تہران کی 'علاقائی جنگ' کی دھمکی کے بعد ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے پر امید
ایران کے وزیر خارجہ نے کہاکہ وہ "غلط حساب کتاب" کے بارے میں فکر مند ہیں، تاہم ٹرمپ "صحیح فیصلہ کرنے کیلئے کافی عقلمند ہیں۔"
پیرس: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی 'علاقائی جنگ' چھیڑنے کی دھمکی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو تہران کے ساتھ معاہدے کے لیے امید کا اظہار کیا۔ اس سے اتوار کو خامنہ ای نے خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر کسی بھی امریکی حملے سے علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اتوار کے روز حالیہ مظاہروں کو "بغاوت" سے تشبیہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکی حملہ ایک وسیع تنازع کو جنم دے گا۔ "امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو اس بار یہ ایک علاقائی جنگ ہوگی۔" انہوں نے ایرانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹرمپ کی بیان بازی سے "ڈرنا نہیں چاہیے"۔
خامنہ ای نے کہا کہ "انہوں نے پولیس، سرکاری مراکز، آئی آر جی سی کے مراکز، بینکوں اور مساجد پر حملہ کیا، اور قرآن پاک کو نذر آتش کیا... یہ ایک بغاوت کی طرح تھی۔" خامنہ ای نے مزید کہا کہ "بغاوت کو کچل دیا گیا ہے۔" ایرانی رہنما کی وارننگ کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے اتوار کو کہا "یقیناً وہ یہی کہنا چاہ رہے رہے ہیں۔''
خامنہ ای کی وارننگ پر ٹرمپ کا رد عمل
آیت اللہ خامنہ ای کی وارننگ پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ''خامنہ ای علاقائی جنگ کی بات کیوں نہیں کریں گے، یقیناً وہ ایسا ہی کہیں گے، مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنہ ای ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں۔'' امریکی صدر نے مزید کہا کہ 'ہم ایران کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جانے کے لیے پُر امید ہیں۔'
واضح رہے کہ ایران میں مظاہرے مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قدر پر عدم اطمینان کی وجہ سے شروع ہوئے، لیکن جلد ہی بڑے پیمانے پر حکومت مخالف پُرتشدد تحریک کی شکل اختیار کر گئے۔ ایرانی حکومت کے رہنماؤں نے ان مظاہروں کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھڑکائے گئے 'فسادات' قرار دیا۔
گذشتہ ماہ پرتشدد مظاہروں پر ایرانی حکام کے سخت کریک ڈاؤن کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بار بار فوجی کارروائی کی دھمکی دی اور اپنے بحری بیڑے کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے قریب تعینات کر دیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد تہران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو کہا کہ وہ "غلط حساب کتاب" کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ "صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کافی عقلمند ہیں"۔
انہوں نے کہا کہ ایران ایک مذاکراتی شراکت دار کے طور پر امریکہ پر اعتماد کھو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے کچھ ممالک اعتماد کی بحالی کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ "میں ایک اور مذاکرات کا امکان دیکھ رہا ہوں۔''
تہران نے مظاہروں کے دوران ہزاروں ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے اور اتوار کو ایوان صدر نے مظاہروں میں مارے گئے 3,117 میں سے 2,986 ناموں کی فہرست شائع کی ہے جن کے بارے میں حکام نے کہا کہ وہ بدامنی میں مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کل میں سے 131 کی شناخت ابھی باقی ہے لیکن ان کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ حکام کا اصرار ہے کہ مارے گئے لوگوں میں زیادہ تر سکیورٹی فورسز کے ارکان اور بے گناہ راہگیر تھے۔
