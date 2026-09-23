انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ راہداری کی حمایت، ٹرمپ نے کہا، 'انرجی انفراسٹرکچر کو ایران سے دور لے جانے کی ضرورت'
ٹرمپ نے میٹنگ میں شامل رہنماؤں کو امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی اور شراکت دار بھی بتایا۔
By ANI
Published : September 23, 2026 at 8:37 AM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) کہا کہ ان کی انتظامیہ انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران مغربی ایشیائی ممالک پر ہونے والے متعدد حملوں کے پیشِ نظر، مڈل ایسٹ کے انرجی انفراسٹرکچر کو ایران کے اثر و رسوخ سے دور لے جانے کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران خلیج تعاون کونسل اور عرب رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ میں ٹرمپ نے کہا کہ پڑوسی ممالک میں تجارتی جہاز رانی پر ہونے والے حملوں نے اس خطے کے انرجی انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت کو واضح کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 'اس لیے میری انتظامیہ انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور اور دیگر مقامات سے تیل سپلائی کی مکمل حمایت کرتی ہے، چاہے وہ پائپ لائن ہو یا کچھ اور۔'
#WATCH | US President Donald Trump says, "...Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle East-Europe Economic Corridor and other places in the form of getting oil out, whether it's pipelines or anything else. Together, we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for decades..." (Video Source: The White House)— ANI (@ANI) September 22, 2026
انہوں نے کہا کہ یہ خطہ طویل عرصے سے چلے آ رہے چیلنجز سے نمٹنے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'ہم سب مل کر ان چیلنجز سے نمٹنے کے بالکل قریب ہیں، جنہوں نے اس خطے کو دہائیوں سے پریشان کر رکھا ہے۔' ٹرمپ نے میٹنگ میں شامل رہنماؤں کو امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی اور شراکت دار بھی بتایا اور کہا کہ ان کی کوششیں مشرقِ وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانے کے مقصد سے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 'امریکہ کے کچھ سب سے اچھے اور قریبی دوستوں، اتحادیوں اور پارٹنرز کے ساتھ یہاں موجود ہونا اعزاز کی بات ہے، تاکہ ہم ایک محفوظ اور زیادہ خوشحال مشرق وسطیٰ کی سمت میں اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔' انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور میں ایک مشرقی کوریڈور ہے جو بھارت کو خلیجی خطوں سےجوڑرتا ہے، اور ایک شمالی کوریڈور ہے جو خلیجی خطے کو یورپ سے جوڑتا ہے۔
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اس میں ریلوے اور شپ-ریل ٹرانزٹ نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ روٹ بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی پچھلی باتوں کو دہراتے ہوئے امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو ختم کرنے کی وارننگ دی۔
انہوں نے کہا کہ 'ہم نے ایران کو اقتصادی طور پر الگ تھلگ کر دیا ہے اور امید ہے کہ وہ جلد ہی صحیح قدم اٹھائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت دیر ہو جائے گی اور ہمارے پاس انہیں ایک ملک کے طور پر زندہ رہنے دینے کا موقع نہیں ہوگا۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگ بھی یہی دیکھنا چاہیں گے۔'
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