پی ایم مودی نے فون کال اور دیوالی کی مبارکباد کیلئے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں دیا روشن کیا
امریکی صدر نے پی ایم مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں "عظیم شخص" اور "عظیم دوست" قرار دیا اور امریکہ بھارت تعلقات کو اجاگر کیا۔
Published : October 22, 2025 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے فون کال اور دیوالی کی مبارکباد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پی ایم مودی نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "صدر ٹرمپ، آپ کی فون کال اور دیوالی کی پرتپاک مبارکباد کے لیے آپ کا شکریہ۔ روشنیوں کے اس تہوار پر ہماری دو عظیم جمہوریتیں امید کے ساتھ دنیا کو روشن کرتی رہیں اور دہشت گردی کی تمام شکلوں کے خلاف متحد رہیں۔"
Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025
قبل ازیں، ٹرمپ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) کہا کہ انہوں نے پی ایم مودی سے فون پر بات کی۔ اس دوران دونوں نے "تجارت پر تبادلہ خیال" کیا، جیسا کہ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریبات میں شرکت کی اور اس موقعے پر ہندوستان کے لوگوں اور ہند نژاد امریکیوں کو اپنی پرتپاک مبارکباد پیش کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کی میزبانی کی، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک عظیم آدمی کے طور پر سراہا اور کہا کہ وہ بھارت کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump lights lamps at the White House on the occassion of Diwali— ANI (@ANI) October 21, 2025
(Source: The White House) pic.twitter.com/fFBTU5KyMl
امریکہ میں بھارتی سفیر ونے کواترا، باھرت میں امریکہ کے نئے سفیر سرجیو گور، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل اور نیشنل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ہندوستانی برادری سے تعلق رکھنے والے ممتاز کاروباری رہنما بھی تقریبات کا حصہ تھے۔
ٹرمپ نے اوول آفس میں دیا روشن کیا، اسے تاریکی پر روشنی کی فتح میں ایمان کی علامت قرار دیا، اور ہندوستان کے لوگوں کو اپنی دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جہالت پر علم کی اور برائی پر خیر کی جیت کی علامت ہے۔
#WATCH | Washington, DC | On the occassion of Diwali, US President Donald Trump says, " let me extend our warmest wishes to the people of india. i just spoke to your prime minister today. had a great conversation. we talked about trade... he's very interested in that. although we… pic.twitter.com/xqQeNKnIpq— ANI (@ANI) October 21, 2025
ٹرمپ نے کہا کہ "میں بھارت کے لوگوں کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے آج ہی آپ کے وزیر اعظم سے بات کی، بہت اچھی بات چیت ہوئی، ہم نے تجارت کے بارے میں بات کی، وہ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان سے کوئی جنگ نہ کرنے کے معاملے پر بات کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات چیت میں بھی تجارت شامل تھی، میں اس کے بارے میں بات کر سکا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے بیچ کوئی جنگ نہ ہونے دیں۔"
امریکی صدر نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک "عظیم شخص" اور "عظیم دوست" قرار دیا، جبکہ تجارت اور علاقائی امن میں امریکہ بھارت تعلقات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "وہ ایک عظیم شخص ہیں اور وہ کئی برسوں میں میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔"
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, " i love the people of india. we're working on some great deals between our countries. i spoke to prime minister modi today and we just have a very good relationship. he's not going to buy much oil from russia. he wants to… pic.twitter.com/BtdXfkz1eK— ANI (@ANI) October 22, 2025
تہوار کی علامتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، "چند ہی لمحوں میں ہم اندھیرے پر روشنی کی جیت کی علامت کے طور پر دیا کو روشن کریں گے... یہ جہالت پر علم اور برائی پر اچھائی کی جیت کا تہوار ہے۔ دیوالی کے موقعے پر عقیدت مند دشمنوں کی شکست، رکاوٹیں دور کرنے اور قیدیوں کی رہائی کی کہانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔" بعد ازاں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بھی دیا روشن کر کے دیوالی منایا۔
اسی کے ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی دہرایا کہ 'وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ روس سے مزید تیل نہیں خریدیں گے۔'
