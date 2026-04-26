واشنگٹن ہلٹن ہوٹل پر اندھا دھند فائرنگ؛ سکیورٹی فورسز نے صدر ٹرمپ اور وینس کو بحفاظت باہر نکالا
واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں فائرنگ کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس موجود تھے۔ سب محفوظ ہیں۔
Published : April 26, 2026 at 8:22 AM IST
واشنگٹن: امریکی دارالحکومت کے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں اتوار کی صبح (بھارتی وقت کے مطابق) فائرنگ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کا واقعہ نامہ نگاروں کے عشائیے کے دوران پیش آیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس موقع پر موجود تھے۔ سکیورٹی فورسز نے انہیں فوری اور محفوظ طریقے سے احاطے سے باہر نکالا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور کابینہ کے کئی وزراء بھی موجود تھے۔
واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں اس وقت اندھا دھند فائرنگ کی گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریس ڈنر میں شریک تھے۔ اے این آئی کے نامہ نگاروں نے بتایا کہ ہوٹل کے اندر زور دار دھماکوں جیسی آوازیں سنی گئیں۔ "بلیک ٹائی" وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں شریک مہمان گھبرا گئے اور اپنی میزوں کے نیچے ڈھکنے لگے۔
𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝗦𝗵𝗼𝘁𝘀 𝗙𝗶𝗿𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗗𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 - 𝟬𝟵:𝟭𝟳 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟬𝟮𝟱.𝟮𝟲
ٹیکٹیکل ٹیموں نے، ہتھیاروں کے ساتھ، اسٹیج پر پوزیشنیں سنبھالیں جہاں صدر ٹرمپ عشائیہ کے دوران بیٹھے تھے۔ بعد ازاں اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا جو کہ تقریب کا مقام تھا — جب کہ ہیلی کاپٹر سر کے اوپر منڈلا رہے تھے۔
امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ صدر ٹرمپ کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹس کے مطابق سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات بتاتی ہیں کہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ تاہم، فی الحال چوٹ کی نوعیت یا وجہ کے بارے میں کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ واقعہ استقبالیہ کے خطاب کے بعد اور عشائیہ کی خدمت کے دوران پیش آیا — خاص طور پر، جس طرح صدر ٹرمپ اپنی تقریر کرنے والے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار سب سے پہلے تھے جنہیں بحفاظت باہر نکالا گیا، اور جو کچھ ہوا اس کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے دوران فائرنگ کی اطلاعات کے بعد، سیکرٹ سروس نے تقریب کو منسوخ کر دیا۔ تاہم، رپورٹس بتاتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اسے منسوخ نہیں کرنا چاہتے تھے۔
#WATCH | ANI Reporter Reena Bhardwaj’s exclusive report from White House Correspondent’s dinner.— ANI (@ANI) April 26, 2026
She says, " just minutes ago, chaos erupted here in the ballroom at the hilton in washington. what i witnessed first hand was a loud sound first. to my mind it was probably clattering… pic.twitter.com/XJpXmYONbN
قابل ذکر ہے کہ 2024 میں، بٹلر، پنسلوانیا میں ایک ریلی کے دوران ٹرمپ کے خلاف جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ ایک بندوق بردار نے متعدد گولیاں چلائیں، جس سے ایک حاضرین ہلاک اور صدر کے کان پر معمولی چوٹ آئی۔ چند ماہ بعد، ایک اور شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ایک خفیہ سروس ایجنٹ نے ویسٹ پام بیچ میں ایک گولف کورس کے احاطے کے ساتھ جھاڑیوں سے ایک رائفل کا بیرل نکلتا ہوا دیکھا۔ صدر ٹرمپ اس وقت گالف کھیل رہے تھے۔
واشنگٹن ہلٹن ہوٹل — جو ہفتہ کے عظیم الشان پروگرام کی میزبانی کرتا ہے — وہی جگہ ہے جہاں 1981 میں، ایک حملہ آور نے ریپبلکن صدر رونالڈ ریگن کو گولی مار دی تھی۔ منتظمین نے مہمانوں کو مطلع کیا کہ، اس واقعے کے باوجود، وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کا عشائیہ منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھے گا۔
یہ پہلا موقع ہے جب صدر ٹرمپ اپنے عہدہ صدارت کے دوران اس تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن (WHCA) نے میڈیا پر ان کے مسلسل حملوں کے باوجود اس سال انہیں دعوت نامہ دیا تھا۔ پچھلی صدی میں ہر دوسرے صدر کے برعکس، ٹرمپ نے اس سے قبل صدر کے طور پر خدمات انجام دینے کے دوران وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں کبھی شرکت نہیں کی تھی۔
بٹلر شوٹنگ کے واقعے کے دوران، ایک گولی ٹرمپ کے دائیں کان میں لگی۔ یہ واقعہ 13 جولائی کو پیش آیا، جب ریپبلکن صدارتی امیدوار بٹلر میں ایک انتخابی ریلی نکال رہے تھے۔ اسی لمحے، ایک 20 سالہ بندوق بردار نے قریبی چھت سے فائرنگ کی۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک تماشائی ہلاک ہوا، جب کہ بندوق بردار — جس کی شناخت تھامس کروکس کے نام سے ہوئی — کو سیکرٹ سروس کے ایک سنائپر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔