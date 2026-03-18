'ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں' ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کو آڑے ہاتھوں لیا
ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کی مدد کرنے کے باوجود اب امریکہ کو ان کی حمایت نہیں مل رہی ہے۔
Published : March 18, 2026 at 8:48 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ نیٹو اور دیگر اتحادیوں نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے ان کی کالوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ ایران میں اپنی پسند کی جنگ کے لیے حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ یہ جنگ دنیا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کی کوششوں کی تعریف نہ کرے۔
ٹرمپ، جو خطے کی تیل برآمدات کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنے میں اتحادیوں پر مدد کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے بات پر غصے کا اظہار کیا کہ "اس حقیقت کے باوجود کہ ہم نے نیٹو کی" اتنی مدد کی ہے، مگر اب وہ امریکہ کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اتحادیوں کے مفاد میں ہے۔
جنگ میں شامل ہونے سے اتحادیوں کے انکار پر ٹرمپ کا مشتعل ردعمل اس بات کی نشاندہی کرتا کہ یہ جنگ اب اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور عالمی معیشت میں ردوبدل کا سبب بن رہی ہے۔ وہیں بین الاقوامی برادری یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ یہ جنگ امریکی رہنما نے بغیر کسی مشاورت کے شروع کی ہے اور اب وہ خود ہی اسے حل کریں۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا کہ "نیٹو کے بیشتر "اتحادیوں" نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایران کی دہشت گرد حکومت کے خلاف ہمارے فوجی آپریشن میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کے باوجود کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تقریباً ہر ملک نے اس سے مکمل اتفاق کیا ہے، اور یہ کہ ایران کو کسی بھی صورت میں نیوکلیئر بم بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جہاں ہم انہی نیٹو ممالک کی حفاظت کے لیے ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں، ون وے روڈ کی طرح - ہم اب بھی ان کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، خاص طور پر ضرورت کے وقت..."
نیٹیو کے انکار سے ٹرمپ بوکھلاہٹ کے شکار
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن کی سینٹ پیٹرک ڈے کے موقعے پر وائٹ ہاؤس میں میزبانی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے شکایت کی کہ نیٹو کے اتحادیوں نے خود حساب لگایا کہ روسی حملے کو روکنے کے لیے امریکہ نے یوکرین کی حمایت میں دسیوں ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن اب وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر کے احسان واپس نہیں کر سکے، جو مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے کے لیے برسوں سے خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے یورپ اور ایشیائی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے سیکڑوں بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔
ٹرمپ کے نیٹو اتحاد کے ساتھ گرم اور سرد تعلقات رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ امریکی پر بہت زیادہ منحصر ہو گیا تھا۔ ٹرمپ نے بہت کم خرچ کرنے پر نیٹو کے دیگر ممبران کو نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ نیٹو خود ایک دفاعی اتحاد بتایا ہے۔ وہیں نیٹو نے کہا کہ اس کا ایران کے ساتھ امریکی قیادت میں جنگ میں شامل ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ تاہم، نیٹو فوجی 18 برس تک افغانستان میں تعینات رہے اور اس کی 2011 کی فضائی مہم نے لیبیا کے مرحوم رہنما معمر قذافی کو گرانے میں مدد کی۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ 'ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، خاص طور پر ضرورت کے وقت۔‘‘ ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے اتحادیوں کے علاوہ چین نے بھی آبنائے کو محفوظ بنانے میں مدد کرنے کے لیے ان کی کالوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک اہم آبی گزرگاہ ہے جس کے ذریعے عام اوقات میں دنیا کا تقریباً 20 فیصد خام تیل ہر روز گزرتا ہے۔
یوروپی یونین کا سخت رد عمل
یوروپی یونین کے اعلیٰ سفارت کار نے ٹرمپ کی کال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 27 ممالک کے اتحاد (نیٹو) کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں نہیں گھسیٹا جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں جنگی جہاز بھیجنے کے مطالبے کو صریح طور پر مسترد کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ یورپ کی جنگ نہیں ہے، ہم نے جنگ شروع نہیں کی، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔" یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالس نے منگل کو، ٹرمپ کے جنگی جہاز بھیجنے کے مطالبے کے بارے میں رکن ممالک کے درمیان بات چیت کی صدارت کرنے کے ایک دن بعد یہ بیان دیا۔
کالس نے مزید کہا کہ "ہم نہیں جانتے کہ اس جنگ کے مقاصد کیا ہیں۔ رکن ممالک اس میں گھسیٹے جانے کی خواہش نہیں رکھتے۔" ٹرمپ نے اس لمحے کو نیٹو کے لیے ایک "بڑا امتحان" قرار دیا اور کہا کہ اتحاد اسے مسترد کر کے "انتہائی احمقانہ غلطی" کر رہا ہے۔
ٹرمپ سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا وہ ایران جنگ کے ردعمل میں نیٹو کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں - یا شاید فوجی اتحاد سے نکلنے پر بھی غور کر رہے ہیں؟ ٹرمپ نے کہا کہ "یہ یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ مجھے اس فیصلے کے لیے کانگریس کی ضرورت نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میرے ذہن میں فی الحال کچھ نہیں ہے، لیکن میں بالکل پرجوش نہیں ہوں۔" یہ قابل بحث ہے کہ کیا ٹرمپ خود نیٹو سے نکل سکتے ہیں۔ کانگریس نے 2023 میں ایک قانون پاس کیا جس کے تحت فوجی اتحاد کو چھوڑنے کے لیے کانگریس کی اجازت درکار ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ شاید خارجہ پالیسی پر صدارتی اختیار کا حوالہ دیتے ہوئے قانون کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ایران جنگ اپ ڈیٹ: لاریجانی اور غلام رضا کے قتل کے بعد ایران کے اسرائیل پر لگاتار حملے، وسطی اسرائیل میں 'بڑے پیمانے پر تباہی
ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی رات کے وقت حملے میں مارے گئے، اسرائیل کا دعوی
ایران جنگ پر پوپ لیو کا بڑا بیان، امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کی اپیل
مغربی ایشیا کے بحران پر برکس کی ایک آواز کتنی ضروری؟ جانیں بھارت کے سامنے سفارتی مواقع اور چیلنجز