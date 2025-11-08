ٹرمپ کا ہنگری کو روسی تیل پر پابندیوں سے استثنیٰ دینے پر غور، دیا اہم بیان
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے روسی تیل پر پابندیوں کے حوالے سے بات چیت کی۔
Published : November 8, 2025 at 8:29 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ وہ ہنگری کو روسی تیل کی پابندیوں سے استثنیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں تاکہ خشکی سے گھرے یورپی اس ملک کو اینرجی سپلائی کو محفوظ بنانے میں مدد مل سکے۔
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کے ساتھ ایک مشترکہ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ گذشتہ ماہ لگائی گئی روسی تیل کی پابندیوں سے استثنیٰ کے لیے اوربن کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے ہنگری کے وزیر اعظم کے ساتھ دوپہر کے کھانے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہم اس پر غور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے دوسرے خطوں سے تیل اور گیس حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ ایک بڑا ملک ہے، لیکن ان کے پاس سمندر نہیں ہے۔ ان کے پاس بندرگاہیں نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے۔"
نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، اور امریکی جنگ کے وزیر پیٹ ہیگستھ نے بھی صدر کے ساتھ دو طرفہ لنچ میں شرکت کی۔ فاکس نیوز کے مطابق، ٹرمپ کے تبصرے ان کی انتظامیہ کی جانب سے اکتوبر میں روسی سرکاری تیل کمپنیوں روزنیفٹ اور لوکوئیل پر سخت پابندیاں عائد کیے جانے کے چند ہفتوں بعد سامنے آئے ہیں۔ یہ پابندیاں ماسکو کی جانب سے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات سے دستبردار ہونے کے بعد لگائی گئی تھیں۔
اس وقت روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "جب بھی میں ولادیمیر پوتن سے بات کرتا ہوں، ہماری اچھی بات چیت ہوتی ہے اور پھر بات آگے نہیں بڑھتی۔ مجھے لگا کہ وقت آگیا ہے۔ ہم نے بہت انتظار کیا ہے۔" یہ پابندیاں، جو کہ ٹرمپ کے صدارت میں واپس آنے کے بعد سخت ترین اقدامات میں سے ہیں، ان کا مقصد یوکرین پر جاری حملوں کو روکنے کے لیے ماسکو پر دباؤ ڈالنا ہے۔
تاہم، ہنگری، جو پائپ لائنوں کے ذریعے فراہم کیے جانے والے روسی تیل اور گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، نے طویل عرصے سے ماسکو پر توانائی کی سخت پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ روس کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے والے چند یورپی رہنماؤں میں سے ایک اوربان نے اس اقدام کو ہنگری کے نقطہ نظر سے غلط قرار دیا۔
اس سے قبل کی رپورٹس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا کہ ہنگری کی معیشت کے لیے ایک پائیدار نظام کیسے بنایا جائے، کیونکہ ہنگری روسی تیل اور گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اوربان نے پچھلے مہینے کہا کہ ان کے بغیر توانائی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ جمعے کی ملاقات سے پہلے، اوربان نے کہا کہ ہنگری میں تیل اور گیس لانے والا پائپ لائن نیٹ ورک بہت اہم ہے اور وہ ٹرمپ کو براہ راست اپنے خیالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی گفتگو کے دوران ٹرمپ اور اوربان نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع پر بھی بات کی۔
ٹرمپ جنگ کے جلد ختم ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، "بنیادی تنازع یہ ہے کہ وہ ابھی رکنا نہیں چاہتے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ رکیں گے۔ میرے خیال میں اس کا روس پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔" دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ یوکرین کو جنگ جیتنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی تعریف بھی کی۔ ٹرمپ نے اوربان کو ایک عظیم رہنما قرار دیا اور خاص طور پر ان کی سخت امیگریشن پالیسیوں کی تعریف کی۔ وہیں اوربان نے یو ایس ہنگری تعلقات کی بحالی پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران ان تعلقات کو نقصان پہنچا تھا۔
اوربان نے کہا، "آپ کے صدارت چھوڑنے کے بعد، بنیادی طور پر سب کچھ مسدود، برباد اور منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پچھلی انتظامیہ نے بہت نقصان پہنچایا تھا۔" وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ ہنگری کی استثنیٰ کی درخواست پر حتمی فیصلہ کب کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
روسی تیل پر امریکی صدر کے دعوے پر کانگریس کا حکومت پر حملہ، کہا مودی چھپا رہے ہیں، ٹرمپ بتا رہے ہیں
بھارت امریکہ دوست: روسی تیل کی خریداری کے لیے ہندوستان پر اضافی محصولات عائد، جے شنکر سے ملاقات کے بعد روبیو کا واضح تبصرہ
روسی تیل پر ٹرمپ کے دعوے کے بعد، بھارت کا جواب: 'صارفین کے مفادات کا تحفظ ہماری ترجیح ہے'