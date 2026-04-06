ٹرمپ نے ایران کے لیے دھمکی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی! نیا وقت منگل کی شام آٹھ بجے
ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکہ نے کردوں کی مدد سے حکومت کی مخالف ایرانی مظاہرین کو ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی تھی۔
Published : April 6, 2026 at 8:08 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایران کے لیے آبنائے ہرمز کو نہ کھولنے یا سمجھوتہ نہ کرنے پر انفراسٹرکچرز پر تباہ کن حملوں کی اپنی ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک غیر واضح پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ "منگل، 8:00 PM مشرقی وقت!" انہوں نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں بھی اس نئی ڈیڈ لائن کی تصدیق کی۔
اس نئی ڈیڈ لائن ''0000 GMT یا 5:30 AM (آئی ایس ٹی) بروز بدھ'' کا مطلب تہران کے پاس ایک اور دن ہو گا کہ وہ امریکی رہنما کے مطالبات کو تسلیم کرے یا ملک کے پاور پلانٹس، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچرز پر ممکنہ حملوں کا سامنا کرے، واضح رہے کہ ایران نے ایسے اقدامات کو "جنگی جرم" قرار دیا ہے۔
وہیں دوسری طرف ایران نے 28 فروری کو امریکی-اسرائیلی بمباری کی مہم کے آغاز کے بعد سے دنیا کے تیل اور گیس کے لیے ایک اہم راستہ، آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔
ٹرمپ، جنہوں نے بدھ کو قوم سے خطاب کے بعد سے کوئی عوامی تقریب منعقد نہیں کی، وال سٹریٹ جرنل کے ساتھ ایک انٹرویو میں نئے وقت کی تصدیق کرتے نظر آئے۔
انہوں نے جرنل سنڈے کو بتایا کہ "ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ہمارے حملوں کے بعد اگر خوش قسمتی سے ان کے پاس کوئی ملک بچا تو اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں انہیں 20 سال لگیں گے۔"
"اگر وہ منگل کی شام تک کچھ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی پاور پلانٹ نہیں ہوگا اور ان کے پاس کوئی پل کھڑا نہیں ہوگا۔" امریکی صدر نے ایک امریکی فضائی اہلکار کو ڈرامائی طور پر بچانے کا اعلان کرنے کے بعد میڈیا اداروں کو مختصر انٹرویوز دیے اور اسلامی جمہوریہ کو سٹریٹجک آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے یا امریکہ کے شدید حملوں کا خطرہ مول لینے کا الٹی میٹم جاری کیا۔
انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ پیر کو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ایک "اچھا موقع" ہے۔ صدر نے کہا کہ میرے خیال میں کل ایک اچھا موقع ہے، وہ اب مذاکرات کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر وہ کوئی ڈیل نہیں کرتے ہیں تو میں سب کچھ اڑا دینے اور تیل پر قبضہ کرنے پر غور کر رہا ہوں۔" اسی انٹرویو میں، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی مذاکرات کاروں کو "موت سے استثنیٰ" دیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ تہران جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں آگے نہیں بڑھے گا۔
انہوں نے کہا کہ "بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ وہ اس نکتے پر بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ "یہ پہلے ہی تسلیم کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر نکات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔" اے بی سی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے کہا کہ تنازع "ہفتوں میں نہیں دنوں میں" ختم ہونا چاہیے، تاہم خبردار کیا کہ تہران کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کے لیے "بہت کم" ہے۔
ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے کرد ثالثوں کے ذریعے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی تھی۔
تہران پر عائد امریکی پابندیوں کی وجہ سے مہنگائی کے بہت زیادہ بڑھنے اور کرنسی کی قیمت گرنے کی وجہ سے دسمبر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ تاہم بعد ازاں یہ احتجاج حکومت مخالف مظاہروں میں تبدیل ہو گئے جسے سکیورٹی فورسز نے طاقت سے کچل دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ’’ہم نے مظاہرین کو بندوقیں بھیجیں۔ "اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سی کردوں نے لے لی ہیں۔"
