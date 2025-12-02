ٹرمپ صحت مند، ایم آر آئی رپورٹ جاری، ڈیموکریٹس نے ذہنی حالت اور صحت پر اٹھائے تھے سوالات
ڈیموکریٹک رہنماؤں نے ٹرمپ کی دماغی حالت اور صحت کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے۔ تاہم، جاری کردہ رپورٹ میں انہیں فٹ دکھایا گیا ہے۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیوں کے بیچ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ وہ بالکل فٹ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایم آر آئی اسکین کی رپورٹ جو ٹرمپ نے اکتوبر میں کروائی تھی، جاری کر دی گئی ہے۔
پولیٹیکو کی ایک رپورٹ کے مطابق مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز سمیت متعدد ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کی ذہنی حالت اور مجموعی صحت کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے جس کی وجہ سے ٹرمپ پر اپنے طبی ٹیسٹ کے نتائج جاری کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ ٹرمپ اس موسم گرما کے شروع میں ٹخنوں میں سوجن اور دائیں ہاتھ کی پشت پر زخم کی وجہ سے بھی سرخیوں میں آئے تھے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے پیر کو ٹرمپ کے ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھتے ہوئے کہا، "صدر ٹرمپ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت اچھا کر رہے ہیں۔" پریس کانفرنس میں لیویٹ نے بتایا کہ ایم آر آئی اسکین کا مقصد کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا جلد پتہ لگا کر اسے روکنا تھا۔
صحت کی رپورٹ پڑھتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ کی کارڈیو ویسکولر امیجنگ مکمل طور پر نارمل ہے۔ شریانوں کے تنگ ہونے، دل یا اہم وریدوں میں کسی غیر معمولی بات کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دل کے چیمبر نارمل سائز کے ہیں۔ خون کی نالیوں کی دیواریں ہموار اور صحت مند دکھائی دیتی ہیں، اور سوزش یا خون جمنے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اس کا قلبی نظام بہت اچھی صحت میں دکھائی دیتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "اس کے پیٹ کی امیجنگ بھی مکمل طور پر نارمل ہے۔ تمام بڑے اعضاء بہت صحت مند اور اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ جانچ کی گئی ہر چیز معمول کی حدود میں کام کر رہی ہے، اور شدید یا دائمی مسائل کی کوئی علامت نہیں ہے۔" اکتوبر میں ٹرمپ کے دل اور پیٹ کا جائزہ لیا گیا۔
پولیٹیکو کی ایک رپورٹ کے مطابق، وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکتوبر کے ایم آر آئی نتائج جاری کیے جب وہ ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ سکین کیا گیا۔ ٹرمپ نے رپورٹر کو بتایا کہ "یہ صرف ایک ایم آر آئی تھا، جسم کا کون سا حصہ؟ یہ دماغ نہیں تھا کیونکہ میں نے ایک علمی امتحان دیا اور میں اس میں پاس ہو گیا۔"
