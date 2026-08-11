ٹرمپ کا اسلامو فوبک تبصرہ، ڈیموکریٹک امیدوار عبدالسید کو بنایا نشانہ، متنازعہ تصویر پوسٹ کی
ٹرمپ نے عبدالسید کی ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس پر "وہ آپ کے گھر اور سامان کے لیے آ رہے ہیں" لکھا ہے۔
By ANI
Published : August 11, 2026 at 2:33 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) وسط مدتی انتخابات سے قبل مسلم کمیونٹیز، خاص طور پر مسلم ڈیموکریٹک امیدواروں کے خلاف اپنی بیان بازی تیز کر دی ہے۔ اپنی تازہ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر نے مشی گن کے سینیٹ کے امیدوار عبدالسید کو نشانہ بنایا ہے۔
ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے، ٹرمپ نے ڈیموکریٹک امیدوار کو ایک ہجوم کے سامنے کھڑا دکھایا جس میں کچھ خواتین کو حجاب پہنے دکھایا گیا ہے۔ تصویر کے اوپر لکھا ہے، "وہ آپ کے گھر اور آپ کے سامان کے لیے آ رہے ہیں۔"
ٹرمپ نے دو روز قبل ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں ایک جانب وہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف عبدالسید اور ان کی اہلیہ ہیں۔ ٹرمپ نے کیپشن میں لکھا تھا : "دو بہت مختلف امریکہ۔"
گزشتہ ہفتے مشی گن میں امریکی سینیٹ کے لیے ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کرنے والے ڈیموکریٹک امیدوار عبدالسید پر ٹرمپ کا تازہ حملہ، اس وقت سامنے آیا جب انھوں نے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کرنے والے امیدواروں پر تنقید کی۔ عبدالسید نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ نمائندے ہیلی اسٹیونز کو پرائمری انتخابات میں شکست دی ہے۔
ٹرمپ نے اپنے تبصرے میں کہا کہ "جہادیوں" کو جمہوری پرائمری کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے پالیسی میں تبدیلی سے متعلق ان کے خیالات کو 'احمقانہ' قرار دیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ، "ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ جہادی منتخب ہو رہے ہیں۔ مجھے میرے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ کو 'جہادی' کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ میں مسلم امیدواروں کے انتخاب پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بنیاد پرستی اور امیدواروں کی پاگل پن اور ان کی حماقت کو دیکھیں جو وہ تجویز کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے صومالی نسل کے لوگوں پر بھی تنقید کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ "عقلمند نہیں ہیں"، ان میں اہلیت کی کمی ہے ، انہیں کچھ نہیں آتا، اور وہ امریکیوں کو بتا رہے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔
ٹرمپ نے شروع میں کسی مخصوص امیدوار کا نام نہیں لیا لیکن بعد میں ٹرتھ سوشل پر اپنی پوسٹ پر عبدالسید کو نشانہ بنایا۔
یہ ریمارکس عبدالسید کی حالیہ سیاسی کامیابی کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ ترقی پسند امیدوار عبد السید نے مشی گن میں امریکی سینیٹ کے لیے ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کر لی ہے، انھوں نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ نمائندہ ہیلی سٹیونز کو پرائمری انتخابات میں شکست دی ہے جو پارٹی کے ترقی پسند ونگ کے لیے ایک اہم فتح کی علامت ہے۔
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