ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی تجویز پر تبادلۂ خیال کیا، جاری کر سکتے ہیں اہم بیان

ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی تجویز پر تبادلۂ خیال کیا، جاری کر سکتے ہیں اہم بیان
روبیو نے کہا کہ "ایرانی مذاکرات کار دوسرے حکومتی گروپوں سے اتفاق نہیں کرتے جس سے امن مذاکرات کا دائرہ بہت کم ہو جاتا ہے"۔
Published : April 28, 2026 at 9:18 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کی اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کی ایران کی نئی تجویز پر تبادلۂ خیال کیا۔ آبنائے ہرمز دنیا کی تیل کی سپلائی کا پانچواں حصہ لے جانے کے لیے ایک اہم سمندری راستہ ہے۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹرمپ ایران کی حالیہ تجویز پر بات کر رہے ہیں لیکن وہ صدر یا ان کی سکیورٹی ٹیم کے ساتھ ملاقات کے نتائج پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیویٹ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا، "میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج صبح ایک بات چیت ہوئی تھی جس کو میں مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد اس موضوع پر صدر سے براہ راست سنیں گے۔"
مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہیں جس مشکل میں وہ ہیں
قبل ازیں سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہیں لیکن مزید وقت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میرے خیال میں وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہیں جس مشکل میں وہ ہیں۔ ایران کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا ہے۔" روبیو نے مزید کہا کہ ایرانی مذاکرات کار اکثر ایرانی حکومت کے اندر موجود دیگر گروپوں سے اختلاف کرتے ہیں، جس سے امن مذاکرات کا دائرہ نمایاں طور پر محدود ہو جاتا ہے۔
ایران کی معاہدے کے لیے نئی شرائط
ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی انتظامیہ نے ایرانی بندرگاہوں کی جاری بحری ناکہ بندی کے اثرات پر مثبت نقطۂ نظر کا اظہار کیا ہے۔ اے بی سی نیوز نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ اگرچہ ایران نے ہفتے کے آخر میں معاہدے کے لیے نئی شرائط رکھی ہیں تاکہ ممالک کے درمیان تنازعہ کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے، لیکن یہ شرائط ابھی بھی انتظامیہ کی سرخ لکیروں سے بہت کم ہیں۔
فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے روبیو نے کہا کہ یہ حقیقت کہ ایران کو بنیاد پرست شیعہ علما چلا رہے ہیں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا، "دوسری بات یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر بہت گہرے طور پر منقسم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بہت واضح ہے۔"
سخت گیر مکمل طور پر دینیات سے متاثر
روبیو نے کہا کہ ایران کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک سیاسی طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ انہیں ایک ملک اور معیشت کو چلانا ہے۔ انہوں نے کہا، "لوگ اعتدال پسندوں اور سخت گیر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایران میں، وہ سب سخت گیر ہیں، لیکن کچھ سخت گیر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ملک اور معیشت کو چلانا ہے اور کچھ سخت گیر ایسے بھی ہیں جو مکمل طور پر دینیات سے متاثر ہیں۔"
سخت گیر اسلامی انقلابی گارڈ کور کے افسران
روبیو نے کہا، "الٰہیات کی طرف سے حوصلہ افزائی کرنے والے سخت گیر صرف اسلامی انقلابی گارڈ کور کے افسران نہیں ہیں، بلکہ ظاہر ہے سپریم لیڈر اور ان کے ارد گرد موجود کونسل بھی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "اور پھر آپ کے پاس سیاسی طبقہ ہے: وزیر خارجہ، صدر، مغلوں کا اسپیکر، یہ لوگ، وہ سخت گیر بھی ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کو معیشت کی ضرورت ہے۔
ہمارے مذاکرات کار صرف ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے
روبیو نے کہا کہ بدقسمتی سے، مستقبل کے بارے میں ڈراؤنے خواب دیکھنے والے سخت گیر اس ملک میں تمام طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "لہٰذا، کسی بھی چیز کی طرح، یہاں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کار صرف ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ ان ایرانیوں کو پھر دوسرے ایرانیوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کس چیز پر راضی ہو سکتے ہیں، وہ کیا پیشکش کر سکتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں۔"