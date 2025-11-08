جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کا بائیکاٹ! امریکہ سے کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا: ٹرمپ نے کیا ناراضگی کا اظہار

ETV Bharat / international

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے G-20 سربراہی اجلاس میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار شرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے میزبان ملک پر اپنے اقلیتی سفید فام کسانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا الزام لگایا۔

ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، "یہ بالکل اشتعال انگیز ہے کہ G-20 جنوبی افریقہ میں منعقد ہوگا۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے افریقیوں کے خلاف بدسلوکی کی اجازت دی ہے، جس میں تشدد، قتل اور زمینوں پر قبضے شامل ہیں۔

افریقی باشندوں کو قتل اور ذبح کیا جا رہا ہے

ٹرمپ نے کہا، "افریقی باشندوں (ڈچ آباد کاروں کی اولاد اور فرانسیسی اور جرمن تارکین وطن) کو قتل اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ ان کی زمینوں اور کھیتوں پر غیر قانونی قبضہ کیا جا رہا ہے۔" جب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، امریکی حکومت کا کوئی اہلکار اس میں حصہ نہیں لے گا۔

غیر معمولی سفارتی بائیکاٹ کی نمائندگی

انہوں نے مزید کہا، "میں میامی، فلوریڈا میں 2026 G20 کی میزبانی کا منتظر ہوں!" ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر اس سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنماؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے بڑے عالمی فورم سے غیر معمولی سفارتی بائیکاٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔

یہ ٹرمپ انتظامیہ کے جنوبی افریقہ کے خلاف بڑھتے ہوئے محاذ آرائی کے موقف کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے امتیازی سلوک کے امریکی الزامات کو بارہا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نسل پرستی کے خاتمے کے کئی دہائیوں بعد بھی، سفید فام جنوبی افریقی سیاہ فام اکثریت سے بہتر معیار زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

جنوبی افریقہ کو G20 سے نکال دیا جانا چاہیے

صدر سیرل رامافوسا نے پہلے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ سفید فام کسانوں کو بڑے پیمانے پر ہراساں کرنے کی خبریں مکمل طور پر غلط ہیں۔ ٹرمپ کے تازہ ترین تبصرے اس ہفتے کے شروع میں میامی میں ایک اقتصادی تقریب میں ان کے ریمارکس کے بعد آئے ہیں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی افریقہ کو G20 سے نکال دیا جانا چاہیے۔

وہاں جو کچھ ہوا وہ خوفناک ہے

انہوں نے کہا، "جنوبی افریقہ کو اب جی 20 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا وہ خوفناک ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "میں وہاں اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کروں گا۔ یہ وہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔" اس سال کے شروع میں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تنوع، شمولیت اور موسمیاتی تبدیلی پر فورم کے زور پر تنقید کی۔

G20 کی صدارت ابھی جنوبی افریقہ کے پاس

اس وقت G20 کی صدارت جنوبی افریقہ کے پاس ہے۔ اور امریکہ اگلے سال یہ کردار سنبھالے گا۔ یہ سربراہی اجلاس 22-23 نومبر کو جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں منعقد ہوگا۔ امریکہ کی غیر موجودگی کے باوجود، سمٹ کے منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھنے کی توقع ہے۔ رہنما عالمی اقتصادی ترقی، توانائی کی منتقلی اور ترقیاتی تعاون پر توجہ مرکوز کریں گے۔

