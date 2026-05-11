ٹرمپ نے امن تجویز پر ایران کے جواب کو ناقابل قبول قرار دیا، تہران حکومت کو کہا 'پاگل'
ایرانی مطالبات میں تمام پابندیاں کا خاتمہ، بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو ہٹانا، خطے سے امریکی فوجیوں کا انخلا سمیت بہت کچھ شامل ہے۔
Published : May 11, 2026 at 8:42 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مغربی ایشیا اور خلیجی خطے میں بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورت حال کے بیچ جنگ ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے تہران کے ردعمل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔
ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے تہران پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایران کے "نمائندوں" کی جانب سے موصول ہوا ردعمل پسند نہیں آیا۔ "میں نے ابھی ایران کے نام نہاد 'نمائندوں' کا جواب پڑھا۔ مجھے یہ پسند نہیں آیا، بالکل ناقابل قبول ہے!" امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔
JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 President Trump says he doesn't like the response from Iran, calling it "TOTALLY UNACCEPTABLE."
ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ ایران نے اسلام آباد کے توسط سے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی امریکی تجویز پر اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ اس پیشرفت کا اعلان کرتے ہوئے، سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا (IRNA) نے رپورٹ کیا کہ "ایران نے آج پاکستانی ثالثوں کے توسط سے، امریکہ کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے تجویز کردہ تازہ ترین مسودے پر اپنا ردعمل بھیج دیا ہے۔" سرکاری میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس سفارتی اقدام کے فوری مقاصد کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ "مجوزہ منصوبے کے مطابق، اس مرحلے پر ہونے والے مذاکرات کا بنیادی مقصد خطے میں جنگ کا خاتمہ ہوگا۔"
اطلاعات کے مطابق ایرانی مسودے میں واشنگٹن سے مخصوص مطالبات کیے گئے ہیں، جن میں "ایران پر سے پابندیاں اٹھانا" اور "ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنا" شامل ہیں۔ قرارداد میں مبینہ طور پر اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی فوجیں نکالے اور لبنان میں اسرائیل کی جنگ کا خاتمے کرنے سمیت تمام دشمنانہ اقدامات بند کرے۔
تاہم، یہ سفارتی اقدام سکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے درمیان سامنے آیا ہے، جیسا کہ تہران نے حال ہی میں واشنگٹن کو خبردار کیا تھا کہ وہ جوابی حملوں کی صورت میں "اسٹریٹجک تحمل" کی اپنی پالیسی ختم کر دے گا۔ یہ وارننگ خلیجی ممالک کی جانب سے سمندر اور علاقائی سطح پر نئی معاندانہ سرگرمیوں کی رپورٹوں کے بیچ جاری کی گئی ہے، جس میں قطر جانے والے ایک مال بردار جہاز پر حملہ بھی شامل ہے۔
ٹرمپ کے حالیہ تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب انہوں نے حال ہی میں سابق امریکی صدور پر ان کی "نرمی" اور ایران کی "مالی سلامتی" کو یقینی بنانے کی ان کی مبینہ کوششوں پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا، اتوار کو نشر ہونے والے آزاد صحافی شیرل ایٹکنسن کے ساتھ انٹرویو میں، ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کی کڑی نگرانی کر رہا ہے۔
President Trump posts on TruthSocial: Iran has been playing games with the United States, and the rest of the World, for 47 years (DELAY, DELAY, DELAY!), and then finally hit "pay dirt" when Barack Hussein Obama became President.
انہوں نے خبردار کیا کہ ان سائٹس تک رسائی کی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں فوری فوجی کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر نے تنازع کی موجودہ فوجی صورت حال پر خطاب کرتے ہوئے ایران کو ایک ایسا ملک قرار دیا جو پہلے ہی عسکری طور پر شکست کھا چکا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ملک کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کوئی بحریہ، فضائیہ، طیارہ شکن ہتھیار اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ تہران ممکنہ سفارتی حل کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہوچکا ہے۔
انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر امریکہ آج خطے سے اپنی فوجیں نکالتا ہے تو ایران کو تعمیر نو میں 20 سال لگ جائیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا خطے میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں تو انہوں نے اشارہ دیا کہ واشنگٹن کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔
یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ امریکی افواج نے ممکنہ طور پر اپنے مقرر کردہ 70 فیصد اہداف کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مزید فوجی کارروائی ممکن ہے۔ تہران کے جوہری عزائم کی اپنی دیرینہ مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے زور دیا کہ عالمی برادری اس "پاگل" حکومت کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
