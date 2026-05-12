ٹرمپ نے ایران کی نئی امن تجاویز کو 'کچرا' قرار دیتے ہوئے کہا، جنگ بندی لائف سپورٹ پر
ٹرمپ نے ایران کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے امریکی کارروائیوں کو دنیا کی خدمت قرار دیا۔
By ANI
Published : May 12, 2026 at 8:13 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) ایران کی نئی امن تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی "لائف سپورٹ" پر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اوول آفس میں ایک تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
امریکی صدر نے کہا کہ ایران اب تک کا سب سے کمزور ملک ہے۔ انہوں نے تہران کی تجاویز کو "کچرا" اور ناقابل قبول قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "انہوں نے ہمیں 'کچرا' بھیجا تھا، میں نے وہ سب پڑھا بھی نہیں۔ وہ (ایران) لائف سپورٹ پر ہیں۔ جنگ بندی زیادہ تر لائف سپورٹ پر ہے۔"
🇺🇸 🇮🇷 Trump calls Iran's offer 'PIECE OF GARBAGE'
'I didn't even finish reading it'
ایران کو عسکری طور پر شکست دینے کے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی مدت کے دوران جو کچھ بھی بنایا ہے، امریکہ اسے "تقریباً ایک دن میں ختم کر دے گا۔"
انہوں نے ایک بار پھر میڈیا کو بتایا کہ ایران "بہت خطرناک" ہے۔ اس لیے اس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت خطرناک ہیں۔ وہ بہت غیر مستحکم ہیں۔" امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تعریف کرتے ہوئے اسے فوجی ذہانت کا کارنامہ قرار دیا اور کہا کہ واشنگٹن کے پاس گولہ بارود کا بہت اچھا ذخیرہ ہے، جو دو ماہ قبل سے بہتر ہے جب انہوں نے پہلی بار (ایران پر) حملہ کیا تھا۔
انہوں نے امریکی کارروائی کو دنیا کی خدمت قرار دیا اور سابقہ امریکی صدر براک اوبامہ پر جلد کارروائی نہ کرنے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ 47 سال سے جاری ہے۔ دوسرے ممالک کے صدور اور قائدین جن کے پاس اقتدار ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت کئی سطحوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور انہوں نے ان کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کو احمقانہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "سچ کہوں تو، ان کے پہلی درجے، دوسرے درجے، اور تیسرے درجے کے آدھے رہنما مارے جا چکے ہیں۔ بعد ازاں وہ واپس آ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ایک احمقانہ تجویز پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، حالانکہ اوباما نے اسے قبول کر لیا ہوتا، بائیڈن نے بھی اسے قبول کر لیا ہوتا۔"
🇺🇸 🇮🇷 'Iran intends to give us the nuclear dust, as I call it' — Trump
'They said: you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it'
‘They said: you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it’
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانیوں نے امریکہ سے جوہری دھول (افزودہ یورنیم) کو ہٹانے کو کہا تھا کیونکہ وہ اس جگہ کو "تباہ" کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ "ایران نے اس پر اصرار کیا کیونکہ وہ ہمیں جوہری دھول دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں ان سے کہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، 'آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسے پوری طرح سے ہٹانا ہوگا،' کیونکہ یہ سائٹ اتنی زیادہ تباہ حال تھی کہ دنیا کے صرف ایک یا دو ممالک ہی اسے ہٹا سکتے ہیں۔"
یہ اتنا شدید طور پر تباہ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اسے ہٹانے کا سامان نہیں ہے۔ آپ (امریکہ) اور چین دنیا کے صرف دو ممالک ہیں جو اسے ہٹا سکتے ہیں۔" تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے (ایران) کہا، 'آپ کو اسے ہٹانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔'
🇺🇸 🇮🇷 Trump on Iran:
I deal with them. I say it to them: "You people are crazy. You are crazy. You are nuts."
I deal with them. I say it to them: “You people are crazy. You are crazy. You are nuts.” https://t.co/eN9pk9dx2A pic.twitter.com/KLoJ48uZGf
ایران کی تجویز کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں: باقر غالب
دریں اثنا، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے منگل کو کہا کہ ایران کی 14 نکاتی تجویز کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی بھی دوسرے نقطہ نظر کو فضول اور ناکامی قرار دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ امریکی ٹیکس دہندگان تاخیر کا خمیازہ بھگتیں گے۔ انہوں نے کہا، "14 نکاتی تجویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسرا نقطہ نظر مکمل طور پر بے سود ہوگا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ جتنی تاخیر کریں گے، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔"
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے پیر کے روز رپورٹ کیا کہ خطے کی صورت حال بدل رہی ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے (AEOI) کے سربراہ محمد اسلامی نے قانون سازوں کو بتایا کہ جوہری ٹیکنالوجی اور یورینیم کی افزودگی امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ بات چیت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ تہران کا اصرار ہے کہ مذاکرات کی توجہ صرف اور صرف خطے میں جنگ کے خاتمے پر ہونی چاہیے۔
جوہری پروگرام مذاکرات کے ایجنڈے سے باہر: ایران
انہوں نے یہ بیان پیر کو پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ دیتے ہوئے دیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ملاقات کے بعد کہا کہ "ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم کے سربراہ کے مطابق، جوہری ٹیکنالوجی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اس کی افزودگی پر بات نہیں ہو سکتی"۔
