ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دی دھمکی، کہا: آگے بڑھ رہا ہے دوسرا بحری بیڑا
ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا، جنگ کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ ایک بحری بیڑا خطے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
Published : January 28, 2026 at 9:48 AM IST
آئیووا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئیووا میں ایک تقریب کے دوران ایران کے بارے میں اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فوجی دباؤ اور تہران کے ساتھ بات چیت کے امکان پر زور دیا، کیونکہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور علاقائی سلامتی پر تناؤ برقرار ہے۔
مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بڑے پیمانے پر فوجی سازوسامان کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "ویسے، ایک اور خوبصورت آرمڈا اس وقت ایران کی طرف خوبصورتی سے سفر کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ معاہدہ کریں گے۔ انہیں پہلی بار معاہدہ کرنا چاہیے تھا۔"
⚡️🇺🇸🇮🇷BREAKING:— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 27, 2026
U.S President #Trump:
By the way, there's another beautiful armada floating toward #Iran right now. So we'll see.
I hope they make a deal. I hope they make a deal. pic.twitter.com/F7otp9RIwl
اسی طرح کے دوہرے پیغام کی بازگشت Axios کے ساتھ ایک الگ انٹرویو میں بھی سنائی دی، جہاں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ صورت حال "تبدیل ہو رہی ہے۔" انھوں نے کہا کہ انھوں نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اثاثے بھیجے ہیں اور تجویز پیش کی کہ تہران سفارتی حل کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔
طاقت اور مذاکرات کے درمیان فرق کو مزید اجاگر کرتے ہوئے، ٹرمپ نے Axios کو بتایا، "ہماری ایران کے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، وینزویلا سے بڑی،" اور مزید کہا کہ تہران کے حکام نے بارہا مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس نے کہا، "وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، وہ کئی بار فون کر چکے ہیں۔ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔"
انٹرویو کے بعد ایک سینئر امریکی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران واضح شرائط پر بات کرنے پر آمادہ ہے تو امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق، اہلکار نے کہا، "ایران کے ساتھ، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں، تو ہم بات چیت کریں گے۔"
اس ماہ کے شروع میں، امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے ان شرائط کا خاکہ پیش کیا جو انتظامیہ کے خیال میں کسی بھی معاہدے کے لیے ضروری ہوں گے، بشمول یورینیم کی افزودگی پر پابندی، پہلے سے افزودہ یورینیم کو ہٹانا، ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے پر پابندی، اور علاقائی پراکسی قوتوں کی حمایت سے دستبرداری۔ تہران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن ان شرائط کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے ایران کے جوہری ڈھانچے کے خلاف گزشتہ فوجی کارروائی کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جون میں امریکی حملوں نے تین مقامات کو نشانہ بنا کر ملک کی جوہری صلاحیت کو "تباہ" کر دیا تھا، حالانکہ ایران کے افزودگی کے پروگرام میں رکاوٹ کی حد فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی تھی۔
انہوں نے جون کی بمباری کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ 22 سال سے اس کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر کا سخت مؤقف 2015 کے جوہری معاہدے سے امریکہ کے دستبردار ہونے اور پابندیوں کے ذریعے تہران کو کمزور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع کرنے کے ان کی پہلی مدت کے فیصلے کے بعد ہے۔
Axios کی رپورٹ کے مطابق، ان کے انتباہ کے باوجود، ٹرمپ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی اجازت دی جائے یا نہیں، اس سے قبل حکومت نے مظاہرین کو مارنے کی صورت میں کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق، وہ اس ہفتے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مزید بات چیت کرنے والے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں امریکی ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کی آمد کے بعد فوجی اختیارات میں توسیع کا امکان ہے۔
ٹرمپ نے Axios کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران انہوں نے یروشلم کو پہلے حملے کی اجازت دے کر اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کو روکا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حکومت فوجی دباؤ کو سفارتی طریقوں کے ساتھ جوڑنے پر زور دے رہی ہے۔