسکی کو یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ فی الحال انہیں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاک میزائل فروخت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ ہتھیار جس کے بارے میں یوکرینیوں کا خیال ہے کہ پوٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کرنے میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔
