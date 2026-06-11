مجھے مہنگائی پسند ہے: ٹرمپ کا بڑھتے ہوئے اخراجات پر ایک نیا اور حیران کن بیان، کہا انہیں مہنگائی پسند ہے
اپوزیشن رہنماؤں نے مہنگائی سے پیار کرنے کے بارے میں ٹرمپ کے مضحکہ خیز بیان پر کڑی تنقید کی۔ ٹرمپ کو تفریحی شخص قرار دیا۔
Published : June 11, 2026 at 11:23 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز وضاحت کی کہ کس طرح انہوں نے مہنگائی کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیا ہے اور صرف اسے "پسند" کرنا سیکھ لیا ہے۔ جب ایک نئی رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ مئی میں صارفین کی قیمتوں کے اشاریہ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.2 فیصد اضافہ ہوا تو صدر نے مشکل خبروں پر حیرت انگیز طور پر مثبت موقف اختیار کیا۔
ٹرمپ نے مہنگائی کی تعریف کی
ٹرمپ نے سستی (قابل استطاعت) کے معاملے کو ڈیموکریٹس کے ذریعہ "دھوکہ" کے طور پر مسترد نہیں کیا، جیسا کہ وہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ زندگی گزارنے کے اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے، جب حکومت نے اطلاع دی کہ مہنگائی اپریل 2023 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، ٹرمپ نے ان اعداد کی تعریف کی۔
JUST NOW: President Trump has confirmed that a secret U.S. military operation successfully escorted more than 100 million barrels of oil safely into the open market.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 10, 2026
Under the direct, confidential command of the White House, more than 200 commercial ships successfully bypassed… pic.twitter.com/XGaG2ZHt5z
'مجھے افراط زر پسند ہے۔'
انہوں نے کہا، "آپ جانتے ہیں کہ مجھے واقعی کیا پسند ہے؟ 'مجھے افراط زر پسند ہے۔' "یہ غیر متوقع ہے، کیونکہ ووٹروں نے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل معیشت کو اپنی اولین تشویش قرار دیا ہے اور ٹرمپ کو اس معاملے پر کم درجہ بندی دی ہے۔
ٹرمپ نے انتخابی مہم میں مہنگائی کو جلد ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا
ان کے آن کیمرہ تبصرے کے چند ہی منٹوں میں، ڈیموکریٹس نے سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ ٹرمپ نے اپنی 2024 کی انتخابی مہم کے دوران مہنگائی کو جلد ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ دلیل دیتے ہیں کہ اعلیٰ قیمتیں صرف اور صرف ایران جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے ہیں۔
ٹرمپ مضحکہ خیز اور مبالغہ آمیز آدمی: کرس رائٹ
بدھ کے روز، انہوں نے دعویٰ کیا کہ امداد پہلے ہی آ رہی ہے کیونکہ ایک خفیہ فوجی آپریشن نے آبنائے ہرمز سے 100 ملین بیرل تیل نکال دیا ہے، جو دنیا کی عالمی تیل کی سپلائی کا 20 فیصد اہم جہاز رانی ہے۔ جنگ کی وجہ سے فروری کے آخر سے بند ہے۔ سینیٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے فوری طور پر انسٹاگرام پر پوسٹ کیا، "ٹرمپ نے واقعی کہا، 'مجھے افراط زر پسند ہے۔'" جب انرجی سیکریٹری کرس رائٹ سے ٹرمپ کے تبصروں کے بارے میں پوچھا گیا تو رائٹ نے کہا، "وہ ایک دل لگی، مبالغہ آمیز آدمی ہے جس نے زبردست قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔"
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خفیہ ترسیل نے تیل کی قیمتیں 90 ڈالر فی بیرل سے نیچے لے آئیں جو اپریل کے اوائل میں 110 ڈالر فی بیرل سے کم تھیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں آج پہلی بار اس کا اعلان کر رہا ہوں لیکن ہم ہر رات لاکھوں بیرل تیل منتقل کر رہے ہیں۔
افراط زر کی مایوس کن علامت
سوشل میڈیا پر صدر نے کہا کہ "مشن گزشتہ ماہ شروع ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں آبنائے سے 100 ملین بیرل سے زیادہ تیل کھلی منڈی میں پہنچا ہے۔ 200 سے زیادہ تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے سے گزر چکے ہیں۔" مہنگائی کی تازہ ترین رپورٹ کا جواب دیتے ہوئے، وائٹ ہاؤس نے نوٹ کیا کہ مئی میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں کچھ اخراجات کم ہوئے، جیسے کہ نئی گاڑیوں کی قیمت، نسخے کی ادویات اور آٹو انشورنس وغیرہ۔ لیکن جب افراط زر کی مجموعی تعداد کو گھنٹہ وار اجرت میں تبدیلیوں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ایک مایوس کن علامت ہے کہ لوگوں کی خرچ کرنے کی طاقت ان کی کمائی کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔
ایران کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کم ہو جائے گی مہنگائی
وائٹ ہاؤس کے ترجمان کش دیسائی نے ایک ای میل میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے مسلسل کہا ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتیں اور اس طرح مجموعی طور پر مہنگائی، ایران کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کم ہو جائے گی اور انتظامیہ امریکیوں کو اپنی محنت سے کمائی گئی زیادہ رقم رکھنے میں مدد کے لیے ہمارے سستی ایجنڈے کو آگے بڑھاتی رہے گی۔