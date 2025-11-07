غزہ میں بہت جلد بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی: ڈونلڈ ٹرمپ
کثیر القومی فورس میں مصر، قطر، ترکی اور UAE کے فوجی شامل ہوں گے۔ یہ غزہ کے لیے ٹرمپ کے گورننس پلان کا حصہ ہے۔
Published : November 7, 2025 at 9:58 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال سے جاری جنگ کے بعد "بہت جلد" غزہ میں امریکی مربوط بین الاقوامی استحکام فورس تعینات کر دی جائے گی۔
یہ کثیر القومی فورس، جس میں ممکنہ طور پر مصر، قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے فوجی شامل ہوں گے، غزہ کے لیے ٹرمپ کے جنگ کے بعد کے گورننس پلان کا حصہ ہے۔
غزہ میں انسانی بحران کم نہیں ہوا
یہ منصوبہ 10 اکتوبر کو اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے درمیان ایک نازک جنگ بندی کا باعث بنا، لیکن غزہ میں انسانی بحران کم نہیں ہوا۔ "یہ بہت جلد ہونے والا ہے اور غزہ کی صورت حال بہت اچھی ہے،" ٹرمپ نے وسطی ایشیائی رہنماؤں کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب میں کہا۔
انہوں نے مزید کہا، "آپ مسائل کے بارے میں زیادہ نہیں سن رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر حماس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو ہمارے پاس ایسے ممالک ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر مدد کی ہے۔"
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد
مصر اور اردن کے تعاون سے یہ فورس غزہ کی پٹی میں جانچ کی گئی فلسطینی پولیس کی تربیت اور مدد کرے گی۔ اسے سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے اور حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنے کا کام بھی سونپا جائے گا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کرکے تنازعہ کو جنم دیا تھا۔
بدھ کے روز، امریکہ نے شراکت دار ممالک کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا مسودہ بھیجا جس کا مقصد ٹرمپ کے منصوبے کو تقویت دینا تھا۔ اس میں بین الاقوامی طاقت کو گرین لائٹ دینا بھی شامل ہے۔
کئی ممالک نے فورس میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا
امریکی مشن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن کے اقوام متحدہ کے ایلچی مائیک والٹز نے سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین اور مصر، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ترکی سمیت متعدد علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مسودہ شیئر کیا۔ ووٹنگ ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق کئی ممالک نے اس فورس میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن وہ فلسطینی سرزمین میں فوج کی اصل تعیناتی سے قبل سلامتی کونسل کے مینڈیٹ پر اصرار کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ذمہ دار امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے گزشتہ ماہ غزہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ وہاں کوئی امریکی فوجی تعینات نہیں کیا جائے گا۔