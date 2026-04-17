ایران جنگ ختم ہونے کے قریب، ایران افزودہ یورینیم سپرد کرنے کے لیے تیار، ٹرمپ کا دعویٰ؛ کہا۔۔معاہدہ ہوتا ہے تو خود پاکستان جاکر دستخط کروں گا
پاکستان کی ثالثی میں ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی سفارتی کوششیں زور وشور سے جاری ہیں۔
Published : April 17, 2026 at 7:19 AM IST
واشنگٹن: اس مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر نے لاس ویگاس کی ایک تقریر میں کہا کہ وہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے، ہلاکتوں اور تباہی اور نیٹو اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے بارے میں بے چینی کے باوجود ایران جنگ کے بارے میں کافی مثبت محسوس کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا، "یہ بہت جلد ختم ہونا چاہئے۔"
جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے: ٹرمپ
ایران-امریکہ کے بیچ 14 دن کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہونے والی ہے، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ معاہدہ کرنے کی آخری تاریخ کو مزید آگے بڑھایا جائے۔
"اگر ہم کسی معاہدے کے قریب ہیں تو کیا میں توسیع کروں گا؟" ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا۔ "ہاں میں ایسا ہی کروں گا"
ایران افزودہ یورینیم سپرد کرنے کے لیے تیار: ٹرمپ
اس دوران ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ، ایران جوہری ہتھیار بنانے کی ضد ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ انھوں نے کہا، ایران نے افزودہ یورینیم سپرد کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔
ٹرمپ نے کہا، اگر درست ہے تو یہ ایران کی طرف سے ایک بڑی رعایت ہوگی، اور یہ تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ایک اہم مطالبے کو پورا کرے گی۔
انھوں نے اپنے دعوے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ، "انہوں نے ہمیں B-2 بمباروں کے ساتھ کیے گئے حملے میں زیر زمین جوہری دھول واپس دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے،" ٹرمپ نے کہا، افزودہ یورینیم کے لیے جوہری دھول کی ایک اصطلاح کا استعمال کیا۔ امریکی صدر نے تقریباً 970 پاؤنڈ افزودہ یورینیم کا ذکر کیا جو ایرانی جوہری مقامات کے نیچے دفن ہے جو گزشتہ سال ایران پر امریکی حملوں سے تباہ ہوئے تھے۔
حالانکہ ایران نے بارہا اصرار کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں چاہتا اور اس کا پروگرام پرامن تجاویز کے لیے ہے۔ ٹرمپ کے اس دعوے کی تصدیق نہ تو ایران نے کی ہے اور نہ ہی تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کرنے والے ممالک نے۔
جب ایک رپورٹر نے ٹرمپ سے پوچھا کہ وہ آگے بڑھنے کے لئے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا، یہ "بہت پیچیدہ" ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔"
وائٹ ہاؤس نے فالو اپ سوالات کا جواب نہیں دیا کہ آیا ایران نے اپنی افزودہ یورینیم کو ترک کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، کن شرائط کے تحت اور اسے کس کے حوالے کیا جائے گا۔ ٹرمپ اس سے قبل ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں دعوے کر چکے ہیں جو غلط ثابت ہوئے ہیں۔
معاہدہ ہوا تو دستخط کرنے خود پاکستان جاؤں گا: ٹرمپ
امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ، اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ امن معاہدے پر دستخط کرنے خود پاکستان جائیں گے۔
ٹرمپ نے کہا، "اگر اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو میں جا سکتا ہوں۔"
واضح رہے ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی فوج سربراہ جنرل عاصم منیر کی امریکہ-ایران مذاکرات میں ثالث کے طور پر کردار ادا کرنے پر کئی مرتبہ ستائش کی ہے۔
انھوں نے کہا، "فیلڈ مارشل بہت اچھے ہیں، وزیراعظم پاکستان میں واقعی بہت اچھے ہیں، اس لیے میں جا سکتا ہوں، وہ مجھے چاہتے ہیں۔"
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
