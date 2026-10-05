برازیل انتخابات پر ٹرمپ کی پھسلی زبان، کہا 'بھارت کے صدارتی الیکشن میں 125 ملین لوگوں نے ووٹ دیا'
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غلطی سے برازیل کے انتخابات کا موازنہ بھارت کے صدارتی انتخابات سے کر دیا۔
Published : October 5, 2026 at 12:27 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی امریکی ملک برازیل کے صدارتی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے غلطی سے برازیل کو بھارت کہہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "بھارت کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے" میں 125 ملین (ساڑھے 12 کروڑ) لوگوں نے ووٹ ڈالا۔
ٹرمپ نے یہ تبصرہ پیر کے روز (بھارتی وقت کے مطابق) برازیل کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے انعقاد کے فوراً بعد 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں کیا۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت میں براہ راست صدارتی انتخابات نہیں ہوتے جن میں عام شہری صدر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ”آج بھارت کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں 125 ملین لوگوں نے ووٹ دیا۔ ووٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد، اسی دن نتائج سامنے آ گئے! ڈیٹروئٹ، فلاڈیلفیا، کیلیفورنیا، اور امریکہ کے کئی دیگر شہروں اور ریاستوں میں، (ووٹروں کی) بہت کم تعداد کے باوجود، نتائج (آنے) میں اکثر ہفتے لگ جاتے ہیں تاکہ دھاندلی کی جا سکے—میرا مطلب ہے، جوڑ توڑ کیا جا سکے۔ امریکہ میں ووٹنگ کرپٹ ہے!!! صدر ڈی جے ٹی۔“
ٹرمپ کی اس غلطی کے باوجود وائٹ ہاؤس کے آفیشل ریپڈ رسپانس اکاؤنٹ نے اس پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا۔
https://t.co/hWv232q7cW— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026
وہیں سوشل میڈیا صارفین نے کمنٹ سیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی پر بے شمار تبصرے کیے۔ ٹرمپ کی یہ پوسٹ برازیل کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد سامنے آئی، جس میں دائیں بازو کے امیدوار فلاویو بولسونارو موجودہ صدر لوئیز اناسیو لولا دا سلوا سے آگے رہے، لیکن وہ مکمل جیت کے لیے درکار 50 فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔
98.81 فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد، بولسونارو نے 47.24 فیصد ووٹ حاصل کیے، جب کہ لولا کو 44.91 فیصد ووٹ ملے۔ چونکہ دونوں میں سے کوئی بھی امیدوار مطلوبہ حد (50 فیصد) کو پار نہیں کر سکا، اس لیے اب دونوں 25 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے مرحلے (رن آف) میں ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گے۔
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یہ نتیجہ سابق صدر جائر بولسونارو کے بیٹے، بولسونارو کے لیے ایک بہترین کارکردگی کا ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ دائیں بازو کے سابق رہنما جائر بولسونارو کو فوجی بغاوت کے ذریعے پچھلے انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش پر سازش کا مجرم قرار دے دیا گیا تھا، فی الحال وہ 27 سال کی قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
دوسری طرف، لولا اب اپنی موجودہ حمایت کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ان ووٹرز تک بھی رسائی حاصل کریں گے جنہوں نے پہلے مرحلے میں باہر ہو جانے والے امیدواروں کو ووٹ دیا تھا۔ صدر (لولا) کو اب برازیل کی صدارت پر دائیں بازو کا کنٹرول قائم ہونے سے روکنے کے چیلنج کا سامنا ہے۔
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