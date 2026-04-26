نامہ نگاروں کی ڈنر شوٹنگ پر ٹرمپ کا پہلا بیان: "یہ مجھے ایران میں جنگ جیتنے سے نہیں روکے گا"

فائرنگ کے واقعے پر ٹرمپ نے تبصرہ کیا، "یہ بہت غیر متوقع تھا، سیکرٹ سروس، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تیزی سے کارروائی کی۔"

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 26, 2026 at 1:50 PM IST

واشنگٹن: ہفتے کے روز (مقامی وقت کے مطابق)، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے دوران فوری ردعمل کے لیے سکیورٹی اہلکاروں کی تعریف کی۔ انہوں نے پنسلوانیا اور فلوریڈا میں اپنے خلاف کی گئی سابقہ ​​قاتلانہ کوششوں کو بھی یاد کیا۔ حملے کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ’’یہ حملہ مجھے ایران میں جنگ جیتنے سے نہیں روکے گا‘‘۔

انہوں نے کہا، "قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ڈی سی پولیس نے ابھی میئر سے بات کی ہے۔ آپ حملہ آور کو مختلف پوزیشنوں پر دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے حملہ آور کو مکمل طور پر پرسکون اور قابو میں بھی دیکھا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری جمہوریہ کو کسی ممکنہ قاتل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہو، جس نے قتل کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چند ماہ سے بھی کم عرصے میں پینسلیا میں دو سال سے بھی کم عرصے میں، پام بیچ، فلوریڈا، ہمارے پاس ایک اور قریبی کال تھی جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے واقعی ایک بار پھر ایک بہترین کام کیا۔"

ٹرمپ نے فائرنگ کو اچانک واقعہ قرار دیا

دریں اثنا، 13 جولائی 2024 کو، بٹلر، پنسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ایک شخص نے ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ 22 فروری کو ایک اور واقعے میں، ایک مسلح شخص کو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس میں سیکرٹ سروس کے ایجنٹ بھی شامل تھے، جب اس نے پام بیچ، فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ، مار-اے-لاگو کے محفوظ دائرے کی خلاف ورزی کی۔ حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے، ٹرمپ نے فائرنگ کو ایک اچانک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر مسلح شخص کو بے اثر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، "یہ انتہائی غیر متوقع تھا، لیکن سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت تیزی سے کارروائی کی۔ متعدد ہتھیاروں سے لیس ایک شخص نے سکیورٹی چوکی کی خلاف ورزی کی اور اسے خفیہ سروس کے کچھ بہت ہی بہادر اراکین نے پکڑ لیا۔

ٹرمپ نے فوٹیج جاری کرنے کا حکم دیا

ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا، اور ابھی — شفافیت اور وضاحت کی خاطر — میں نے فوٹیج جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں اس ٹھگ کی طرف سے کیے گئے تشدد کو دکھایا گیا ہے، جس نے ہمارے آئین پر حملہ کیا۔ یہ اس رفتار کو بھی ظاہر کرتا ہے جس کے ساتھ سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کام کیا۔"

مسلح فرد نے زبردستی پنڈال میں داخل ہونے کی کوشش کی

مزید برآں، ٹرمپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج پر مشتمل ایک ویڈیو شیئر کی جس میں گرفتار مشتبہ شخص کی تصاویر کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے مقام میں شوٹر کے داخلے کو دکھایا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے سکیورٹی کی خلاف ورزی کے واقعے پر بھی خطاب کیا، واقعات کی ترتیب کا خاکہ پیش کیا: ایک مسلح فرد نے زبردستی پنڈال میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن بعد میں سکیورٹی اہلکاروں نے اسے روک لیا۔

واقعے کے بعد بریفنگ روم میں پریس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ذکر کیا کہ انھوں نے اس سکیورٹی افسر سے بات کی تھی جسے حملے کے دوران گولی لگی تھی۔ انہوں نے کہا، "ایک شخص، متعدد ہتھیاروں سے لیس، ایک سکیورٹی چوکی پر حملہ کر رہا تھا اور اسے سیکرٹ سروس کے کچھ بہت ہی بہادر ارکان نے پکڑ لیا۔ ایک افسر کو گولی لگی، لیکن وہ بچ گیا۔ اس کی بنیان نے اپنا کام کیا۔"

بہتر سکیورٹی انفراسٹرکچر کی ضرورت

ٹرمپ نے ہلٹن میں سکیورٹی کی خلاف ورزی کو بہتر سکیورٹی انفراسٹرکچر کی ضرورت کو اجاگر کرنے اور وائٹ ہاؤس میں فی الحال زیر تعمیر بال روم کے لیے کیس بنانے کے لیے استعمال کیا، تجویز کیا کہ یہ ڈھانچہ مستقبل کے واقعات کے لیے زیادہ محفوظ مقام فراہم کرے گا۔

واقعہ پر ٹرمپ کے ریمارکس

اپنی نیوز کانفرنس کے دوران، ٹرمپ نے ریمارکس دیے، "یہ خاص طور پر محفوظ عمارت نہیں ہے — اور میں یہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا تھا — لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس کے لیے جس سہولت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس میں وہ تمام خصوصیات شامل ہونی چاہئیں جن کا ہم نے تصور کیا ہے۔ "یہ بلٹ پروف شیشہ ہے۔ ہمیں بال روم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سیکرٹ سروس اور اسی لیے فوج بھی اس کی درخواست کر رہی ہے۔"

