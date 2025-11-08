جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کا بائیکاٹ! امریکہ سے کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا: ٹرمپ نے کیا ناراضگی کا اظہار
ٹرمپ جنوبی افریقہ سے ناراض ہیں۔ ٹرمپ کا سربراہی اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ گوروں کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک پر برہمی کا اظہار کیا۔
Published : November 8, 2025 at 10:42 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے G-20 سربراہی اجلاس میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار شرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے میزبان ملک پر اپنے اقلیتی سفید فام کسانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا الزام لگایا۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، "یہ بالکل اشتعال انگیز ہے کہ G-20 جنوبی افریقہ میں منعقد ہوگا۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے افریقیوں کے خلاف بدسلوکی کی اجازت دی ہے، جس میں تشدد، قتل اور زمینوں پر قبضے شامل ہیں۔
US President Donald Trump posts, " it is a total disgrace that the g20 will be held in south africa. afrikaners (people who are descended from dutch settlers, and also french and german immigrants) are being killed and slaughtered, and their land and farms are being illegally… pic.twitter.com/oUKxCZwgNl— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
افریقی باشندوں کو قتل اور ذبح کیا جا رہا ہے
ٹرمپ نے کہا، "افریقی باشندوں (ڈچ آباد کاروں کی اولاد اور فرانسیسی اور جرمن تارکین وطن) کو قتل اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ ان کی زمینوں اور کھیتوں پر غیر قانونی قبضہ کیا جا رہا ہے۔" جب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، امریکی حکومت کا کوئی اہلکار اس میں حصہ نہیں لے گا۔
غیر معمولی سفارتی بائیکاٹ کی نمائندگی
انہوں نے مزید کہا، "میں میامی، فلوریڈا میں 2026 G20 کی میزبانی کا منتظر ہوں!" ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر اس سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنماؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے بڑے عالمی فورم سے غیر معمولی سفارتی بائیکاٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔
یہ ٹرمپ انتظامیہ کے جنوبی افریقہ کے خلاف بڑھتے ہوئے محاذ آرائی کے موقف کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے امتیازی سلوک کے امریکی الزامات کو بارہا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نسل پرستی کے خاتمے کے کئی دہائیوں بعد بھی، سفید فام جنوبی افریقی سیاہ فام اکثریت سے بہتر معیار زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
جنوبی افریقہ کو G20 سے نکال دیا جانا چاہیے
صدر سیرل رامافوسا نے پہلے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ سفید فام کسانوں کو بڑے پیمانے پر ہراساں کرنے کی خبریں مکمل طور پر غلط ہیں۔ ٹرمپ کے تازہ ترین تبصرے اس ہفتے کے شروع میں میامی میں ایک اقتصادی تقریب میں ان کے ریمارکس کے بعد آئے ہیں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی افریقہ کو G20 سے نکال دیا جانا چاہیے۔
وہاں جو کچھ ہوا وہ خوفناک ہے
انہوں نے کہا، "جنوبی افریقہ کو اب جی 20 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا وہ خوفناک ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "میں وہاں اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کروں گا۔ یہ وہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔" اس سال کے شروع میں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تنوع، شمولیت اور موسمیاتی تبدیلی پر فورم کے زور پر تنقید کی۔
G20 کی صدارت ابھی جنوبی افریقہ کے پاس
اس وقت G20 کی صدارت جنوبی افریقہ کے پاس ہے۔ اور امریکہ اگلے سال یہ کردار سنبھالے گا۔ یہ سربراہی اجلاس 22-23 نومبر کو جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں منعقد ہوگا۔ امریکہ کی غیر موجودگی کے باوجود، سمٹ کے منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھنے کی توقع ہے۔ رہنما عالمی اقتصادی ترقی، توانائی کی منتقلی اور ترقیاتی تعاون پر توجہ مرکوز کریں گے۔