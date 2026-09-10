امریکی وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد ایران جنگ ختم ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ
امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تہران امریکی ووٹروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
By ANI
Published : September 10, 2026 at 8:55 AM IST
واشنگٹن، ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز (مقامی وقت کے مطابق) دعویٰ کیا کہ آنے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے تہران پر الزام لگایا کہ وہ اس امید پر رکا ہوا ہے کہ واشنگٹن میں سیاسی طاقت کی تبدیلی اسے ایٹمی ہتھیار کے حصول کی اجازت دے دے گی۔
ڈلاس، ٹیکساس میں ریپبلکن مڈٹرم کنونشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ تہران امریکی ووٹرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ واشنگٹن میں ایک نرم رویہ رکھنے والی حکومت قائم کی جا سکے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "میرا خیال ہے کہ انتخابات کے فوراً بعد جنگ ختم ہو جائے گی... وہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے بے چین ہیں تاکہ وہاں کچھ اچھے اور کمزور لوگ آ جائیں، جو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دے دیں۔"
جب ان سے براہِ راست پوچھا گیا کہ وہ کیوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ووٹنگ کے بعد لڑائی اتنی تیزی سے ختم ہو جائے گی، تو ٹرمپ نے اس بات کو دہرایا کہ تہران کے پاس اب راستے ختم ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "کیونکہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے بے چین ہیں تاکہ ہم وہاں کچھ اچھے اور کمزور لوگوں کو لا سکیں جو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دے دیں۔ وہ صرف ایک ایٹمی ہتھیار چاہتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا، تو پوری دنیا گہری مصیبت میں پڑ جائے گی۔"
جب ان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ آیا وہ سفارتی بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے کی امید رکھتے ہیں یا فوجی مہم کو دوبارہ شروع کیا جائے گا، تو ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ واشنگٹن کو مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور دعویٰ کیا کہ حالیہ کارروائیوں نے ایرانی ریاست کو شدید کمزور کر دیا ہے۔
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ٹرمپ نے ایک رپورٹر کو بتایا کہ "سچ پوچھیں تو ہم اس (مذاکرات) کی تلاش میں نہیں ہیں۔ شروع میں، میں ایک معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم اس معاملے میں بہت آگے نکل چکے ہیں؛ اب ملک پر ان کی گرفت بہت ہی کم ہے، اس لیے ہم اس کی تلاش میں نہیں ہیں۔ ہاں، مذاکرات کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم غور کر رہے ہوں۔ یہ جنگ ہمارے الیکشن کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی حتمی سفارتی حل روایتی جوہری معاہدوں سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ "میں صرف ایک جوہری معاہدے سے بڑھ کر بہت کچھ کر رہا ہوں۔ جوہری معاملے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارا ایک جوہری معاہدہ تو ہوگا، یہ تو 99.9 فیصد ہے، لیکن میز پر بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوں گی جو تین ماہ پہلے تک میز پر نہیں تھیں۔"
خطے میں جاری فوجی کارروائیوں کا رخ کرتے ہوئے، ٹرمپ نے خلیج میں ایرانی بحری اثاثوں اور تیل کی نقل و حمل کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں کی امریکی ذمہ داری کی براہِ راست تصدیق کی اور انتباہ دیا کہ مزید کارروائی بھی کی جائے گی۔
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ "ہم نے ان کے نو جہازوں کو تباہ کر دیا ہے؛ میں کہوں گا کہ یہ حملے ہماری طرف سے کیے گئے ہیں — اور آپ اس سے بھی بہت زیادہ دیکھیں گے۔ ہم نے ان کے تقریباً نو ٹینکرز کو ختم کر دیا ہے۔ ان میں سے بہت سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں۔"
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جب ٹرمپ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی اور سکیورٹی کے سخت انتظامات کے درمیان ٹیکساس جانے والے صدارتی طیارے پر سوار ہونے کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا وہ سفر کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ "ہاں، میں محفوظ ہوں — ورنہ میں اس پر سوار نہ ہوتا۔"
ان کے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے ہیں جب امریکہ کی سنٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے تصدیق کی کہ امریکی افواج نے منگل کے روز ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک ایران کے پانچ آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔
یہ کارروائی گذشتہ 48 گھنٹوں کے دوران امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز پر ہونے والے متعدد میزائل حملوں کے جواب میں کی گئی۔
سینٹکام نے وضاحت کی کہ امریکی اثاثوں نے خلیج عمان میں موجود خام تیل لے جانے والے چار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جب کہ پانچویں جہاز کو خلیج فارس کے اندر جزیرہ خارگ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام نے مزید کہا کہ جس امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس نے آنے والے حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا، خطے میں اپنا گشتی راستہ برقرار رکھا، اور کسی بھی امریکی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جب کہ ٹینکرز پر موجود عملے کو حملوں سے پہلے وہاں سے نکل جانے کی ہدایات دی گئی تھیں۔
وہیں جوابی کارروائی میں، ایران نے نو ستمبر کو اردن کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی میزائل حملے کیے، جس میں امریکی افواج کے زیر استعمال موافق سالتی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔
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