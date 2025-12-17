ٹرمپ نے امریکہ میں فلسطینیوں کا داخلہ روک دیا۔۔۔ سفری پابندی میں توسیع کر دی، مکمل فہرست دیکھیں
ٹرمپ انتظامیہ قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے غیر ملکی شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر سخت موقف اپنا رہی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 9:08 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) سفری پابندی میں توسیع کرتے ہوئے مزید پانچ ممالک کو فہرست میں شامل کیا۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ داخلے کی ضروریات اور امیگریشن کے معیار کو مزید سخت کر رہی ہے۔
وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "پابندیاں اور حدود ان غیر ملکی شہریوں کے داخلے کو روکنے کے لیے ضروری ہیں جن کے بارے میں امریکہ کے پاس ان سے لاحق خطرے کا اندازہ لگانے، غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ تعاون کو متحرک کرنے، ہمارے امیگریشن قوانین کو نافذ کرنے اور دیگر ضروری خارجہ پالیسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، جن میں قومی سلامتی اور انسداد دہشت گردی شامل ہے۔"
AMERICA FIRST SECURITY 🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) December 16, 2025
President Donald J. Trump just signed a new Proclamation, STRENGTHENING our borders & national security with data-driven restrictions on high-risk countries with severe deficiencies in screening & vetting. pic.twitter.com/DZmqpkerKb
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ منگل کے روز اس کی کارروائی کے نتیجے میں، پانچ ممالک برکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان اور شام کے شہریوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ سفری دستاویزات رکھنے والوں کو امریکا کا سفر کرنے سے روک دیا جائے گا۔ مزید برآں، لاؤس اور سیرا لیون پر موجودہ جزوی پابندی کو داخلے پر مکمل پابندی تک بڑھا دیا گیا ہے۔
پندرہ دیگر ممالک — انگولا، انٹیگوا اور باربوڈا، بینن، کوٹ ڈیوائر، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریطانیہ، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زیمبیا اور زمبابوے — کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ اعلان "وسیع خاندان پر مبنی تارکین وطن کے ویزوں کو محدود کرتا ہے، واضح طور پر دھوکہ دہی کے خطرے کو دور کرتا ہے۔"
اپنے اعلان میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ سفری پابندی سے متاثر ہونے والے بہت سے ممالک بڑے پیمانے پر بدعنوانی، دھوکہ دہی میں ملوث ہیں یا قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ممنوعہ ممالک میں سول دستاویزات، مجرمانہ ریکارڈ اور پیدائش کے اندراج کے نظام کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مناسب تحقیقات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق، کچھ ممالک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈیٹا کو شیئر کرنے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ دیگر شہریت کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی اسکیموں کی اجازت دیتے ہیں جو شناخت کو چھپاتے ہیں اور جانچ کی ضروریات اور سفری پابندیوں کو نظرانداز کرتے ہیں۔
This administration is slamming the door shut on the foreign invaders who have undermined our national security.— Homeland Security (@DHSgov) December 16, 2025
DHS, under the leadership of @POTUS Trump and @Sec_Noem, will relentlessly enforce our nation’s immigration laws. https://t.co/AQ3OnwYWCG
جون میں، ٹرمپ نے افغانستان، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، استوائی گنی، اریٹیریا، ہیتی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، اور یمن ان 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی کا اعلان کیا جب کہ برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرا لیونستان، وینزویلا، وینزویلا اور ٹور ممالک پر بھی پابندیاں سخت کر دیں۔
فاکس نیوز کے مطابق منگل کا فیصلہ ایک افغان شہری کی گرفتاری کے بعد کیا گیا ہے جس پر واشنگٹن ڈی سی میں تھینکس گیونگ ہالی ڈے ویکینڈ پر نیشنل گارڈ کے دو فوجیوں کو گولی مارنے کا شبہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق، قتل کے وقت ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے کہا کہ رحمان اللہ لکنوال ان متعدد غیر دستاویزی افغانوں میں سے ایک تھا جنہیں بائیڈن انتظامیہ کے تحت آپریشن الائز ویلکم (آپریشن اتحادیوں کا استقبال) کے تحت بڑے پیمانے پر پیرول پر امریکہ لایا گیا تھا۔
لکنوال پر امریکی فوج کی ماہر سارہ بیکسٹروم کو گولی مارنے کا الزام ہے، جو بعد میں مر گئی، اور امریکی فضائیہ کے اسٹاف سارجنٹ اینڈریو وولف اب صحت یاب ہو رہے ہیں۔
