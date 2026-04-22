ٹرمپ کا ایران جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، ناکہ بندی جاری رکھنے کا حکم
ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی درخواست پر کیا گیا۔
By ANI
Published : April 22, 2026 at 8:18 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل (مقامی وقت کے مطابق) کو اعلان کیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کرنے اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت گہری تقسیم کا شکار نظر آتی ہے اور اسے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے۔
'مذاکرات کے کسی نتیجے تک پہنچنے تک جنگ بندی میں توسیع'
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ "اس حقیقت کی بنیاد پر کہ ایران کی حکومت گہری تقسیم کا شکار ہے جو کہ غیر متوقع نہیں ہے۔ نیز پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ہمیں کہا گیا کہ ایران پر حملوں کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک ایران کے رہنما اور نمائندے ایک متفقہ تجویز پیش نہ کر دیں۔''
STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP:— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 21, 2026
Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked to hold our Attack on the… pic.twitter.com/2c89G1vrtE
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ "امریکی فوج اپنی ناکہ بندی جاری رکھے گی اور (ہر صورت حال کے لیے) تیار و مستعد رہے گی۔ جنگ بندی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک کہ ایران اپنی تجویز پیش نہیں کرتا اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس لیے میں نے اپنی فوج کو ناکہ بندی برقرار رکھنے اور دیگر تمام پہلوؤں سے تیار اور مستعد رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس لیے میں جنگ بندی کو تب تک لیے بڑھا رہا ہوں جب تک کہ ان کی تجویز پیش نہیں ہو جاتی اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے۔"
قابل ذکر ہے کہ یہ جنگ بندی اس ماہ کے اوائل میں سفارتی مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی، بدھ کو اس کا آخری دن تھا، تاہم صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ہی اس میں توسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہیں اہم ایشوز پر دونوں فریق کے بیچ شدید اختلافات کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔
مریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان منسوخ
دریں اثنا، نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، منگل کو ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کا منصوبہ بند دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ تہران نے اب تک امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔
دریں اثنا، ایران نے کہا کہ اس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا یا نہیں۔ واضح رہے کہ وینس اس ماہ دوسری مرتبہ اسلام آباد کا دورہ کرنے والے تھے اور بدھ کے روز ان کے پاکستان پہنچنے کی توقع تھی۔ (ایجنسی رپورٹ ترمیم کے ساتھ)
