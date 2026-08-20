ایران کی مدد کرنے والے ممالک کو 'سنگین نتائج' بھگتنے کی ٹرمپ کی کھلی دھمکی
ٹرمپ نے ایران کے خلاف اب تک کی سب سے سخت اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا۔
By ANI
Published : August 20, 2026 at 7:45 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) ایران کے خلاف اب تک کا سب سے سخت اقتصادی قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ جو بھی ملک تہران کو اقتصادی یا کسی بھی دوسری قسم کی مدد فراہم کرے گا، اسے بھاری اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'ایران کو معاہدہ کرنے کا جتنا بڑا موقع میں نے دیا، اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس موقعے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'اس لیے آج میں کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی سب سے سخت اقتصادی کارروائی کا اعلان کر رہا ہوں! یہ بے مثال سطح پر اقتصادی جنگ اور (ایران کو) تنہا کرنے کی کارروائی ہوگی۔'
No one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a Deal than me. TRAGICALLY, for them, they have failed to take it. Therefore, today, I am announcing the MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY! This will be Economic Warfare and… pic.twitter.com/1CsO5S1KOy— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 19, 2026
انہوں نے مزید لکھا کہ 'ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ برباد ہو گئی ہے، ان کے فوجی کارخانے اب ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ان کی کرنسی بے کار ہو چکی ہے اور ان کا ملک انتہائی نازک صورت حال سے دوچار ہے۔' ٹرمپ نے کہا کہ جو بھی ملک ایران کو مالی، تجارتی، ہوائی اڈے یا سرکاری مدد فراہم کرے گا، اسے سنگین اقتصادی نتائج بھگتنے ہوں گے۔
ٹرمپ نے کہا کہ 'آج میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کاروباروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کو ایران کو کسی بھی قسم کی لائف لائن (مدد) فراہم کرنے کی اجازت دے گا، اسے خود بھاری اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔'
امریکی صدر نے مزید کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ایران کی اقتصادی لائف لائنز کو نشانہ بنانا ہوگا، جن میں تیل کی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس، رقم کی منتقلی، ایکسچینج ہاؤسز اور جعلی کمپنیاں شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ 'تیل کی اسمگلنگ، سویپ لائنز، نقد لین دین، ایکسچینج ہاؤسز، بحری جہازوں کی رجسٹریشن اور فرنٹ کمپنیاں—ان سب کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے۔'
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ٹرمپ نے کہا کہ یہ اقدامات ایک 'اقتصادی ڈی ڈے' یعنی فیصلہ کن اقتصادی قدم ثابت ہوں گے۔ انہوں نے امریکہ کے اتحادیوں سے ایران کو تنہا کرنے میں واشنگٹن کا ساتھ دینے کی اپیل کی اور دعویٰ کیا کہ ان اقدامات سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کی تہران کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی۔
ٹرمپ نے کہا، 'آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ ایک 'اقتصادی ڈی ڈے' ہوگا، اور ایران کے خطرے کو تنہا کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تمام اتحادیوں کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سرپھرے لوگ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ تاریخی اقدامات انہیں اور دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کی ان کی صلاحیت کو مفلوج کر دیں گے۔'
امریکی صدر نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 'ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔' ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف انتہائی سخت پابندیاں عائد کرنے کا متبادل موجود ہے اور اشارہ دیا کہ مستقبل میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
ایران پر ممکنہ پابندیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ 'ہمارے پاس پابندیاں لگانے کے متبادلات موجود ہیں۔ ہمارے پاس بہت سخت پابندیاں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔' انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلا ہے اور دعویٰ کیا کہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی انتہائی مؤثر رہی ہے۔
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ٹرمپ نے کہا کہ 'اس وقت آبنائے ہرمز کھلا ہے اور وہاں سے بہت سے بحری جہاز گزر رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'بحریہ کی ناکہ بندی بہت اثر انگیز رہی ہے۔ ناکہ بندی 100 فیصد کامیاب رہی ہے۔' ٹرمپ نے کہا کہ توانائى کی سپلائى کے اس اہم ترین راستے پر تناؤ کے باوجود تیل کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں اور خام تیل کی قیمتیں اس سطح تک نہیں پہنچیں جس کا پہلے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ 'وہ 350 ڈالر فی بیرل کی بات کر رہے تھے، اور آج یہ 84-85 ڈالر ہے۔ اور ہم بہت زیادہ تیل نکال رہے ہیں۔' انہوں نے ٹیکساس، الاسکا اور لوئیزیانا جیسی امریکی ریاستوں میں بڑھی ہوئی پیداوار کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ متبادل ذرائع اور نئی پائپ لائنوں کی وجہ سے ہرمز پر انحصار کم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، 'مجھے لگتا ہے کہ ہرمز اب اتنا اہم نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔'
تاہم، ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ حالات بہت اچھے ہیں اور اشارہ دیا تھا کہ تہران کے ساتھ بات چیت شاید کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'شائد کبھی ایسا ہو، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں۔' یہ پیش رفت آبنائے ہرمز کو لے کر واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران سامنے آئی ہے۔
یہ دنیا کی توانائی کی ترسیل کا ایک اہم ترین راستہ ہے۔ اس سے پہلے کی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ امریکی مذاکراتی ٹیم سے کہا گیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت اس وقت تک روک دیں جب تک تہران معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ابھی کوئی بات چیت طے نہیں ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بحری راستہ کھلا ہے۔
اسی دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقری قالیباف نے کہا کہ تہران تب تک ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ ان وعدوں میں ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور تیل پر لگی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔
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