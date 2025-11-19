سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکہ دورہ، ٹرمپ کا ایف 35 طیارہ معاہدے کے ساتھ ریاض کیلئے بڑا اعلان
ٹرمپ نے ولی عہد ایم بی ایس کی میزبانی کے دوران سعودی عرب کو ایک 'بڑا غیر نیٹو اتحادی' قرار دیا۔
Published : November 19, 2025 at 9:00 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 9:14 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی کی۔ سعودی عرب کے ڈی فیکٹو حکمران سات برسوں کے دوران وائٹ ہاؤس کے اپنے پہلے دورے پر واشنگٹن میں ہیں۔
اس موقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو ایک بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دیا۔ اس سے امریکی انتظامیہ کا مقصد مملکت سعودیہ کے ساتھ فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ، "آج رات مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سعودی عرب کو باضابطہ طور پر ایک 'بڑے غیر نیٹو اتحادی' کے طور پر نامزد کر کے اپنے فوجی تعاون کو مزید بلندیوں تک لے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔" امریکہ کے 'بڑے غیر نیٹو اتحادی' کا درجہ اب تک صرف 19 ممالک کو ملا ہے۔
اس دوران ٹرمپ نے امریکی انٹیلی جنس کے ان نتائج کو بھی مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ 2018 میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ولی عہد محمد بن سلمان کا کچھ ہاتھ تھا۔ قابل ذکر ہے کہ جمال خاشقجی کو خفیہ آپریشن کے دوران وحشیانہ طریقے سے قتل کیے جانے کے بعد امریکہ-سعودی تعلقات میں وقتی طور پر تناؤ آ گیا تھا۔ خاشقجی سعودی مملکت کے شدید ناقد تھے۔
لیکن سات سال بعد یہ تعلقات پھر سے مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ 40 سالہ ولی عہد کو گلے لگا رہے ہیں، جو ان کے بقول آنے والی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایک ناگزیر کھلاڑی ہیں۔
ٹرمپ نے ولی عہد کے دفاع میں خاشقجی کو "انتہائی متنازع" قرار دیتے ہوئے کہا کہ "بہت سے لوگ اس 'شریف آدمی' کو پسند نہیں کرتے تھے۔" واضح رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خاشقجی کے قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ خاشقجی ایک سعودی شہری اور ورجینیا کے رہائشی تھے۔
"چاہے آپ پسند کریں یا ناپسند کریں لیکن چیزیں واقع ہوتی ہیں۔" جب اوول آفس میں شہزادہ محمد سلمان کے ساتھ موجود ٹرمپ سے ایک رپورٹر کی جانب سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ "لیکن وہ (محمد سلمان) اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور ہم اسے انہیں پر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے مہمان کو اس طرح کا سوال پوچھ کر شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
سعودیوں کی جانب سے نئی سرمایہ کاری
اس موقعے پر سعودی ولی عہد نے اعلان کیا کہ سعودی عرب امریکہ میں اپنی منصوبہ بند سرمایہ کاری کو ایک ٹریلین ڈالر تک بڑھا رہا ہے، جو کہ پہلے اعلان کردہ 600 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ سعودی شہزادے نے امریکہ کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے "کرہ ارض کا سب سے بہترین ملک" قرار دیا۔ اس سے قبل مئی میں جب ٹرمپ ریاض کے دورے پر تھے تو سعودی عرب نے امریکہ میں 600 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔
امریکہ نے سعودی شہزادے کے لیے سرخ قالین بچھا دی
منگل کی صبح وائٹ ہاؤس میں سعودی شہزادے کے لیے ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ٹرمپ نے روایتی فوجی پریڈ اور بینڈ کی دھنوں پر پُرجوش طریقے سے محمد بن سلمان کا استقبال کیا۔
تکنیکی طور پر یہ سرکاری دورہ نہیں ہے، کیونکہ ولی عہد ریاست کے سربراہ نہیں ہیں۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان اپنے والد 89 سالہ شاہ سلمان کی جگہ پر حکومت کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، جو حالیہ برسوں میں صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔
ایف 35 لڑاکا طیارے اور کاروباری سودے
شہزادہ محمد کی آمد کے موقع پر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت پر رضامند ہو گئے ہیں حالانکہ امریکی انتظامیہ کے اندر کچھ خدشات ہیں کہ ان طیاروں کو سعودی کو فروخت کرنے سے چین کو جدید ہتھیاروں کے نظام کے پیچھے امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ دونوں رہنماؤں نے منگل کو F-35 معاہدے کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا اور ساتھ ہی سعودی نے امریکہ سے تقریباً 300 ٹینک خریدنے کا معاہدہ بھی کیا۔
لڑاکا طیاروں کے بارے میں ٹرمپ کا اعلان حیران کن تھا کیونکہ ریپبلکن انتظامیہ میں کچھ ارکان امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل کی فوجی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے اس ڈیل کے خلاف تھے۔
اس کے علاوہ دونوں مممالک نے دیگر اہم معاہدوں پر بھی دستخط کیے جو کیپٹل مارکیٹس اور معدنیات کی اہم منڈیوں کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں میں قریبی تعاون کی نشاندہی کرتے ہیں۔
