ٹرمپ نے خود کو 'وینزویلا کا قائم مقام صدر' قرار دے دیا
اس ماہ کے شروع میں امریکہ نے ایک حملے میں ملک کے رہنما نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو 'اغوا' کر لیا گیا تھا۔
Published : January 12, 2026 at 10:33 AM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تازہ ترین پوسٹ میں خود کو "وینزویلا کا قائم مقام صدر" قرار دیا ہے۔
اتوار کو شیئر کی گئی اس پوسٹ میں "وینزویلا کا قائم مقام صدر، جنوری 2026" کے عہدہ کے ساتھ ٹرمپ نے اپنی تصویر شیئر کی ہے۔ اس میں ان کا ذکر ریاستہائے متحدہ کے 45 ویں اور 47 ویں صدر کے طور پر بھی کیا گیا ہے، جنہوں نے 20 جنوری 2025 کو دوسری میعاد کے لیے عہدہ سنبھالا۔
New media post from Donald J. Trump— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 12, 2026
(TS: 11 Jan 20:23 ET) pic.twitter.com/aVehtmdCrl
ٹرمپ کی یہ تصویر ان کے ان بیانات کے بعد سامنے آئی ہے کہ جن میں انہوں نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ "واقعی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ ہم 'قیادت' کے ساتھ واقعی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔" ٹرمپ نے کاراکس میں نئی قیادت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر یہ جواب دیا۔
اس مہینے کے اوائل میں امریکہ نے وینزویلا کے خلاف ایک بڑے فوجی آپریشن میں ملک کے رہنما نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس 'اغوا' کر کے نیویارک منتقل کر دیا، جہاں ان پر 'منشیات کی دہشت گردی' کی سازش کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کو اس وقت تک چلائے گا جب تک کہ ہم اقتدار کی محفوظ، مناسب اور منصفانہ منتقلی کو یقینی نہیں بنا لیتے۔ ہم یہ خطرہ نہیں لے سکتے کہ وینزویلا پر کوئی اور قبضہ کر لے جس کے ذہن میں وینزویلا کے مفادات نہ ہوں۔" وینزویلا کی نائب صدر اور وزیر تیل، ڈیلسی روڈریگز نے گذشتہ ہفتے ملک کے عبوری صدر کے طور پر باضابطہ طور پر حلف اٹھایا تھا۔
ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کے عبوری حکام 30 سے 50 ملین بیرل کے درمیان "اعلیٰ معیار کا، منظور شدہ تیل" امریکہ کو دیں گے، جو اس کی مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا۔
"اس رقم کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میری طرف سے کنٹرول کیا جائے گا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کا استعمال وینزویلا اور ریاستہائے متحدہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے! میں نے توانائی کے سکریٹری کرس رائٹ سے کہا کہ وہ اس منصوبے کو فوری طور پر نافذ کریں۔ اسے ذخیرہ کرنے والے جہازوں کے ذریعے لے جایا جائے گا اور براہ راست ریاستہائے متحدہ میں ان لوڈنگ ڈاکس میں لایا جائے گا۔" (ایجنسی ان پٹ کے ساتھ)
