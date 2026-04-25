ایران امریکہ مذاکرات: وٹ کوف اور کشنر پاکستان کے لیے روانہ، تہران کا براہ راست بات چیت سے انکار
عباس عراقچی کی اسلام آباد روانگی کے بعد تہران نے واضح کیا کہ امریکی نمائندوں سے براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو گی۔
Published : April 25, 2026 at 7:53 AM IST
اسلام آباد: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے اپنے ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کو پاکستان روانہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جب جنوبی ایشیائی ملک کے حکام نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کو بحال کرنے پر زور دیا ہے۔
سنیچر کو طے شدہ بات چیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا مشرق وسطیٰ کشیدگی کی وجہ سے شدید بحران کا شکار ہے جس نے آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی اہم برآمدات کو روک دیا ہے، عالمی اقتصادی حالات دگرگوں ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
Embarking on timely tour of Islamabad, Muscat, and Moscow.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 24, 2026
Purpose of my visits is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments.
Our neighbors are our priority.
وہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعے کو دیر گئے اسلام آباد پہنچے۔ قبل ازیں انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ دو طرفہ معاملات اور علاقائی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرنے والے پاکستان دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سے ملیں گے۔
عراقچی کے چھونے کے فوراً بعد، ملک کی حکومت نے واضح کر دیا کہ اس دورے کے دوران امریکی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر کہا کہ "ایران اور امریکہ کے درمیان ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔"
اس کے بجائے بقائی نے کہا کہ پاکستانی حکام (امریکہ و ایران کے) وفود کے درمیان پیغامات پہنچائیں گے۔ بقائی نے پاکستانی حکومت کا "جاری ثالثی، امریکی جارحیت اور جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔
We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026
No meeting…
دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے فاکس نیوز چینل پر ایک انٹرویو میں کہا کہ وٹ کوف اور کشنر عراقچی سے ملاقات کریں گے۔ لیویٹ نے کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ یہ ایک نتیجہ خیز گفتگو ہوگی اور امید ہے کہ ڈیل کی طرف لے جائے گی۔"
انہوں نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد نہیں جائیں گے لیکن یہ کہ وہ "گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں" اور "اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کے وقت کا ضروری استعمال ہے تو وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں گے۔
لیویٹ نے کہا کہ وینس، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور صدر کی قومی سلامتی ٹیم ضرورت پڑنے پر پاکستان جانے کے لیے "اسٹینڈ بائی" پر ہے۔
قابل ذکر ہے کہ عراقچی اور ٹرمپ کے دو سفیروں نے تہران کے جوہری پروگرام پر 27 فروری کو جنیوا میں کئی گھنٹوں تک بالواسطہ بات چیت کی، لیکن بغیر کسی معاہدے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ اگلے دن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی۔
لیویٹ نے کہا کہ صدر نے وٹ کوف اور کشنر کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ "ایرانیوں کی بات سنیں۔"
لیویٹ نے کہا کہ "ہم نے یقینی طور پر گزشتہ چند دنوں میں ایران کی طرف سے کچھ پیش رفت دیکھی ہے۔" تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیلات پیش نہیں کیں کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے۔
پاکستان امریکی اور ایرانی حکام کو دوبارہ میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے جب ٹرمپ نے اس ہفتے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کا اعلان کیا اور بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اسلام آباد کی جانب سے سفارتی رابطے کو مزید وقت دینے کی درخواست پر کیا۔
حالانکہ اس جمود کے دوران آبنائے ہرمز میں تناؤ کم نہیں ہوا ہے جو کہ ایک اسٹریٹجک آبی گزرگاہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے تیل اور قدرتی گیس کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔
ایران نے اس ہفتے کے شروع میں تین بحری جہازوں پر حملہ کرتے ہوئے آبنائے کے راستے ٹریفک پر اپنا کنٹرول بڑھا دیا ہے۔ اس دوران امریکہ اور ایران دونوں نے دو دو بحری جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ واضح رہے کہ امریکہ ایران کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہا ہے۔
