ٹرمپ جنوبی کوریا پہنچے: چینی صدر شی جن پنگ سے کریں گے ملاقات، کم جونگ اُن سے ملاقات کے لیے بھی پُرامید
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، انہیں یقین نہیں ہے آیا وہ چینی رہنما کے ساتھ خود مختار تائیوان کے حساس معاملے پر بات کریں گے۔
By AFP
Published : October 29, 2025 at 11:21 AM IST
بوسان، جنوبی کوریا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ ان کی تباہ کن تجارتی جنگ کو کم کرنے پر بات چیت سے "بہت سے مسائل" حل ہو جائیں گے۔ امریکی رہنما نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی دوسری مدت کے لیے پہلی آمنے سامنے بات چیت کے نتیجے میں امریکا چین پر فینٹینائل کے حوالے سے عائد ٹیرف میں کمی کرے گا۔
ٹرمپ جنوبی کوریا میں شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوگی اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں "یقین نہیں ہے" کہ آیا وہ چینی رہنما کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران تائیوان جیسے حساس معاملے پر بات کریں گے۔
ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان چھ سالوں میں پہلی ملاقات
ٹرمپ کا دورہ جنوبی کوریا جو کہ امریکہ کے ایک اہم اتحادی ہے، ان کے ایشیائی دورے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس میں ملائیشیا میں علاقائی سربراہی اجلاس اور ٹوکیو کا دورہ شامل ہے جہاں جاپان کے نئے وزیر اعظم کی جانب سے ان کی تعریف کی گئی اور انہیں تحائف پیش کیے گئے۔ لیکن دنیا اور عالمی منڈیوں کی توجہ جمعرات کو ہونے والی بات چیت پر مرکوز رہے گی، جس میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان چھ سالوں میں پہلی ملاقات ہوگی۔
یہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا امریکہ اور چین تجارتی جنگ کو روک سکتے ہیں جس نے بین الاقوامی سپلائی چین کو متاثر کیا ہے۔ بیجنگ اور واشنگٹن دونوں کے مذاکرات کاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایک "فریم ورک" پر اتفاق کیا گیا ہے۔
اب یہ ٹرمپ اور شی جن پنگ پر منحصر ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے شہر گیونگجو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (APEC) سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنی ملاقات کے دوران کسی ٹھوس فیصلے پر پہنچیں۔ تاہم، انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تجزیہ کار ولیم یانگ نے کہا کہ توقعات میں "بے مماثلت" دکھائی دیتی ہے۔
دو طرفہ تعلقات کے "سنہری دور" کی تعریف
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ "کسی بھی تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے جس پر ٹرمپ فتح کا اعلان کر سکے"، جب کہ چین "زیادہ سے زیادہ باہمی اعتماد سازی، دیرینہ اختلافات کو حل کرنے اور دوطرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے" پر مرکوز ہے۔ ٹرمپ کا جنوبی کوریا کا دورہ جاپان کے دو روزہ دورے کے بعد ہوا ہے، جہاں نئے قدامت پسند وزیر اعظم سانائے تاکائیچی نے دو طرفہ تعلقات کے "سنہری دور" کی تعریف کی۔
امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی
تاکائیچی نے ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گی اور انہیں ایک گولف کلب دیں گی جو کبھی امریکی صدر کے قریبی دوست، سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کی ملکیت تھی، جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوریا میں، ٹرمپ کو قدیم سیلا دور سے سنہری تاج کی نقل ملنے کی توقع تھی۔
ٹرمپ کی آمد سے چند گھنٹے قبل، شمالی کوریا نے اعلان کیا کہ اس نے پیانگ یانگ کے "دشمنوں" کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مغربی ساحل سے سمندر سے سطح پر مار کرنے والے کروز میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔
ٹرمپ نے جزیرہ نما کوریا میں قیام کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کو ملاقات کی دعوت دی ہے، لیکن ایئر فورس ون میں سوار ٹرمپ نے کہا کہ ان کی توجہ شی جن پنگ سے ملاقات پر مرکوز ہے۔ "کسی وقت، ہم شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ میرے خیال میں وہ چاہیں گے، اور میں چاہوں گا۔"
ہیوی آٹو ٹیرف اپنی جگہ برقرار
امریکی صدر جنوبی کوریا کے صدر لی جائی میانگ (Lee Jae-myung) کے ساتھ بھی سربراہی ملاقات کریں گے۔ واشنگٹن میں ان کی ملاقات کے صرف دو ماہ بعد یہ ان کی دوسری آمنے سامنے ملاقات ہوگی۔ بات چیت ممکنہ طور پر تجارت پر مرکوز ہوگی۔ جولائی میں، ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن نے جنوبی کوریا کی درآمدات پر محصولات کو 15 فیصد تک کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے جس کے بدلے سیول کی 350 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہیوی آٹو ٹیرف اپنی جگہ برقرار ہے، اور دونوں حکومتیں سرمایہ کاری کے وعدوں کے ڈھانچے پر منقسم ہیں۔
"سرمایہ کاری کے مطالبات"
امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے پیر کو تسلیم کیا کہ "پیچیدہ" معاہدے میں "بہت ساری تفصیلات پر کام کرنا باقی ہے"، جب کہ ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا کہ مذاکرات میں کوئی "ہچکی" موجود ہے۔ کارکن امریکی رہنما کا خیرمقدم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جن کے بھاری محصولات نے تجارتی جنگ کو جنم دیا، گیونگجو میں ٹرمپ مخالف مظاہروں کے ساتھ ان کے "شکاری سرمایہ کاری کے مطالبات" کی مذمت کی۔
ڈی ایم زیڈ میٹنگ؟ سفارتی ڈرامے کو شامل کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے دورے کے دوران شمالی کوریا کے کِم سے "ملنا پسند کریں گے" اور یہاں تک کہ تجویز دی کہ پابندیوں پر بات کی جا سکتی ہے۔ ان کی آخری ملاقات 2019 میں ڈیملیٹرائزڈ زون (DMZ) میں ہوئی تھی، سرد جنگ کے دور کی سرحد جس نے شمالی اور جنوبی کوریا کو کئی دہائیوں سے الگ کر رکھا ہے۔
لیکن شمالی کوریا نے ابھی تک عوامی طور پر اس دعوت کا جواب نہیں دیا ہے۔ سیول کے حکام اس بات پر منقسم دکھائی دیتے ہیں کہ آیا یہ آگے بڑھے گا۔ کم نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کی "اچھی یادیں" ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر امریکا اپنا "گمراہ کن" مطالبہ ترک کر دے کہ پیانگ یانگ اپنے جوہری ہتھیار ترک کر دے۔
شمالی کوریا پہلے کی طرح الگ تھلگ نہیں
ماہر ویب سائٹ این کے نیوز کے بانی چاڈ او کیرول نے اے ایف پی کو بتایا، "ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔" "گیند اب کم جونگ ان کے کورٹ میں ہے۔" لیکن امریکی رہنماؤں کو اب 2019 کے مقابلے میں ایک مختلف کم کا سامنا ہے، جو ماسکو کی افواج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہزاروں شمالی کوریائی فوجی بھیجنے کے بعد روس کی اہم حمایت سے خوش ہیں۔ کوریا انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل یونیفیکیشن کے سینئر تجزیہ کار ہانگ من نے کہا کہ شمالی کوریا کے پاس وقت ہے اور وہ پہلے کی طرح الگ تھلگ نہیں ہے۔