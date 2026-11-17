ٹرمپ نے 'کواڈ' لیڈروں کے ساتھ بہترین تعلقات کو سراہا، وزیر اعظم مودی کو 'سخت جان شخص' قرار دیا
پی ایم مودی نے 'کواڈ کو مضبوط قرار دیتے ہوئے، تعاون کے اگلے مرحلے کے لیے ٹھوس اہداف مقرر کرنے پر زور دیا۔
By ANI
Published : November 17, 2026 at 5:54 PM IST
منیلا، فلپائن: منگل کے روز، وزیراعظم نریندر مودی نے 'کواڈ' کو ایک "تعمیری اور قابلِ اعتماد شراکت داری" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ ہند-بحرالکاہل خطے کے لیے مختلف شعبوں جیسے سمندری تحفظ، سپلائی چینز، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے قابلِ بھروسہ حل فراہم کرتا ہے۔
منیلا میں 'کواڈ' کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، وزیراعظم مودی نے اس شہر کے ساتھ گروپ کے دیرینہ تعلق کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ چاروں رکن ممالک کے حکام پہلی بار 2007 میں منیلا میں ملے تھے، اور بعد ازاں 2017 میں اسی شہر میں انہوں نے اپنے رابطوں کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہوں نے کہا، "یہ حقیقت کہ 'کواڈ' آج ایک بار پھر اس شہر میں جمع ہو رہا ہے، ایک اور اہم سنگِ میل ہے۔"
وزیراعظم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ اب تک پانچ بار ملاقات کر چکے ہیں، جو ان کے سیاسی عزم اور اس شراکت داری کے لیے مشترکہ وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا، "ہندوستان کے لیے، 'کواڈ' ایک تعمیری اور قابلِ اعتماد شراکت داری ہے۔ سمندری تحفظ سے لے کر سپلائی چینز تک، اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز سے لے کر آفات کے انتظام تک، 'کواڈ' پورے ہند-بحرالکاہل خطے کے لیے قابلِ بھروسہ حل فراہم کرتا ہے۔"
انہوں نے گروپ کو آگے بڑھانے میں لیڈروں کی رہنمائی اور تعاون کو سراہا، اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ اجلاس 'کواڈ' کے تعاون کے اگلے مرحلے کے لیے ٹھوس اہداف طے کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا، "مجھے مکمل یقین ہے کہ آج کا ہمارا اجلاس ہمیں اپنے تعاون کے اگلے مرحلے کے لیے ٹھوس اہداف مقرر کرنے میں مدد دے گا۔"
'کواڈ' میں ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ یہ گروپ ہند-بحرالکاہل خطے کے اہم شعبوں میں باہمی تعاون پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
منیلا میں آسیان سربراہی اجلاس کے دوران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 'کواڈ' ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ چار ملکی گروپ کے رہنماؤں کی سطح پر ہونے والی اس ملاقات سے قبل، تمام شرکاء نے ایک ساتھ تصویر بنوائی۔ اس گروپ فوٹو میں وزیر اعظم نریندر مودی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیزی اور جاپانی وزیر اعظم سنائے تاکائچی شامل تھے۔
ٹرمپ نے پی ایم مودی کو سخت جان شخص قرار دیا
'کواڈ' رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھی کواڈ رہنماؤں کو "شاندار لوگ" اور قریبی دوست قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپانی وزیر اعظم سنائے تاکائچی کی سخت اور مضبوط فطرت کی تعریف کی۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیزی کے ساتھ بات چیت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے اس گروپ کے ساتھ اپنے دیرینہ ذاتی تعلقات کا ذکر کیا۔ ٹرمپ نے کہا، "ان افراد اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہیں، اور یہ شروع ہی سے ایسے رہے ہیں۔ میں ان تینوں کو ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ سب شاندار لوگ اور میرے دوست ہیں، جس سے بہت مدد ملتی ہے۔ اس سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے۔"
صحافیوں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، امریکی صدر نے خوشگوار انداز میں تبصرہ کیا اور ہندوستانی اور جاپانی رہنماؤں کے پختہ عزم کی تعریف کی۔ وزیر اعظم مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "ویسے، یہ بہت سخت جان ہیں۔" جاپانی وزیر اعظم سنائے تاکائچی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "اور وہ شاید ان سے بھی زیادہ سخت جان ہیں۔ اور ہم خود بھی کوئی نرم مزاج تو ہیں نہیں۔"
منیلا میں ہونے والا یہ اجلاس 2024 کے بعد سے کواڈ رہنماؤں کا پہلا بالمشافہ سربراہی اجلاس ہے۔ یہ اجلاس 49 ویں آسیان سربراہی اجلاس کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہند-بحرالکاہل خطے کے یہ چاروں ممالک علاقائی سلامتی اور معاشی لچک کے حوالے سے اپنے تعاون کو مزید گہرا کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
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