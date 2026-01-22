ٹرمپ کا یو ٹرن، نیٹو اتحادی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی واپس لے لی
نیٹو کی جانب سے آرکٹک کے مستقبل کے معاہدے پر راضی ہونے کے بعد ٹرمپ گرین لینڈ پر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
داووس، سوئٹزرلینڈ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز آٹھ یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کی دھمکی کو واپس لے لیا۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے لیے دباؤ بنانے کے لیے نیٹو ممالک پر بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔
اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نیٹو کے سربراہ کے ساتھ آرکٹک سیکورٹی پر "مستقبل کے معاہدے کے فریم ورک" پر اتفاق کر لیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر تناؤ کو ختم کیا جائے گا جس کے دور رس جغرافیائی سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔
امریکی صدر نے کہا کہ گرین لینڈ پر گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس پروگرام کے بارے میں "اضافی بات چیت" کی جا رہی ہے، یہ ایک کثیر الجہتی، 175 بلین ڈالر کا نظام ہے جو پہلی بار امریکی ہتھیاروں کو خلا میں رکھے گا۔
ٹرمپ نے کچھ تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان پر ابھی کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن نیٹو کے ارکان نے ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر ایک خیال پر بات کی ہے کہ ڈنمارک اور نیٹو اتحاد گرین لینڈ پر مزید امریکی فوجی اڈے بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
یہ تمام جانکاری اس معاملے سے واقف ایک یورپی اہلکار کے مطابق منظر عام پر آئی ہے جو عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اہلکار، جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ آیا یہ خیال ٹرمپ کے اعلان کردہ فریم ورک میں شامل تھا۔
ٹرمپ کا ٹیرف سے پیچھے ہٹنے کا پرانا ریکارڈ
امریکی صدر اس سے قبل بھی ٹیرف کی دھمکی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ انھوں نے اپریل میں دنیا بھر کے ممالک پر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد مارکیٹ میں شدید منفی ردعمل سامنے آیا، پھر ٹرمپ نے فوری ٹیرف میں نرمی کی۔
لیکن اس بار ان کے دل کی تبدیلی صرف اس وقت آئی جب انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں اپنی تقریر کو گرین لینڈ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے استعمال کیا اور سرد جنگ کے ابتدائی دنوں سے دنیا کے سب سے زیادہ غیر متزلزل اتحاد میں شامل نیٹو کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔
اپنے خطاب میں، ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس علاقے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سرد اور ناقص ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے یاد دلایا کہ امریکہ نے ہی دوسری جنگ عظیم کے دوران نیٹو کا اعلان کرتے ہوئے یورپ کو مؤثر طریقے سے بچایا تھا اور گرین لینڈ کا مطالبہ اس احسان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سوال ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ، "ہمیں شاید کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ میں ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ نہ کروں، جہاں ہم واضح طور پر روک نہیں سکتے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟"
لیکن ٹرمپ نے بارہا یہ بھی کہا ہے کہ، امریکہ نیٹو کا دفاع کرے گا، وہ اس بات پر قائل نہیں تھے کہ ضرورت پڑنے پر یہ اتحاد واشنگٹن کا ساتھ دے گا۔ ٹرمپ نے تجویز کیا کہ یہ کم از کم گرین لینڈ کے بارے میں ان کے جارحانہ موقف کی وجہ ہے۔ اس سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ٹرمپ کے ساتھ ایک تقریر کے بعد کی تقریب میں کہا کہ اگر امریکہ پر حملہ ہوا تو نیٹو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
جیسے ہی روٹے نے امریکی صدر کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھوڑی دیر بعد ٹرمپ کا ٹیرف منسوخ کرنے کا پیغام آگیا۔
ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن نے بھی ٹرمپ کے "طاقت سے گرین لینڈ" حاصل کرنے اور "یورپ کے ساتھ تجارتی جنگ" کو روکنے کے فیصلوں کا خیرمقدم کیا۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ، "اب، آئیے بیٹھیں اور معلوم کریں کہ ڈنمارک کی بادشاہی کی سرخ لکیروں کا احترام کرتے ہوئے ہم آرکٹک میں امریکی سلامتی کے خدشات کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔"
امریکی صدر نے قومی سلامتی کا حوالہ دیا
ٹرمپ کا استدلال ہے کہ آرکٹک کے علاقے میں روس اور چین کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ امریکہ کے پاس پہلے سے ہی وہاں ایک بڑا فوجی اڈہ موجود ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ ڈنمارک اور سات دیگر اتحادیوں پر امریکی درآمدی ٹیکس عائد کر دیں گے جب تک کہ وہ نیم خودمختار علاقے کی منتقلی پر بات چیت نہیں کرتے۔
ٹیرف اگلے ماہ 10 فیصد سے شروع ہوتے جو جون میں 25 فیصد تک پہنچ جاتے
ٹرمپ اکثر دوسری طرف دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک سازگار معاہدہ ہو سکتا ہے۔ داووس میں ان کی دھمکیاں نیٹو کے ٹوٹنے کے دہانے پر نمودار ہوئیں۔ ںیٹو کی بنیاد یورپی ممالک، امریکہ اور کینیڈا نے سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے رکھی تھی۔
نیٹو کے دیگر ارکان یہ کہتے ہوئے ثابت قدم رہے کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے اور اسے ڈنمارک سے نہیں چھینا جا سکتا، جبکہ ٹرمپ کے وعدے کردہ ٹیرف کو اتحاد نے غصے سے مسترد کر دیا۔
ڈنمارک کے ایک سرکاری اہلکار نے ٹرمپ کی تقریر کے بعد دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ کوپن ہیگن امریکی سلامتی کے خدشات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حکومت کے اس موقف پر زور دیا کہ "سرخ لکیروں" یعنی ڈنمارک کی خودمختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے محصولات کی منسوخی سے اس طرح کے حسابات کیسے بدل سکتے ہیں۔
گرین لینڈ نے شہریوں کو تیار رہنے کو کہا
اس دوران گرین لینڈ حکومت نے اپنے شہریوں کو تیار رہنے کو کہا ہے۔ حکومت نے انگریزی اور گرین لینڈ میں ایک کتاب شائع کی ہے جس میں بحران میں رہائشیوں کے لیے گائیڈلائنس ہیں۔ اس میں اس بات کو یقینی بنانے کو کہا گیا ہے کہ رہائشیوں کے پاس پانچ دن تک زندہ رہنے کے لیے گھر میں کافی خوراک، پانی، ایندھن اور سامان موجود ہونا چاہیئے۔
گرین لینڈ پر پیچھے ہٹنے سے پہلے، ٹرمپ نے ڈنمارک اور بقیہ نیٹو اتحادیوں پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں دخل نہ دیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ ہم دنیا کے تحفظ کے لیے برف کا ایک ٹکڑا چاہتے ہیں اور وہ اسے نہیں دیں گے۔ "آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، اور ہم اس کی ستائش کریں گے۔ یا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہم یاد رکھیں گے۔"
انہوں نے امریکہ سے گرین لینڈ کے حصول کے لیے "فوری مذاکرات" شروع کرنے پر بھی زور دیا۔
ٹرمپ کے ٹیرف دھمکیوں کے بعد تیزی سے گر ی ہوئی مالیاتی منڈیوں نے بدھ کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ کئی امریکی حکام نے بھی راحت کی سانس لی جو اس بات پر فکر مند تھے کہ گرین لینڈ، ڈنمارک اور نیٹو کے دیگر اتحادیوں کے بارے میں ٹرمپ کے سخت گیر موقف اور بیان بازی سے خارجہ پالیسی کے دیگر اہداف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
