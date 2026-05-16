امریکی اور نائیجیرین فورسز کی مشترکہ کارروائی، داعش کے سیکنڈ ان کمانڈ ابو بلال المنوکی کی ہلاکت کا اندیشہ
ابو بلال امریکی اور نائیجیرین فورسز کے مشترکہ آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ انہوں نے تنظیم کے عالمی ڈپٹی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔
Published : May 16, 2026 at 11:52 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں داعش کا سیکنڈ ان کمانڈ سمجھا جانے والا ابو بلال المنوکی امریکی اور نائیجیرین فورسز کی مشترکہ کارروائی میں مارا گیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں، ٹرمپ نے کہا کہ یہ مشن ان کی ہدایت پر کیا گیا اور اس میں امریکی اور نائیجیرین سکیورٹی فورسز کا اشتراک شامل تھا۔
ٹرمپ نے کہا، "آج رات، میری ہدایت پر، بہادر امریکی افواج اور نائیجیریا کی مسلح افواج نے میدان جنگ سے دنیا کے سب سے زیادہ سرگرم دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے ایک محتاط طریقے سے منصوبہ بند اور انتہائی مشکل مشن کو مکمل کیا۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "دنیا بھر میں داعش کے دوسرے کمانڈر ابو بلال المنوکی کا خیال تھا کہ وہ افریقہ میں چھپ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں جو ہمیں اس کی سرگرمیوں سے باخبر رکھتے تھے۔
وہ اب افریقہ کے لوگوں کو ڈرانے یا امریکیوں کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کی برطرفی سے آئی ایس آئی ایس کی عالمی کارروائیوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔"
امریکی صدر نے آپریشن کے دوران تعاون اور تعاون پر نائجیریا کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ موجودہ رپورٹس کے مطابق، ابو بلال المنوکی، جسے ابوبکر بن محمد بن علی المنقی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو ISIS کی قیادت کے ڈھانچے میں اعلیٰ ترین شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا اور مبینہ طور پر تنظیم کے عالمی ڈپٹی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔
دہشت گرد تنظیم میں ان کے سینئر کردار کی وجہ سے، انہیں امریکی محکمہ خارجہ نے 2023 میں ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے تحت منظور کیا، جو دہشت گردی کی مالی معاونت اور سرگرمیوں میں ملوث افراد اور تنظیموں کو نشانہ بناتا ہے۔
کاؤنٹر ایکسٹریمزم پروجیکٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ المنقی زیادہ تر افریقہ کے ساحل کے علاقے میں کام کرتا تھا، جو تقریباً 12 ممالک پر محیط ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس نے اسلامک اسٹیٹ مغربی افریقہ صوبے (ISWAP) کے ایک سینئر کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں اور ISIS کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پرونسز (GDP) کے اندر جھیل چاڈ ڈویژن سے متعلق کارروائیوں کی نگرانی کی۔