'بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا' ٹرمپ کا دعویٰ، کہا پی ایم مودی نے کرائی یقین دہانی
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہاکہ پی ایم مودی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔
Published : October 16, 2025 at 7:35 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نئی دہلی روسی تیل خریدنا بند کر دے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے خریداری پر تعزیری ٹیرف لگانے کے مہینوں بعد ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ "انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ روس سے کوئی تیل نہیں خریدا جائے گا۔" "آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک پروسس ہے، لیکن یہ پروسس جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔"
بھارت نے فوری طور پر ٹرمپ کے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ اس سے قبل مودی حکومت یوکرین پر حملے کے باوجود بھارت کی روس سے تیل کی خریداری کا دفاع کرتی رہی ہے۔ لیکن نئے امریکی سفیر اور ٹرمپ کے قریبی سیاسی معاون سرجیو گور کے نئی دہلی پہنچنے کے بعد پی ایم مودی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی خواہش ظاہر کرتے نظر آئے۔
گور نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے بعد کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ اور مودی کے درمیان ٹیلی فون کال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ "پرامید" ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے وائٹ ہاؤس کے ریمارکس میں مودی کے ساتھ اپنے تعلقات کی سراہنا کی اور کہا کہ وہ جواہر لعل نہرو کے بعد بھارت کے دوسرے سب سے طویل خدمت کرنے والے وزیر اعظم ہیں۔
امریکی صدر نے کہا کہ مودی "ایک عظیم آدمی ہیں اور وہ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ میں ان (مودی) کے سیاسی کریئر کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔
ٹرمپ نے کہا، "میں نے بھارت کو برسوں سے دیکھا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین ملک ہے اور ہر سال بھارت کے پاس ایک نیا لیڈر ہوتا ہے۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ "میرا دوست وہاں کافی عرصے سے ہے۔" ٹرمپ نے اگست میں بھارتی برآمدات پر ٹیرف بڑھا کر 50 فیصد کر دیا تھا، ٹرمپ کے معاونین نے بھارت پر یوکرین میں روس کی جنگ کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔
مزید پڑھیں:
خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان اچھے پڑوسی بن کر رہیں: ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ کی ضد! ٹرمپ نے ایک اور ٹیرف بم گرادیا، باورچی خانے کی الماریوں، بھاری ٹرکوں اور برانڈڈ ادویات پر عائد کر دیے نئے ٹیکس
ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف لگانے کے بارے میں کہا، پچاس فیصد ٹیرف آسان نہیں تھا، لیکن...