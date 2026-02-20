غزہ بورڈ آف پیس کا افتتاح: کن ممالک نے غزہ کے لیے امدادی پیکج اور اپنے فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا؟ یہاں جانیں سب کچھ
زیادہ ترممالک نے اپنے حکام کو بھیجا، لیکن پاکستانی وزیراعظم اور انڈونیشیا کے صدر ان رہنماؤں میں شامل تھے جنھوں نے واشنگٹن کا دورہ کیا۔
Published : February 20, 2026 at 10:40 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں اعلان کیا کہ نو ارکان نے غزہ کے امدادی پیکج کے لیے سات بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے اور پانچ ممالک نے جنگ زدہ فلسطینی علاقے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کے حصے کے طور پر فوجی تعینات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال کی جنگ کے بعد تباہ شدہ علاقے کی تعمیر نو کے لیے ایک اندازے کے مطابق 70 بلین ڈالر کی ایک بڑی رقم درکار ہے۔ ایسے میں سات بلین ڈالر ایک چھوٹے سے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر بھی ٹرمپ نے فنڈنگ اور فوجی روانہ کرنے کے وعدے کے لیے اتحادی ممالک کی تعریف کی، انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیل پیش نہیں کی کہ ان وعدوں پر عمل درآمد کب ہوگا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ہر ڈالر کا خرچ استحکام اور نئے اور ہم آہنگی (خطے) کی امید میں سرمایہ کاری ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "بورڈ آف پیس یہ دکھا رہا ہے کہ اس کمرے میں ایک بہتر مستقبل کیسے بنایا جا سکتا ہے۔"
ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ بورڈ کے لیے 10 بلین ڈالر دینے کا وعدہ کر رہا ہے لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ یہ رقم کس کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہ بھی واضح نہیں تھا کہ امریکی رقم کہاں سے آئے گی - امریکی صدر کا یہ ایک بہت بڑا عہد ہے جس کی کانگریس کو اجازت دینی ہوگی۔
کن ممالک نے فوج اور فنڈنگ کا وعدہ کیا
انڈونیشیا، مراکش، قازقستان، کوسوو اور البانیہ نے غزہ کے استحکام کے لیے فوج بھیجنے کا عہد کیا، جب کہ مصر اور اردن نے پولیس کو تربیت دینے کا عہد کیا۔
فوجیوں کو ابتدائی طور پر رفح میں تعینات کیا جائے گا۔ یہ شہر بڑے پیمانے پر تباہ ہو گیا ہے اور شہر مکمل طور پر اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔
امریکی انتظامیہ کو امید ہے کہ سب سے پہلے تعمیر نو کی کوششوں پر توجہ دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جن ممالک نے تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے ان میں قازقستان، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین، قطر، سعودی عرب، ازبکستان اور کویت شامل ہیں۔
نئی تشکیل شدہ بین الاقوامی استحکام فورس کے رہنما میجر جنرل جیسپر جیفرز نے کہا کہ غزہ کے لیے 12 ہزار پولیس اور 20 ہزار فوجیوں کی ضرورت ہے۔
جیفرز نے کہا، "ان پہلے اقدامات کے ساتھ، ہم غزہ کو خوشحالی اور پائیدار امن کے مستقبل کے لیے درکار سیکیورٹی فراہم کرنے میں مدد کریں گے۔"
کچھ امریکی اتحادیوں کو شکوک و شبہات
تقریباً 50 ممالک اور یورپی یونین نے جمعرات کو ہونے والے اجلاس کے لیے اپنے نمائندے روانہ کئے۔ جرمنی، اٹلی، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ ایک درجن سے زائد ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کی لیکن مبصر کے طور پر حصہ لیا۔
زیادہ تر ممالک نے اعلیٰ سطح کے حکام کو بھیجا، لیکن چند رہنما - بشمول انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، ارجنٹائن کے صدر جیویر میلی، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور ہنگری کے صدر وکٹر اوربان نے واشنگٹن کا سفر کیا۔
ٹرمپ نے پیش کش کی ، "تقریبا ہر ایک کو قبول کیا گیا ہے ، اور جو نہیں ہے ، وہ ہوں گے۔"
یہ بورڈ غزہ میں تنازعہ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ لیکن اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے، بورڈ کے لیے ٹرمپ کا وژن بدل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد اور بھی بڑا ہونا چاہیے، جو نہ صرف اسرائیل اور حماس کے درمیان دیرپا امن قائم کرنے کے کام کرے گا بلکہ دنیا بھر میں تنازعات کو حل کرنے میں بھی مدد کرے گا۔
