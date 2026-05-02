ٹرمپ نے کیوبا کی حکومت کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا
امریکہ کی جانب سے وینزویلا سے تیل کی ترسیل بند کرنے کے بعد کیوبا ایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہے۔
Published : May 2, 2026 at 11:00 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے (مقامی وقت کے مطابق) جمعے کو کیوبا کے خلاف نئی پابندیوں کا حکم دیا، جس میں کمیونسٹ حکومت کے زیر انتظام ملک میں لوگوں کے ایک بڑے گروپ کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے غیر ملکی بینکوں کو دھمکی دی گئی ہے۔
کیوبا پر بھاری دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی مہم کا یہ تازہ ترین اقدام ہے، جو امریکہ کی جانب سے وینزویلا سے تیل کا بہاؤ منقطع کرنے کے بعد ایک بڑے معاشی بحران کی زد میں ہے۔ ایک ایگزیکٹیو آرڈر میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ کیوبا کی معیشت کے بڑے حصوں میں مشترک لوگوں پر پابندیاں عائد کریں گے۔ جسے حکومت چلا رہی ہے۔
انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ امریکی حکومت نے طے کیا ہے۔ ٹرمپ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جو "توانائی، دفاع اور متعلقہ مواد، دھاتوں اور کان کنی، مالیاتی خدمات یا کیوبا کی معیشت کے سکیورٹی سیکٹر یا کیوبا کی معیشت کے کسی دوسرے شعبے میں کام کرتے ہیں یا کام کر رہے ہیں"۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کیوبا کے ان اہلکاروں کو بھی نشانہ بنائیں گے جنہیں "انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں" یا بدعنوانی میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے یوروپی یونین پر بھی گرایا 'ٹیرف بم'
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوروپی یونین پر محصولات 25 فیصد تک بڑھانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد، یوروپی یونین کے ممالک سے درآمد کی جانے والی کاروں اور ٹرکوں پر امریکی محصولات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوروپی یونین پر لاگو ٹیرف کو 25 فیصد تک بڑھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کی تفصیلات اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے شیئر کیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس حقیقت کی بنیاد پر کہ یوروپی یونین ہمارے مکمل طور پر طے شدہ تجارتی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، "اگلے ہفتے، میں یوروپی یونین سے امریکہ میں درآمد کی جانے والی کاروں اور ٹرکوں پر عائد محصولات میں اضافہ کروں گا۔" اس ٹیرف کی شرح کو 25 فیصد تک بڑھایا جائے گا۔
کاریں اور ٹرک امریکہ کے اندر واقع پلانٹس میں تیار کریں
انہوں نے مزید کہا کہ تاہم، اگر وہ کاریں اور ٹرک امریکہ کے اندر واقع پلانٹس میں تیار کرتے ہیں، تو کوئی ٹیرف لاگو نہیں کیا جائے گا۔ کئی آٹوموبائل اور ٹرک مینوفیکچرنگ پلانٹس اس وقت زیر تعمیر ہیں جو کہ 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتے ہیں جو کار اور ٹرک کی تیاری کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ یہ پلانٹس، جو امریکی کارکنوں کو ملازمت دیں گے، جلد ہی کھلنے والے ہیں۔ آج امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہے جو یہاں پہلے کبھی نہیں ہوا۔
کیوبا پر کیوں عائد کی پابندیاں؟
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کے خلاف نئی پابندیوں کا جمعہ کے روز حکم دیا، جس میں کمیونسٹ حکومت والے ملک کے اندر متعدد افراد کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے غیر ملکی بینکوں کو وارننگ جاری کی۔ یہ اقدامات کیوبا پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی مہم کا تازہ ترین مرحلہ تشکیل دیتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو اس وقت وینزویلا سے امریکی قیادت میں تیل کی سپلائی میں کٹوتی کے بعد شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہے۔ ایک ایگزیکٹیو آرڈر میں، ٹرمپ نے کہا کہ وہ کیوبا کی معیشت کے وسیع شعبوں سے وابستہ افراد پر پابندیاں عائد کریں گے جو حکومت کے زیر انتظام ہیں۔
امریکہ کے ساتھ ایک اور تصادم کا امکان
غور طلب ہے کہ امریکہ اور یوروپی یونین کے درمیان تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے کشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف پچھلے مہینے، یوروپی یونین کے ممالک نے اقوام متحدہ کے مذاکرات کے دوران شپنگ سے سی او ٹو (CO2) کے اخراج پر عالمی قیمت کے لیے دباؤ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، ایک ایسا موقف جس نے اس تجویز پر امریکہ کے ساتھ ایک اور تصادم کا امکان پیدا کیا۔
موسمیاتی منصوبے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ
پچھلے سال، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن (IMO) کے اندر حکومتوں نے ایک سال کے لیے موسمیاتی منصوبے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی تھی اور اس کی حمایت کرنے والے مندوبین پر پابندیاں اور ویزا پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تاہم یوروپی یونین کی مذاکراتی پوزیشن کے مطابق، جس کا روئٹرز نے جائزہ لیا، اس نے یوروپی ممالک کو اس منصوبے کو بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھنے سے باز نہیں رکھا۔
اصل کاربن کی قیمتوں کے تعین کی اسکیم میں ترمیم
دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یوروپی یونین کے ممالک اجلاس کے دوران مذاکرات کے ایجنڈے سے موسمیاتی اقدامات کو ہٹانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے مزید اشارہ کیا کہ اگر ایسا کرنے سے حمایت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، تو یوروپی یونین کے ممالک اصل کاربن کی قیمتوں کے تعین کی اسکیم میں ترمیم کرنے پر غور کریں گے۔ اس کے باوجود، یوروپی یونین کے کچھ عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سخت مخالفت کے پیش نظر، موسمیاتی اقدامات پر کسی بھی معاہدے کے حقیقت میں اپنائے جانے کا امکان بہت کم ہے۔