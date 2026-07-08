ٹرمپ ایران جنگ پر نیٹو کے ردعمل سے مایوس، کہا۔۔۔"میں لوگوں کو آزما رہا تھا"
ٹرمپ کی نیٹوممالک سے ناراضگی کھل کر سامنے آگئی ہے۔ ٹرمپ نے اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کردیا۔
Published : July 8, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 2:14 PM IST
انقرہ، ترکی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ فوجی تنازع کے حوالے سے نیٹو اتحادیوں کے ردعمل پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اس بحران کو اتحاد کی یکجہتی کے امتحان کے طور پر استعمال کیا۔
انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے دوران منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، امریکی صدر نے تصدیق کی کہ سٹریٹیجک فوجی تعاون پر حالیہ کشیدگی کے بعد مغربی اتحاد کے حوالے سے ان کے دیرینہ شکوک و شبہات میں شدت آگئی ہے۔
کافی عرصے سے، ٹرمپ نے عوامی طور پر سوال کیا ہے کہ آیا واشنگٹن کے قریبی بین الاقوامی شراکت داروں کے پاس وہ طاقت، وفاداری، یا افادیت ہے جو امریکی سلامتی کی ضمانتوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے درکار ہے جس پر وہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سے انحصار کر رہے ہیں۔
مخصوص اتحادی ممالک کی ایران کے خلاف امریکی حملوں کے لیے اپنے فضائی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ اور اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے فوجی اثاثوں کی تعیناتی سے انکار نے امریکی صدر کے روایتی اتحاد کے شکوک و شبہات میں اضافہ کیا ہے۔
امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کر دیں۔ ٹرمپ نے اسپین کو نیٹو میں ایک "خوفناک اتحادی" قرار دیا۔
کشیدگی کے بعد، ٹرمپ نے بار بار یورپی سربراہان حکومت کو نشانہ بنایا، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے یہ اندازہ لگایا تھا کہ امریکی صدر کے ساتھ ان کی ذاتی تعلقات انہیں عوامی تنقید سے بچا لے گی۔ انھوں نے حال ہی میں اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا بھی مذاق اڑایا۔ ٹرمپ نے میلونی پر الزام لگایا کہ انھوں (میلونی) نے جی سیون اجلاس میں تصویر کے لیے ان سے "منت کی۔" ٹرمپ نے بعد میں "ریسٹریننگ آرڈر کی ضرورت ہے" عنوان سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی ایک میم شیئر کی۔
امریکی صدر نے قبل از وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے استعفیٰ کا انکشاف بھی کر دیا اور عوامی طور پر انہیں کمزور قرار دینے سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے بحران پر برطانوی رہنما کے ہچکچاہٹ والے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چرچل نہیں ہیں۔
اردگان کے ساتھ میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ حالیہ جغرافیائی سیاسی پیش رفت نے اتحاد کی اجتماعی اعتبار سے متعلق ان کے بنیادی شکوک کو درست کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "میں نیٹو سے بہت مایوس ہوں، ہمیں کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی، اور ایک طرح سے، میں لوگوں کی جانچ کر رہا تھا،" انہوں نے وضاحت کی۔ "میں یہ دیکھنے کے لئے جانچ کر رہا تھا کہ آیا وہ وہاں ہوں گے یا نہیں کیونکہ میں نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔"
ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم کے ساتھ مخصوص سفارتی تنازعات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میلونی کے خطے میں واشنگٹن کی آپریشنل حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے انکار نے ان کے ساتھ مسلسل ذاتی لگاؤ کے باوجود ان کے دوطرفہ تعلقات کو متاثر کیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "اس (میلونی) نے آبنائے ہرمز میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، یا آپ صرف ایران کہہ سکتے ہیں۔" "لہذا انھوں نے اُن کے ساتھ میرے تعلقات کو تھوڑا سا کھٹا کر دیا۔ لیکن میں انھیں پسند کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی انسان ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ انھوں نے غلطی کی ہے۔"
امریکی صدر نے مشاہدہ کیا کہ خلیجی خطے سے خام تیل کی درآمدات پر اٹلی کا نمایاں انحصار اس کی سفارتی ہچکچاہٹ کو خاص طور پر واضح کرتا ہے، جو یورپ کی توانائی کے خطرات کو امریکہ کی وسیع گھریلو پیداواری صلاحیتوں سے متصادم کرتا ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "ہمارے پاس بہت زیادہ تیل ہے۔ امریکہ کے پاس کسی سے بھی زیادہ تیل ہے۔ اور جب آپ وینزویلا کو اس میں شامل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کسی سے کہیں زیادہ تیل ہے۔ ہمیں آبنائے کی ضرورت نہیں ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: