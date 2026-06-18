امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر دستخط، مشرقِ وسطیٰ میں امن کی نئی امید
امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس کے تاریخی ورسائی محل میں جی-7 سربراہی اجلاس کے بعد عشائیے کے دوران معاہدہ پر دستخط کیئے۔
Published : June 18, 2026 at 7:51 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر نے بدھ کے روز ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کر دیے جس کا مقصد مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کا خاتمہ اور خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کو وسیع اقتصادی ریلیف فراہم کرنے، تیل کی پابندیاں ختم کرنے اور تعمیرِ نو کے لیے بڑے مالیاتی منصوبے کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
یہ معاہدہ فرانس کے تاریخی ورسائی محل میں جی-7 سربراہی اجلاس کے بعد ایک خصوصی عشائیے کے دوران طے پایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا، ’’ہم نے ابھی اس پر دستخط کر دیے ہیں۔‘‘
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی سرکاری خبر ایجنسی ارنا کے ذریعے تصدیق کی کہ دونوں صدور کے دستخطوں کے بعد معاہدے کی دستاویز حتمی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، جنہیں اس معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والا اہم فریق قرار دیا جا رہا ہے، نے کہا کہ معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026
یہ معاہدہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ جنگ کے دوران ایران نے خطے میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جبکہ آبنائے ہرمز، جو عالمی تیل تجارت کی ایک اہم گزرگاہ ہے، عملی طور پر بند ہو گئی تھی۔ جواباً امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کر دی تھی۔
معاہدے کے مطابق ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا جبکہ امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن ایران پر عائد تیل کی پابندیاں بھی فوری طور پر ہٹانے کا پابند ہوگا، جس سے ایرانی معیشت کو بڑا سہارا ملنے کی توقع ہے۔
معاہدے کی ایک اہم شق ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے۔ اس کے تحت ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرے گا اور یہ عمل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کی نگرانی میں انجام دیا جائے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی خدشات کو کم کرنا ہے۔
دستاویز میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آئندہ مذاکرات کامیاب رہتے ہیں اور ایران جوہری پروگرام کے حوالے سے طے شدہ شرائط پر عمل کرتا ہے تو امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے 300 ارب ڈالر کے فنڈ کے قیام میں معاونت کریں گے۔ تاہم امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ رقم براہ راست امریکی خزانے سے نہیں دی جائے گی بلکہ علاقائی شراکت دار اس منصوبے میں حصہ لیں گے۔
معاہدے کے بعد دو ماہ پر مشتمل مذاکراتی عمل شروع ہوگا جس میں ایران کے جوہری پروگرام، اقتصادی تعاون اور خطے میں دیرپا امن کے لیے مزید تفصیلی سمجھوتوں پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ معاہدہ دراصل ایران کی کامیابی ہے اور عوام خود اس کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے بھی اس معاہدے کو ایران کی ’’بڑی فتح‘‘ قرار دیا ہے۔
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اگرچہ معاہدے کے اعلان کے بعد خطے میں کشیدگی میں کمی دیکھی گئی ہے، تاہم جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں اور راکٹ حملوں کے واقعات اب بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک دھماکہ خیز ڈرون حملے میں اس کے پانچ فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر اس معاہدے کو مشرقِ وسطیٰ میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل امتحان اب اس معاہدے پر عمل درآمد اور آئندہ مذاکرات کی کامیابی ہوگا۔