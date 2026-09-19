ٹرمپ کا گرین لینڈ میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کا معاہدہ، جزیرہ ڈنمارک کی ہی ملکیت رہے گا
اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ، ٹرمپ وسط مدتی انتخابات سے قبل خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی کا دعویٰ کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 10:26 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ انہوں نے گرین لینڈ میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کے لیے ڈنمارک کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت نیٹو اتحادی ملک سے اس جزیرے کو زبردستی حاصل کرنے کی دھمکیوں کے کئی ماہ بعد سامنے آئی ہے۔ معاہدے کے تحت، آرکٹک کا یہ علاقہ ڈنمارک کے کنٹرول میں ہی رہے گا۔
سوشل میڈیا پر معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ "امریکہ کو گرین لینڈ میں سیکیورٹی اور دیگر تمام ضروریات پر مستقل اختیار دیتا ہے اور امریکہ کے بہت سے خدشات کو مکمل طور پر دور کرتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے ساتھ ہی ان کی انتظامیہ معدنیات سے مالا مال ڈنمارک کے اس علاقے میں نمایاں فوجی موجودگی قائم کرنے کا عمل فوری طور پر شروع کر دے گی۔
یہ معاہدہ امریکہ، گرین لینڈ اور ڈنمارک کے حکام کے درمیان پسِ پردہ کئی ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد طے پایا ہے، جس کا مقصد اس علاقے کے حوالے سے ٹرمپ کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا تھا۔ گرین لینڈ کی آبادی تقریباً 56 ہزار رہائشیوں پر مشتمل ہے۔
گرین لینڈ کا معاملہ ٹرمپ کے لیے کافی حد تک پس منظر میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کو ہٹانے کے لیے فوجی مہم اور ایران کے ساتھ ممکنہ تنازعے میں اسرائیل کی حمایت میں مصروف تھے۔
اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ، ٹرمپ وسط مدتی انتخابات سے قبل خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی کا دعویٰ کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ ایران کے ساتھ چھ ماہ سے جاری تنازعے نے انتخابی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے غیر ملکی تنازعات سے بچنے کے ٹرمپ کے انتخابی وعدے کو زبردست نقصان پہنچا ہے اور کانگریس میں معمولی اکثریت برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے ریپبلکنز کے لیے چیلنج پیدا ہوگیا ہے۔
ڈنمارک کی وزیرِ اعظم میٹے فریڈرکسن کے دفتر نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ اس معاہدے پر اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران تینوں حکومتیں دستخط کریں گی۔ تاہم، اس کے نفاذ سے قبل ڈنمارک اور گرین لینڈ کی حکومتوں کو پارلیمانی کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ "یہ معاہدہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو تسلیم کرتا ہے" اور عوام کے "حقِ خود ارادیت" کی حمایت کرتا ہے۔
گرین لینڈ کے وزیرِ اعظم جینز فریڈرک نیلسن نے کہا کہ یہ معاہدہ تینوں حکومتوں کے لیے فائدہ مند ہے اور گرین لینڈ کے مفادات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔
اتحادیوں نے گرین لینڈ کی خریداری سے متعلق ٹرمپ کی مخالفت کی تھی:
گزشتہ سال وائٹ ہاؤس میں اپنی واپسی پر، ٹرمپ نے ڈنمارک سے کہا تھا کہ وہ یہ جزیرہ امریکہ کو فروخت کر دے، اور اس بات پر زور دیا تھا کہ گرین لینڈ امریکی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے جزیرے پر قبضہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی یہ دھمکی ایسے ملک کو دی گئی تھی جو نیٹو میں امریکہ کا اتحادی ہے۔
ڈنمارک اور گرین لینڈ نے بارہا کہا کہ یہ جزیرہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ دونوں حکومتوں نے وہاں امریکی انٹیلی جنس سرگرمیوں کی اطلاعات کی مذمت کی۔ روس اور بیشتر یورپی ممالک نے بھی گرین لینڈ کے حوالے سے امریکی کوششوں کی سخت مخالفت کی تھی۔
تاہم، جمعہ کو ٹرمپ کے اعلان سے اشارہ ملا کہ شاید کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جسے ڈنمارک اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔
ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں کہا، "ہم اس وسیع اور انتہائی اسٹریٹجک علاقے کے شاندار مستقبل کے لیے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے بہترین لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہم اس کا مکمل تحفظ کریں گے!"
ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ روس اور چین کی جانب سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جزیرے کے ساحل کے قریب چینی اور روسی فوجی دستوں کی موجودگی کے بارے میں بارہا غلط دعوے کیے۔
محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار کے مطابق، اس معاہدے کے تحت گرین لینڈ میں نیٹو کے علاوہ کسی اور کے فوجی اڈے قائم کرنے کی ممانعت ہے، مخالفین کی سرمایہ کاری کو محدود کیا گیا ہے، اور اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ نہ تو چین اور نہ ہی روس وہاں اپنے اڈے قائم کر سکیں گے۔
سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو نے اس اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے "تاریخی معاہدہ" اور امریکہ کے لیے "بڑی کامیابی" قرار دیا۔
روبیو نے کہا، "گرین لینڈ ہمیشہ شمالی امریکہ کے اسٹریٹجک دفاعی زون کا حصہ رہے گا، جس سے مخالفین کو اس علاقے اور اس کے آس پاس کے خطے سے دور رکھا جا سکے گا۔" انہوں نے کہا، "یہ معاہدہ گرین لینڈ کے حوالے سے ہمارے قومی سلامتی کے خدشات کو مستقل اور مکمل طور پر حل کرتا ہے۔"
گرین لینڈ شمالی امریکہ کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم:
امریکہ طویل عرصے سے گرین لینڈ میں اپنی عسکری موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے. سرد جنگ کے دوران وہاں متعدد فوجی اڈے اور چوکیاں قائم تھیں، اگرچہ بعد میں ان کی تعداد کم کر دی گئی تھی۔
امریکہ اب بھی شمال مغربی گرین لینڈ میں واقع دور افتادہ 'پیٹوفک اسپیس بیس' کو فعال رکھے ہوئے ہے۔ یہ اڈہ 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان 'گرین لینڈ دفاعی معاہدے' پر دستخط کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ میزائل کی آمد کی وارننگ، میزائل دفاع اور خلائی نگرانی سے متعلق امریکی اور نیٹو کے آپریشنز میں معاونت فراہم کرتا ہے۔
گرین لینڈ کینیڈا کے شمال مشرقی ساحل کے قریب واقع ہے اور اس کے رقبے کا دو تہائی سے زیادہ حصہ آرکٹک سرکل (قطب شمالی کے دائرے) کے اندر آتا ہے۔ اسی وجہ سے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ شمالی امریکہ کی سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت، امریکہ نے گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا تاکہ اسے نازی جرمنی کے قبضے میں جانے سے روکا جا سکے اور شمالی بحر اوقیانوس میں جہاز رانی کے اہم راستوں کا تحفظ کیا جا سکے۔
گرین لینڈ کے حوالے سے ڈنمارک کے خلاف ٹرمپ کے بار بار دیے گئے جارحانہ بیانات کے باوجود، ڈنمارک کے حکام نے اکثر اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ امریکی عسکری موجودگی کو بڑھانے اور وہاں امریکی تجارتی مفادات کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے باوجود، اٹلانٹک کونسل کے 'اسکاو کرافٹ سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی' کے ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر، عمران بیومی کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے ٹرمپ کے مسلسل مطالبات اور اسے طاقت کے زور پر حاصل کرنے کی دھمکیوں نے نیٹو اتحاد کو ہلا کر رکھ دیا اور یورپی اتحادیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔
انہوں نے کہا، "میرا خیال ہے کہ امریکیوں کو اس بات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ یورپ میں امریکہ کے تشخص کے لیے یہ کتنا نقصان دہ تھا۔ میرا ماننا ہے کہ گرین لینڈ کے عوام، ڈنمارک کے عوام اور یورپی باشندوں نے اسے اپنی خودمختاری پر ایک حقیقی حملہ سمجھا، اور اس نقصان کی تلافی کے لیے نمایاں کوششوں کی ضرورت ہوگی۔"
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