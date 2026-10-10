ٹرمپ اور پوتن کے درمیان بڑا معاہدہ؛ ڈیزل ڈیل پر زیلنسکی کا ردعمل، کہا 'جنگ کے بیچ سرمایہ کاری جاری'
یوکرینی سفارت خانے کے بیان کے مطابق، یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسے مضبوط اتحادیوں کا ایک 'کمزور فیصلہ' قرار دیا۔
By ANI
Published : October 10, 2026 at 8:05 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس امریکہ کو 3,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ڈیزل فراہم کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سپلائی فوری طور پر کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اگلے ماہ تین نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو (مقامی وقت کے مطابق) روس کے ساتھ ہونے والے ڈیزل معاہدے کو ایک 'بڑا معاہدہ' قرار دیا اور امریکہ کو 'بڑی مقدار' میں ڈیزل فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے پر روسی صدر ولادیمیر پوتن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹرمپ نے نیویارک کے سیراکوز میں انتخابی مہم کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "میرا خیال ہے کہ آپ نے روس کے ساتھ ہونے والے آئل ڈیل کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ ایک بڑا معاہدہ ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں بہت بڑی مقدار میں تیل آ رہا ہے۔ میں صدر پوتن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بھاری مقدار میں تیل آ رہا ہے، اور یہ ڈیزل ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔"
یہ بیان ان کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ روس فوری طور پر امریکی اور عالمی منڈیوں میں 3,00,000 ٹن سے زیادہ ڈیزل کی سپلائی کرے گا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ روس نومبر میں 5,00,000 ٹن اور اس کے فوراً بعد 10 لاکھ ٹن ڈیزل فراہم کرے گا۔ اس کے بعد، اپنی ڈیزل ریفائنریوں کی صورت حال کے پیش نظر، کچھ ہی عرصے میں مزید 30 لاکھ ٹن ڈیزل کی سپلائی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ مجوزہ سپلائی اور آبنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول سے امریکیوں اور عالمی منڈی میں ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ "آبنائے ہرمز پر ہمارے مکمل کنٹرول اور روسی توانائی سے متعلق اس شاندار اعلان کی وجہ سے امریکیوں اور پوری دنیا کے لیے ڈیزل کی قیمتیں تیزی سے اور ریکارڈ سطح تک کم ہوں گی۔" انہوں نے امریکیوں، بالخصوص کسانوں، مویشی پالنے والوں اور ٹرک ڈرائیوروں کے لیے قیمتیں کم کرنے کو اپنی 'سب سے بڑی ترجیح' قرار دیا اور ایک بار پھر دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔
یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ردعمل
دوسری طرف، امریکہ کی روس کے ساتھ اس ڈیل پر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ردعمل ظاہر کیا ہے۔ زیلنسکی نے کشیدگی کم کرنے کے کسی بھی معاہدے کے بغیر ماسکو پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنے کی شدید مذمت کی۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، زیلنسکی نے روس کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کرنے، یوکرین کے لیے مسلسل تعاون جاری رکھنے اور تنازع کو ختم کرنے کے لیے ماسکو پر مزید دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے لکھا کہ "امن کبھی بھی کمزوری سے نہیں آتا۔ آج امریکی کانگریس کے نمائندوں کا ایک وفد، جس میں دونوں جماعتوں کے رہنما شامل تھے، کیوف میں موجود تھا۔ میں اس مشکل وقت میں یوکرین آنے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب 'مضبوط ہونا' چاہیے۔ لنڈسے گراہم بل کے تحت پابندیاں لگنی چاہئیں، لوگوں کی جانیں بچانے میں یوکرین کو مدد ملنی چاہیے اور روس پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جانا چاہیے۔"
زیلنسکی نے کہا کہ کسی ٹھوس معاہدے کے بغیر پابندیوں میں نرمی کرنے سے ماسکو کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اس سے اسے جنگ جاری رکھنے اور مزید نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "روس کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے کسی واضح اور مستقل معاہدے کے بغیر اس پر عائد پابندیوں میں کوئی بھی نرمی سراسر ایک کمزوری ہے۔ اس سے روس کو فائدہ ہوتا ہے – اسے مزید لوگوں کو مارنے، طویل عرصے تک جنگ جاری رکھنے، امریکہ کے لیے مزید بے احترامی دکھانے، اور دنیا کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔"
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