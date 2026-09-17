ٹرمپ نے بھارت اور چین کو منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے 23 بڑے ممالک میں شامل کر دیا
اسی کے ساتھ ٹرمپ نے منشیات کی روک تھام کے لیے بھارت کی کوششوں پر وزیراعظم مودی کی تعریف بھی کی۔
By PTI
Published : September 17, 2026 at 10:46 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز غیر قانونی افیون کی کاشت روکنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کا خیرمقدم کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارت، چین اور پاکستان کو منشیات کی ترسیل اور غیر قانونی منشیات کی تیاری کے 23 بڑے ممالک کی فہرست میں شامل کیا اور ان ممالک کے رہنماؤں سے اس مسئلے پر بات چیت کی اپیل کی۔
امریکی کانگریس کے لیے جاری کیے گئے صدارتی فیصلے میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امریکہ بھارت ڈرگ پالیسی فریم ورک کے تحت مسلسل تعاون کی امید ہے۔ بدھ کو جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے میں انہوں نے کہا، میں غیر قانونی افیون کی کاشت روکنے اور سپلائی چین کی سالمیت کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم مودی اور حکومت ہند کی کوششوں کا خیرمقدم کرتا ہوں۔
ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی ملک کا منشیات کی بڑی ترسیل یا غیر قانونی منشیات کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہونا اس ملک کی جغرافیائی، تجارتی اور اقتصادی حقیقتوں کا اعتراف ہے، نہ کہ اس کی حکومت کی دیانت داری کے بارے میں کوئی فیصلہ۔
صدارتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امریکی قانون کے تحت ان ممالک کو اس فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کے جغرافیائی، تجارتی اور اقتصادی حالات منشیات یا ممنوعہ کیمیکلز کی نقل و حرکت یا تیاری میں معاون ثابت ہوتے ہیں، چاہے متعلقہ حکومتوں نے منشیات کی روک تھام اور قانون کے نفاذ کے لیے سخت اور مؤثر اقدامات ہی کیوں نہ کیے ہوں۔
منشیات کی بڑی ترسیل یا غیر قانونی منشیات کی بڑے پیمانے پر تیاری کرنے والے دیگر ممالک میں افغانستان، بہاماس، بیلیز، بولیویا، برما، کولمبیا، کوسٹا ریکا، ڈومینیکن ریپبلک، ایکواڈور، ایل سلواڈور، گوئٹے مالا، ہیٹی، ہونڈوراس، جمیکا، لاؤس، میکسیکو، نکاراگوا، پاناما، پیرو اور وینزویلا شامل ہیں۔
ٹرمپ نے منشیات کی اسمگلنگ اور نارکو ٹیررسٹ تنظیموں سے نمٹنے کے لیے اپنی انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تاریخی پیش رفت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس پیش رفت کے ثبوت کے طور پر سرحدی سکیورٹی میں سختی، منشیات کی ضبطی میں کمی اور اوور ڈوز سے ہونے والی اموات میں کمی کا حوالہ دیا۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چار سال کی کھلی سرحدوں کی افراتفری کے بعد امریکہ کی جنوبی سرحد پر منشیات کی ضبطی میں نصف سے زیادہ کمی آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منشیات کی اوور ڈوز سے ہونے والی اموات میں نمایاں کمی آئی ہے اور دعویٰ کیا کہ حکومت نے ہزاروں امریکیوں کی جانیں بچائی ہیں۔
ٹرمپ نے کہا، چار سال کی کھلی سرحدوں کی افراتفری کے بعد امریکہ میں اسمگل کی جانے والی فینٹانائل اور دیگر منشیات کی ضبطی میں نصف سے زیادہ کمی آئی ہے اور منشیات کی اوور ڈوز سے ہونے والی اموات میں بھی کمی آئی ہے۔
انہوں نے چین سے فینٹانائل، میتھامفیٹامین اور دیگر مصنوعی منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی ترسیل روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔
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ٹرمپ نے چین کو اس کے سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف چائنا‘‘ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ’’پی آر سی دنیا میں فینٹانائل، میتھامفیٹامین اور دیگر جان لیوا مصنوعی منشیات کی غیر قانونی تیاری میں استعمال ہونے والے کئی کیمیکلز کا سب سے بڑا پروڈیوسر بنا ہوا ہے۔‘‘ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے یہ مسئلہ براہِ راست چین کے صدر شی جن پنگ کے سامنے بھی اٹھایا ہے۔